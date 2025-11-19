"경기도 비서실장 등 행감 출석 거부, 권한 넘는 정치 행위"

큰사진보기 ▲경기도 공무원들이 양우식 위원장의 의사 진행을 거부하며 출석을 거부해 파행된 19일 경기도의회 의회운영위원회 회의. ⓒ 경기도의회 관련사진보기

경기도지사 비서실장과 보좌진 등이 성희롱 발언 혐의로 기소된 양우식(국민의힘·비례) 경기도의회 운영위원장을 인정하지 못하겠다며 행정사무감사 출석을 거부하자, 김진경 의장이 '감사 복귀'를 촉구했다. 김동연 경기도지사에게는 사과를 요구했다. 김 의장은 더불어민주당 소속이다.김 의장은 19일 "행정사무감사는 지방의회의 권한이자 1420만 도민을 대신해 도정 운영의 방향성을 살피는 책무"라며 "(따라서) 피감기관 공직자의 출석은 선택 사항이 아니라, 법률과 상식이 요구하는 당연한 의무"라고 강조했다.그러면서 "피감 기관이 스스로 행정 사무감사 수용 여부를 판단하고, 출석을 압박 수단으로 사용하는 것은 권한을 넘어선 정치적 행위"라며 "이번 일은 단순한 이견이나 내부 갈등의 차원을 넘어, 지방의회의 감사권을 정면으로 부정한 중대한 사안"이라고 지적했다. "특정 위원의 발언이나 의사진행에 이견이 있다면 의회 내부의 절차와 논의를 통해 해결해야 한다"라고 덧붙였다.김 의장은 "감사 출석 거부는 지방의회의 기능을 훼손하는 중대한 일이며, 명백한 의회 경시"라며 "행정사무감사를 개인에 대한 논란과 연계해 거부하는 행위를 용납할 수 없다"라고 일갈했다.이어 "김동연 지사를 비롯한 경기도 집행부는 이번 행정사무감사 불참에 대해 사과하고, 감사에 즉시 복귀하라"라고 촉구했다.경기도의회 등에 따르면 19일 오전 운영위원회 행정사무감사에 조혜진 비서실장과 안정곤 정책수석 등 보좌진 6명이 모두 참석하지 않았다.조 비서실장 등은 "양우식 의원이 성희롱성 발언을 한 것은 엄연한 팩트로 밝혀졌고 검찰 기소가 이루어진 상황에서 운영위원장을 내려놓고 재판에 임하는 것이 당연하다고 생각한다"며 "행정사무감사에 성실히 임하기 위해 양 의원의 행정사무감사 주재나 참석을 반대한다는 입장을 밝혔는데 끝내 받아들여지지 않아 불가피하게 참석하지 못하게 됐다"고 밝혔다.이에 대해 양 위원장은 "비서실의 행정사무감사 불출석은 도민에 대한 모욕"이라고 강하게 비판한 것으로 알려졌다.양 위원장은 행정사무감사 개의 15분 만인 오전 11시께 정회를 선언한 것으로 알려졌다.수원지검은 모욕 혐의로 양 위원장을 지난달 28일 불구속 기소했다. 그는 지난 5월 도의회 5층 운영위원장실에서 이태원에서 친구들과 저녁 약속이 있다는 사무처 직원 A씨에게 "남자랑 가? 여자랑 가? 쓰○○이나 스○○ 하는 거야? 결혼 안 했으니 스○○은 아닐 테고"라고 성희롱 발언을 한 혐의를 받고 있다.사건이 불거지자 경기도청 공무원 노조는 양 위원장의 사퇴와 국민의힘 차원의 징계를 요구했다.