점점 '괴물'이 되어가는 수능 영어, 근본 변화가 필요하다

큰사진보기 ▲2026학년도 대학수학능력시험일인 13일 오전 서울 광진구 광남고등학교에서 수험생들이 시험 시작을 기다리고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026학년도 수능 영어 39번주어진 문장이 들어갈 가장 적절한 위치를 묻는 수능 영어 39번의 정답은 3번으로 발표되었는데, 외려 1번이 더 자연스럽다는 의견이 일부 영어 교사들 사이에서 제기되었다. ⓒ 한국교육과정평가원 관련사진보기

AD

"( ① ) 앞 문장이 "게임에는 자체적 현실 모델이 있고, 플레이어의 외적 현실·플레이어의 신체 공간·아바타의 신체 공간과 구분된다"라고 기술하였으므로 바로 뒤에 "차이점은 게임 세계의 행동을 탐색하는 방식이 아바타의 신체 공간을 통해서만 가능하다"라는 문장이 와야 자연스럽다. 주어진 문장 'The difference is that…'가 "현실 세계에서와 마찬가지로 지각에는 행동이 필요하다"라는 ( ② ) 뒤의 문장 다음에 나오게 되면(즉, 정답이 3번이라면) 'The difference'가 무엇과 무엇의 차이를 말하는지 불분명해져 문맥이 단절된다."