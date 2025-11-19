'6자협의체 가동' 광주 민간·군공항, 무안 통합 이전 속도

큰사진보기 ▲19일 서울 용산의 한 음식점에서 대통령실 주관 '대통령실-지자체 4자 사전협의'가 열렸다. 사전 협의에 참석한 김용범 대통령실 정책실장(오른쪽부터), 김산 무안군수, 강기정 광주시장, 김영록 전남지사가 손을 맞잡고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

답보 상태를 보였던 광주광역시 민간·군공항의 무안 통합 이전이 속도를 낼 것으로 보인다.19일 광주시에 따르면 이날 서울 용산의 한 음식점에서 대통령실 주관 '대통령실-지자체 4자 사전협의'가 열렸다.4자 사전협의에는 김용범 대통령실 정책실장, 강기정 광주시장, 김영록 전남지사, 김산 무안군수가 참석했다.이날 회의는 지난 6월 이재명 대통령이 약속한 '대통령실 주관 군공항 이전 6자 협의체'의 사전협의로, 그동안 제기된 쟁점들을 논의하고 주요 현안에 대한 상호입장을 공유하기 위해 마련됐다.사전협의 결과, 대통령실과 3개 지자체는 정부가 마련한 중재안에 대해 큰 틀에서 공감하고, 올해 내 대통령실이 주관하는 6자(광주시·전남도·무안군·기재부·국방부·국토부) 협의체를 본격 가동하기로 했다.또 무안군 지원방안으로 국가산단 등 첨단산업 기반 조성, 호남고속철도 2단계 개통과 연계한 광주 민간공항의 무안 이전, 주민지원사업 재정 확보 등을 협의했다.대통령실과 광주·전남·무안 3개 지자체는 이번 협의 내용이 실질적 성과로 이어질 수 있도록 실무협의회에서 구체적 논의를 이어갈 계획이다.광주시는 이번 사전협의를 계기로 대통령실이 주관하는 6자 협의체에 적극 참여한다는 방침이다.또 기부 대 양여 방식의 한계를 극복하고 광주 미래 먹거리 조성을 위해 국방부·기재부·국토부와 긴밀히 협력해 공적기금 활용, 금융비용 지원, 국가·공기업 참여 등 정부 차원의 실질적 재원 지원 방안을 구체화할 계획이다.시는 민선 8기 들어 ▲정부 지원을 명시한 특별법 제정 ▲전남도와 무안 이전 합의 ▲대통령 공약 및 국정과제 반영 ▲소음 대책 토론회 등 민군공항 통합 이전을 위해 다양한 노력을 기울였다.강기정 시장은 "지난 10여 년간 표류해 온 군공항 이전 사업이 드디어 실행 국면에 접어들었다. 환영한다"며 "이번 '대통령실-지자체 4자 사전협의'는 허심탄회한 대화로 상호 신뢰를 쌓은 소중한 시간이었다"고 전했다.이어 "6자 협의체를 구성을 주도한 이재명 대통령과 조건 없이 협의에 나서준 김산 군수, 광주·전남 상생발전에 노력하고 있는 김영록 지사께 감사의 마음을 전하다"며 "6자 협의체를 통해 실질적 성과를 이끌어 호남의 새로운 도약을 열 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.김영록 전남지사는 이날 회동 뒤 "광주 민간·군공항 통합 이전 해결의 실타래가 마침내 풀리고 있다"고 밝혔다.김 지사는 자신의 페이스북에 올린 글에서 "광주 민간 군공항 이전에 대해 허심탄회한 논의를 진행했고, 여러 쟁점에 상당한 의견 접근을 이뤘다. 분위기가 참 좋았다"며 "공항 통합 이전 문제가 급물살을 타게 된 것은 이재명 대통령님의 남다른 호남사랑과 강한 의지 덕분"이라고 했다.김산 무안군수도 입장문을 내고 공항 이전 관련 '정부 중재안'에 대해 긍정 평가했다.김 군수는 "무안군이 요구했던 3대 조건 중 민간공항 선(先) 이전과 광주시의 1조 원 규모의 지원책 확보 방안 등에 대해 의미 있는 진전이 이뤄졌다"며 "다만 무안군 발전과 연계한 국가산단 조성 등 정부 차원의 획기적인 인센티브 방안이 군민들을 설득할 수 있는 수준이 되는가에 대해서는 내부 검토가 필요하다"고 했다.