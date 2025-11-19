안규백 장관, 준장 진급자 89명에 삼정검 수여... '12.3 계엄' 연루자 10여 명 보류

큰사진보기 ▲안규백 국방부 장관이 19일 서울 용산구 국방컨벤션에서 열린 삼정검 수여식에서 삼정검을 수여하고 있다. 2025.11.19 ⓒ 국방부 제공 관련사진보기

안규백 국방부 장관이 19일 준장 진급 예정자와 2024년 6월 이후 준장 진급자에 대해 삼정검을 수여했다.이날 오전 서울 용산 국방컨벤션에서 열린 삼정검 수여식에서는 준장 진급자 및 진급예정자 89명이 안 장관으로부터 삼정검을 받았다.지난해 준장 진급자로 선발됐지만 장성 정원 문제로 아직 발령받지 못해 현재 준장(진)인 인원과 지난해 6월 1일 이후 '진급 명령'이 발령된 준장 진급자가 대상이다. 다만, 12.3 비상계엄에 관여한 사실이 확인됐거나 연루 의혹이 있는 준장 진급자 10여 명은 삼정검 수여가 보류됐다.국방부는 2024년 11월 25일 육·해·공군 및 해병대 대령 78명을 준장으로 진급시키는 인사를 냈지만, 12.3 비상계엄과 탄핵 국면으로 삼정검 수여식이 미뤄졌다.한국 전통검인 사인검을 본따 만든 삼정검은 대통령 하사품 중 하나로, 지난 1987년부터 대령에서 준장으로 진급한 군인에게 수여하고 있다. 2017년까지 국방부 장관이, 2018년부터는 연초에 대통령이 수여해왔다.올해는 안규백 장관이 이재명 대통령을 대신해 삼정검을 수여했다. 이와 관련, 국방부는 "대통령의 해외순방 일정 등으로 인해 친수(직접 수여)가 제한된다"면서 "대상자들이 10개월여의 장기간 삼정검을 받지 못하고 있는 상황에서 진급자의 명예, 군 사기진작 등을 고려해 더 늦지 않게 수여해야 한다는 의견을 수렴한 것"이라고 설명했다.안 장관은 이날 수여식에서 "국민의 군대로서 헌법적 가치를 수호하는 군 본연의 임무에 최선을 다하라"며 "각급 부대의 지휘관으로서 우리 군이 명예와 신뢰를 다시 회복하는 데 앞장서 달라"고 당부했다.