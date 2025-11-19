진해 민주-진보당 "국힘 이종욱 의원 정치자금법 수사, 왜 늦어지나?"

큰사진보기 ▲더불어민주당 진해지역위원회, 진보당 진해지역위원회, 내란청산사회대개혁 경남비상행동은 19일 저녁 창원진해에서 '내란정당 국민의힘 해체의 날, 이종욱 규탄대회'를 열었다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

더불어민주당 진해지역위원회(위원장 황기철), 진보당 진해지역위원회(공동위원장 이종대, 이관희), 내란청산사회대개혁 경남비상행동이 창원진해에서 '내란정당 국민의힘 해체의 날, 이종욱 국회의원 규탄대회'를 열었다.당원·시민들은 19일 늦은 오후 창원시 진해구 석동 공영주차빌딩 맞은편에서 집회를 열었다. 집회는 발언과 영상상영, 노래공연 등의 순서로 진행되었다.민주당·진보당은 지난 5월 경상남도경찰청에 이종욱 의원의 정치자금법 위반 의혹사건을 고발했는데 아직 수사 결과가 나오지 않고 있다. 이 의원은 2024년 4월 치러진 총선 때 동창이자 선거캠프 상황실장과 돈거래 의혹이 불거졌다.민주당·진보당은 "돈은 선거관리위원회에 신고되지 않은 정치자금이었고, 공식 예금계좌가 아닌 현금으로 운용됐으며 회계장부에도 기재되지 않은 자금으로 추정된다"라며 정치자금법 위반 혐의로 이 의원을 고발했던 것.이에 대해 경남경찰청 관계자는 "계속 수사하고 있다. 검찰로 송치 일정도 미정이다"라고 밝혔다.조광호 민주당 진해지역위원회 사무국장은 발언을 통해 "이종욱 국회의원은 불법 정치자금 의혹으로 수사를 받고 있다. 수사당국은 무려 세 번째 소환을 통보했지만, 그는 국정감사라는 방패 뒤에 숨어 두 차례나 출석을 거부했다"라고 말했다.조 사무국장은 "책임과 양심이 있는 자리의 사람이라면 진실을 밝힐 기회에서 도망쳐서는 안된다"라며 "그런 선택을 반복하는 순간, 이 국민을 속이는 것이고, 진해 시민의 명예를 짓밟는 것이다. 국민의 대표라는 사람이 법 위에 군림할 수 있다고 생각한다면 그것은 심각한 착각이다. 우리는 그런 특권을 허락한 적이 없다"라고 주장했다.그러면서 그는 "경남경찰청은 이미 대부분의 참고인을 조사했고, 이제 남은 건 단 하나이다. 바로 이종욱 의원 본인의 조사뿐이다"라며 "그런데도 시간을 끌고, 또 출석을 미루고, 또 진해 시민을 기만한다면 경남경찰청은 체포영장으로 답해야 한다. 그것이 상식이고, 그것이 정의이다"라고 말했다.12·3 불법계엄을 거론한 그는 "진해 국회의원이 대한민국 민주주의를 뒤흔든 두 개의 역사적 오점과 불법정치자금 의혹까지 떠안고 있으니, 이것이 바로 진해의 수치이다"라며 "우리는 진해의 수치를 해결하기 위해 모든 것을 명명백백히 규명해 나가고 심판하겠다"라고 강조했다.이병하 경남정치개혁광장시민연대 공동대표는 "국민의힘은 그 역사가 나라의 주권과 국가권력의 사유화를 기반으로 지금까지 권력을 누린 사대매국세력의 집합체라고 본다"라며 "윤석열 불법계엄도 같은 맥락에서 저질러졌다. 권력을 놓기 싫어서"라고 말했다.이어 "내란이 일어난 지 1년 다 되어 가는데 안타깝게도 아직 한 명도 처벌을 받지 않고 말도 안되게 저항을 하는 현실을 개탄하고 분노해야 한다"라며 "나라를 팔아 권력을 유지한 세력들이라 불법계엄의 문제와 민주 헌법수호에는 아무런 관심이 없다는 것을 현재 우리는 목도하고 있다"라고 덧붙였다.그는 "잘못에 대해 심판하는 것은 1차로 내년 지방선거에서의 진보민주세력의 압승이고, 내란 옹호 세력을 몰락시키는 것"이라며 "저항이 만만치 않을 것이지만, 경남부터 떨쳐 일어나 헌법과 민주주의를 지킨다는 사명감으로 연대와 단결 투쟁으로 승리의 역사를 만들어 나가야 한다"고 강조했다.