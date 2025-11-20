치아바타 뜻 알고나니 먹을 때마다 웃음이 난다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲치아바타치아바타 사장님은 이시대 천사 ⓒ 전연숙 관련사진보기

"아니야, 이번에는 계란 샌드위치를 먹어보자!"

'이 시대에 현존하는 천사의 탈을 쓴 인간일지도 몰라.'

덧붙이는 글 | 빵을 좋아해서 빵을 배우고 있습니다. 빵과 같은 인생을 살고 있습니다.

빵을 좋아한다. 왜? 무언가를 좋아하는데 이유가 있을까? 고소하고 부드럽고 달콤하고 사랑스럽기까지 한 빵에 대한 사랑은 먼 과거로부터 시작되었다.어릴 적 엄마는 농사일을 하며 자동차 공장에서 2교대로 생산업무를 했다. 야간을 할 때마다 간식으로 양산빵을 열댓봉씩 가져왔는데, 가장 좋아하는 빵은 달달한 설탕 시럽이 녹아있는 동그란 모양의 '페이스트리'였다. 야간 일로 고단했을 엄마는 생각하지 않고 오로지 맛있는 빵을 먹을 생각에 아침마다 엄마를 기다리는 일이 즐거웠다.어김없이 그날 아침도 엄마는 까만 봉투에 빵을 가득 담아왔다. 먹지 않고 한 봉이라도 더 자식에게 주려는 어미의 마음을 그때는 몰랐다. 빵 봉투를 살짝 뜯은 뒤, 낡은 전자레인지에 넣고 데워주면 딱딱했던 빵이 어느새 갓 구운 빵처럼 보들보들했다. 뜨거운 빵의 살결을 한 겹 두 겹 떼어먹을 때야말로 세상 부러울 게 없었다.두 번째 인생 빵은 '맘모스빵'이다. 맘모스는 크기만으로도 기대를 압도한다. 솔솔 뿌려진 고소한 토핑에 얼굴보다 더 큰 빵은 늘 배고픔에 허덕이는 마음의 온기까지 채워주었다. 빵처럼 내 삶도 원대하길 바랐다.마지막 빵은 자르지 않은 '통 식빵'이다. 아침 9시면 빵 굽는 냄새로 진동하는 빵집을 지나갈 때마다 갓 나와 냉각도 하지 않은 식빵을 뜯어 먹는 재미에 빠졌다. 노오란 옥수수빵으로 기억하는데, 빵의 살결이 뽀얗고 어찌 그리 부드럽던지, 마치 빵만 먹고도 살아갈 수 있을 것 같던 나는 일명 '빵순이'였다.오죽하면 친구는 내게 '빵숙'이라는 별명을, 나는 친구에게 '빵란'이라는 별명을 선물해 주었다. 우리는 커피보다 빵을, 밥보다 빵을 더 좋아했던 친구이기도 했다. 빵을 먹는 친구의 얼굴에서 비치는 앳된 표정이 싱그러웠다.나이가 드니 조금씩 빵에 대한 취향도 달라지는데, 최근 들어 '올리브 치아바타'가 그렇게 맛있다.치아바타 생김새를 보면 기존 빵들과는 조금은 다른 결을 지닌 걸 알 수 있다. 버터가 들어가서 동글동글 예쁘고 겹겹이 말려있는 페이스트리나 맘모스나 식빵보다 험하게 생긴 건 어쩔 수 없다. 특히 내가 자주 찾는 빵집의 치아바타는 정말 못난이 중에 최고봉이라고 할 수 있다.검색해 보니 이탈리아에서 치아바타의 원뜻이 '실내화'라고 한다. ''길고 넓적하며 가운데가 푹 들어간 모양'때문에 붙여진 이름이라고 한다. 뜻을 알고 빵을 먹을 때마다 '이것이 빵인가, 정녕 내가 신던 실내화인가' 하는 생각에 웃음이 났다.생긴 것답게 재료도 단순했다. 빵을 만들 때 필요한 재료라고는 밀가루와 물, 소금, 이스트뿐이라고 해서 또 한 번 놀랐다. 만일 치아바타가 구두나 운동화 같은 의미였다면 어땠을까? 구두였다면 좀 더 딱딱한 빵이 되었을 거고, 운동화였다면 끈 달린 빵이 탄생했을 수도 있겠다. 실내화라 다행인가.올리브가 들어간 치아바타가 생각나 가까운 곳에서 빵을 판매하는 동네 빵집을 찾았다. 30대 초반 정도로 보이는 두 젊은이가 운영하는 곳인데, 작은 공간만큼 빵 종류가 다양하진 않았다. 하지만 내가 좋아하는 빵들로 알차게 구성되어 있는, 옷으로 치자면 '편집숍'같은 느낌이 들었다.두 공간의 바구니에 완성된 치아바타가 발라당 누워있었다. 순간 나도 모르게 치아바타를 두고 '아, 정말 못생겼다!'라며 탄성을 질렀다. 이런 나를 마주하는 치아바타 역시, '아, 정말 못생긴 손님!'이라고 할지라도 아랑곳하지 않고 치아바타 두 개를 집어넣었다. 나로 인해 오후 치아바타 재고는 '매진'이 되었다.젊은 사장님은 남편과 내가 어떤 빵을 고르는지 유심히 바라보며 미리 계산을 하고 있었다. 남편은 "이것도 맛있을 것 같은데..." 라며 망설이는 눈치였다.우리가 계산한 금액은 만 이천 원. 못생긴 치아바타를 먹을 생각에 룰루랄라 기분이 좋았다. 하지만 빵 봉투를 열어 본 순간 믿지 못할 일이 생겼다. 분명 계산하지도 않은, 방금 전 남편이 말한 갈릭 바게트가 봉투에 있었다. 사장님은 종종 계산 후 말도 없이, 가격 생각 없이 서비스로 큰 빵 하나를 넣어주곤 했다.그때까지는 별생각을 하지 못했다. 그러나 이번엔 다르다. 남편이 먹고 싶다고 했던 빵을 귀담아듣고 겁도 없이 비싼 빵을 서비스로 넣어 준 따듯함에 나도 모르게 가슴 한편이 찌릿해오는 걸 느꼈다. 그 빵은 판매가로 4천 원이나 하는 빵이었다. 세상에! 장사를 하려고 하는 사람이 맞는지 아무리 생각을 해도 이해가 되질 않았다.빵이 주는 위로와 감동을 떠올리면 울컥할 때가 있다. 그만큼 빵에 대한 사랑과 그리움이 나이를 먹을수록 켜켜이 쌓여가는 페이스트리 같은 이유인지도 모르겠다. 그래, 삶은 빵이고 빵도 삶이다.동네 빵집 사장님의 온기가 아직도 뜨끈하게 느껴진다. 무뚝뚝한 감자칩처럼 차가운 얼굴 속에 숨긴 반전. 밤 고구마처럼 구수한 젊은 사장님의 마음을 온 동네 사람들이 알아줄 그날이 오길!