점점 '괴물'이 되어가는 수능 영어, 근본 변화가 필요하다

지난 17일 오후 6시, 2026학년도 수능 문항에 대한 이의신청 마감 결과 총 675건이 제기된 것으로 집계됐다. 이 중 영어영역이 467건으로 69.2%를 차지했는데, 글의 제목을 추론하는 24번 문항에 85%가 넘는 400여 건의 이의신청이 집중된 것으로 알려졌다.
영어 24번 글은 "컬처테인먼트(culturtainment)의 경제적 잠재력과 상업화의 위험성 사이에 균형이 필요하다"라는 내용을 담고 있다. 나름 친숙한 주제로 그리 어려운 내용이 아니었는데도 선택지가 까다롭게 구성되어 틀린 수험생이 많았고, 그런 까닭에 수백 건의 이의신청이 이루어진 것으로 보인다.
이의를 제기한 수험생들은 주로 정답으로 발표된 2번 제목 'Cash or Soul? When Culture Couples with Entertainment'에서 Soul이라는 개념을 추론할 근거를 본문에서 찾을 수 없다는 주장을 폈다. 가장 적절한 제목이 없으므로 '정답 없음' 판정을 내려야 한다는 의견이 다수였다.
고등학교에서 25년 넘게 수능 영어를 가르쳤고, 다양한 공간에서 출제에 참여한 경험이 있는 필자가 보기에 24번 제목 문항은 '정답 없음'으로 처리할 정도로 오류가 있어 보이지는 않았다. 다만, 'Cash or Soul?'처럼 튀는 제목 대신에 글의 주제를 명료하게 나타내기 위해 'Balancing Profit and Authenticity in Culturtainment' 정도로 표현했다면 논란이 별로 없었을 거라는 판단이 들었다.
새롭게 제기된 39번 정답 오류 논란
한 가지 흥미로운 점은 영어 24번에 이의신청 400여 건이 몰렸으나, 주어진 문장이 들어갈 가장 적절한 위치를 찾는 39번 문항의 '정답 오류' 또는 '복수 정답' 논란에 대한 이의신청은 별로 없었다는 사실이다. 39번이 24번보다 훨씬 더 어려운 글인데 왜 그랬을까. 문항의 타당도와 신뢰도에 아무런 문제가 없었던 것은 아닌데 침묵한 이유가 궁금했다.
39번 글은 <Game Feel: A Game Designer's Guide to Virtual Sensation>이라는 책에서 발췌한 것으로 '비디오 게임 참여자가 아바타와의 상호작용을 통해 가상 현실을 인식하는 방식'에 관한 내용이다. 한국교육과정평가원에서 발표한 정답은 3번인데, 일부 영어 교사들은 1번 위치가 더 적절하다고 주장했다.
그런데 아쉽게도, 이런 주장을 수능 문제 및 정답 이의신청 게시판에서는 거의 볼 수 없었다. '문장 삽입' 문제(38번, 39번)를 풀 때 1번은 답이 아닐 거라고 여겨 아예 배제하는 관행 때문으로 보인다(실제로, 학교에서 혹은 학원에서 적잖은 사람들이 그렇게 가르친다).
1번 위치가 더 적절하다는 몇몇 영어 교사의 '제보'를 받고 해당 문항을 여러 번 읽어보았다. 되풀이하여 정독해 보니 문제를 제기한 영어 교사들의 주장에 일리가 있어 보였다. 뒤늦게 이의를 제기한 영어 교사들의 주장을 요약하면 아래와 같다.
"( ① ) 앞 문장이 "게임에는 자체적 현실 모델이 있고, 플레이어의 외적 현실·플레이어의 신체 공간·아바타의 신체 공간과 구분된다"라고 기술하였으므로 바로 뒤에 "차이점은 게임 세계의 행동을 탐색하는 방식이 아바타의 신체 공간을 통해서만 가능하다"라는 문장이 와야 자연스럽다. 주어진 문장 'The difference is that…'가 "현실 세계에서와 마찬가지로 지각에는 행동이 필요하다"라는 ( ② ) 뒤의 문장 다음에 나오게 되면(즉, 정답이 3번이라면) 'The difference'가 무엇과 무엇의 차이를 말하는지 불분명해져 문맥이 단절된다."
영어교육 전문가인 대학교수는 어떻게 생각하는지 자문했다. 수능 출제 경험이 풍부한 A대학교 영어과 교수는 "문제가 너무 어렵다. 섣불리 판단하기 어렵다"라며 즉답을 피했다. B대학교 다른 교수는 "1번에 들어가도 논리적 흐름이 깨진다고 보기는 어려워 보인다"라고 완곡하게 답했다.
수능 문제 및 정답 이의신청이 마무리된 마당에, 이번 수능 영어영역 39번 문항에 오류가 있다고 강하게 주장할 생각은 없다. 다만, 24번과 39번 문항 등을 둘러싸고 이토록 뜨거운 논란이 빚어진 이유가 지나치게 난도가 높은 지문을 사용하고 선택지를 어렵게 구성한 탓이라는 점을 지적하고 싶다. "이럴 거면 도대체 절대평가를 왜 도입하였는가?" 묻지 않을 수 없다.
동료 영어 교사들에게 위에 언급한 39번 문항에 대한 의견을 물었더니 몇몇은 "무슨 내용인지 잘 모르겠다"라고 말했고, 또 몇몇은 "24, 32, 33, 34, 37, 39번 등 일부 문항은 짧은 시간에 읽고 이해하기에는 너무 어려운 수준"이라고 털어놓았다. 어떤 교사는 "솔직히 내가 수험생이라 해도 1등급 맞기가 쉽지 않아 보인다"라고 말하기도 했다.
수능 영어 절대평가 취지 살려야
"수능 영어는 점점 '괴물'이 되어가고 있다"라고 말하는 영어 교사가 늘고 있다. 학교 교육과정 정상화를 목표로 2018 수능 때부터 영어를 절대평가로 치렀으나 10년 가까이 시간이 흐른 지금 그 취지가 어디론가 사라졌기 때문이다. 영어는 늘 '최상위 학생 변별'이라는 미명에 희생양이 되었다고 해도 과언이 아니다. 영어 교사조차도 70분 이내에 90점 이상을 얻기 어렵다면 뭔가 변화가 필요하지 않은가? 교육부와 한국교육과정평가원은 현장 영어 교사들의 목소리에 귀 기울이기를 바란다.
한편, 이의신청 문항에 대한 심사는 '이의심사실무위원회'의 심사와 '이의심사위원회'의 최종 심의를 거쳐 판정이 이루어진다. 이의심사실무위원회는 교과 영역별 출제위원장과 기획위원(교수+평가원), 그리고 출제 미참여 외부 전문가 등으로 구성된다. 여기서 '이상 없음' 결론이 나오면 이의심사위원회에서 뒤집히는 일은 흔치 않다.
한국교육과정평가원은 심사를 거쳐 25일 최종 정답을 발표하고, 수험생은 다음 달 5일에 성적표를 손에 쥘 예정이다.