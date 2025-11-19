메뉴 건너뛰기

25.11.19 16:42최종 업데이트 25.11.19 16:52

5·18기념재단 "장동혁 참배 저지 광주시민 수사 중단하라"

"계엄 옹호 국힘 당 대표 모순적 행위…정당한 방어·민주시민 권리행사"

6일 오후 광주광역시 북구 운정동 국립5·18민주묘지 입구 앞에서 장동혁 국민의힘 대표의 묘역 참배를 반대하는 광주시민들이 피켓 시위를 하고 있다.
6일 오후 광주광역시 북구 운정동 국립5·18민주묘지 입구 앞에서 장동혁 국민의힘 대표의 묘역 참배를 반대하는 광주시민들이 피켓 시위를 하고 있다. ⓒ 배동민

5·18기념재단이 국민의힘 장동혁 대표의 국립5·18민주묘지 참배를 저지한 광주시민에 대한 경찰 수사를 비판했다.

기념재단은 19일 성명을 내고 "경찰의 광주시민 수사를 규탄한다"고 밝혔다.

재단은 "1980년 계엄에 대항하다 희생당한 오월 영령 앞에 2024년 계엄을 옹호한 당의 대표가 참배하고 조화를 바치는 것은 이루 말할 수 없는 모순적인 행위"라고 지적했다.

이어 "광주시민들의 시위는 정당한 방어이며, 민주시민의 권리행사"라며 "경찰은 광주시민과 시민단체 수사를 당장 중단하라"고 촉구했다.

또 장 대표의 5·18묘지 참배 저지 집회를 '시민을 가장한 과격단체의 불법시위'라고 규정한 국민의힘에 대해서는 "광주시민을 적대시하는 정치적 공세를 당장 멈추라"고 밝혔다.

당 대표 취임 후 처음으로 광주를 찾은 장동혁 국민의힘 대표가 6일 오후 광주광역시 북구 운정동 국립5·18민주묘지 추모탑 앞에서 광주시민에 막혀 분향과 묘지 참배를 하지 못하고 발길을 돌리고 있다.
당 대표 취임 후 처음으로 광주를 찾은 장동혁 국민의힘 대표가 6일 오후 광주광역시 북구 운정동 국립5·18민주묘지 추모탑 앞에서 광주시민에 막혀 분향과 묘지 참배를 하지 못하고 발길을 돌리고 있다. ⓒ 배동민

장 대표 등은 지난 6일 5·18묘지를 참배하려 했으나, 광주전남촛불행동 등 시민사회단체 회원과 시민들에게 막혀 추념탑 앞에서 5초간 묵념만 하고 발길을 돌렸다.

경찰은 당시 집회 신고 없이 참배를 몸으로 저지한 시민들을 집회 및 시위에 관한 법률 위반 혐의로 수사하고 있다.

장 대표 측이 보낸 조화를 넘어뜨려 부순 시민에게는 재물손괴 등의 혐의 적용을 검토 중이다.

#518#장동혁#참배#광주#경찰

