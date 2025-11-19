"주남저수지 찾아온 철새 위해 생태정화활동 벌였어요"

큰사진보기 ▲창원주남생태관광협회, 19일 주남저수지 일원 생태환경 정화활동. ⓒ 최종수 생태사진작가 관련사진보기

창원 주남저수지에 재두루미를 비롯한 희귀 철새들이 찾아와 겨울나기에 들어간 가운데, 주민과 공무원들이 생태정화활동을 벌였다.창원주남생태관광협회(회장 김장하)는 19일 회원 30여명이 참석한 가운데 창원 의창구 주남저수지 일원에서 쓰레기를 치우는 작업을 펼쳤다. 창원시 주남저수지관리과 서영혁 과장과 공무원들도 함께 했다.주남저수지는 본격적인 철새 탐조를 앞두고 있다. 11월 중순에 재두루미 652마리, 흑두루미 43마리, 검은목두루미 3마리를 비롯해 다양한 겨울 철새들이 날아들어 월동하고 있다.협회는 "탐조객들과 지역주민이 함께 이용하는 생태공간인 주남저수지의 자연환경을 보호하고, 쓰레기 무단투기 문제를 사전에 차단하기 위한 활동을 벌였다"라고 전했다.김장하 회장은 "쾌적한 탐조환경 조성을 위해 앞으로도 지속해서 정화활동을 펼칠 계획"이라며, "지역 생태관광 활성화와 동시에 자연보호에 앞장서겠다"고 강조했다.협회는 이날 정화활동으로 산남저수지 둑방길 주변 일대에서 담배꽁초, 페트병, 비닐류 등 각종 생활쓰레기를 수거했다.