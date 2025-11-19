[홍성] 가축전염병 예방 위한 공동방제단 운영, '전염병 유입 차단·방역 강화'

큰사진보기 ▲전국 최대 축산 지역인 홍성군이 ‘가축전염병 특별방역’에 나선다. 19일 홍성군에 따르면 겨울철 가축전염병 발생 위험이 커짐에 따라 구제역(FMD)과 고병원성 조류인플루엔자(AI) 등 주요 전염병 차단을 위한 선제적 방역 활동에 집중할 계획이다. ⓒ 홍성군 관련사진보기

전국 최대 축산 지역인 홍성군이 '가축전염병 특별방역'에 나선다.19일 홍성군에 따르면, 겨울철 가축전염병 발생 위험이 커짐에 따라 구제역(FMD)과 고병원성 조류인플루엔자(AI) 등 주요 전염병 차단을 위한 선제적 방역 활동에 집중할 계획이다.선제적 방역 활동은 내년 2월까지 '가축전염병 특별방역기간'으로 정하고, 동절기 AI(조류인플루엔자) 등 가축 질병 예방을 위한 공동방제단을 운영한다.특히 철새 도래 지역과 가금 농가 밀집 지역을 중심으로 방역 활동은 물론, 관내 농가를 대상으로 가축 질병 예방 관련 안내 문자를 발송하는 등 다양한 예방 활동을 진행한다.또한, 홍성군은 가축 차량과 관련 시설을 통한 전염병 유입을 차단하기 위해 주요 축산물 이동 경로에 거점 세척 소독시설 3곳을 운영하고 있다.홍성과 광천에 마련된 거점 세척 소독시설은 세척과 소독을 체계적으로 관리해 병원체 유입을 최소화하고 있다.무엇보다 홍성군은 가축전염병 발생 가능성이 높은 겨울철만큼은 철저한 대비와 함께 축산농가의 자율 방역 협조와 참여를 당부하고 있다.홍성군 관계자는 19일 기자와 통화에서 "가축전염병 예방을 위해 농가에 소독약과 백신을 공급하고 있다"면서 "(철저한 예방 활동으로) 청정 축산 환경을 지킬 것"이라며 이같이 말했다.한편, 홍성군에 따르면 관내에는 소 5만 9910두, 돼지 57만 7951두, 닭 225만 9031수 등이 사육되고 있으며, 사육농가수는 소 1336, 돼지 334, 닭 74 농가 등 총 1744 농가다.