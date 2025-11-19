"세계유산의 의미 나누다"… 국립 공주대 문화유산대학원의 날 성황

큰사진보기 ▲이찬희 공주대 교수가 ‘반구천 암각화의 세계유산 등재 의미와 가치’를 주제로 특강을 진행하고 있다. 참석자들은 신석기 유산의 보존 과정과 가치 평가에 대한 설명에 귀 기울였다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲대금·소금 연주자 이슬, 피아니스트 김홍익, 첼리스트 이나영이 문화유산대학원의 날 오프닝 공연을 펼치며 행사 분위기를 더욱 풍성하게 만들고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이찬희 공주대 교수가 반구천 암각화의 세계유산 등재 의미와 가치를 설명하며 세계유산 보존의 중요성을 강조하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"반구천 암각화는 인류의 창의성과 예술성을 보여주는 걸작이며, 선사시대의 해양 사냥문화와 생활 전통을 드러내는 독보적 사례입니다. 그래서 인류가 공통으로 보존해야 할 가치를 인정받았습니다."

"반구천 암각화는 세계유산이기 전에 '지켜야 할 현장'입니다. 수문 조절과 보존을 둘러싼 논쟁은 지금도 진행 중입니다. 그러나 학계 연구와 지자체·정부 간 협력을 통해 보존 대책이 현실화되고 있습니다."

큰사진보기 ▲서광일 작가(전통연희단 잔치마당 대표)가 강의 중 인천아리랑 등을 함께 열창하며 흥겨운 분위기 속에 강연을 펼치고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲서정석 문화유산대학원장이 문화유산대학원의 날 행사에서 인사말을 전하며 동문과 재학생들에게 감사의 뜻을 전하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲정기범 공주대 문화유산대학원 동문회장이 행사에 참석한 동문과 재학생들에게 인사말을 전하며 화합과 교류의 의미를 강조하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲전홍남 차기 동문회장이 문화유산대학원의 날 행사에서 앞으로의 포부를 밝히며 동문회의 발전을 다짐하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

국립 공주대학교 문화유산대학원의 날 행사가 19일 오후 2시, 본관 1층 국제회의실에서 동문과 재학생 100여 명이 참석한 가운데 성황리에 열렸다.이번 행사는 문화유산대학원 총동문회가 주최·주관하고 대학원이 후원해, 한 해를 마무리하는 학술·교류 행사로 마련됐다.행사는 대금·소금 연주자 이슬, 피아니스트 김홍익, 첼리스트 이나영이 출연한 오프닝 공연으로 문을 열었다.'바람의 노래', '마법의 성', '파랑새' 등 친숙한 곡들이 연이어 연주되자 객석은 잔잔한 환호로 화답했다. 정기범 동문회장은 곡마다 '사랑', '희망', '행복' 등 해석을 덧붙여 음악의 의미를 더욱 풍성하게 전했다.이어진 특강에서 이찬희 공주대 교수는 '반구천 암각화의 세계 유산적 가치와 관리체계'를 주제로 강연했다. 반구천 암각화는 올해 11월, 우리나라의 17번째 세계문화유산으로 등재된 신석기시대 바위그림 유산이다.이 교수는 반구천 암각화가 세계유산 등재 기준 중 ▲기준 (i) '인간의 창조적 천재성이 만들어낸 걸작', ▲기준 (iii) '사라진 문명의 독보적 증거'를 충족한다고 설명했다.그는 등재 과정에서 있었던 연구·보존 논쟁, 그리고 수십 년간 이어진 수위 문제·관리체계 혼란 등도 소개했다.강연에서는 암각화가 새겨진 지형의 형성, 암석의 특성, 공룡 발자국 화석과의 연계 가치 등도 함께 다뤄져 참석자들의 관심을 끌었다.이어 서광일 작가(전통연희단 잔치마당 대표)가 연단에 올라 'AI시대, 예술처럼 경영하라' 라는 주제로 특강을 진행해 호응을 얻었다.서정석 문화유산대학원장은 "문화유산대학원 구성원 전체가 한자리에 모이는 의미 있는 시간이었다"며 "졸업생과 재학생이 함께하는 이 자리가 서로의 연구와 경험을 나누는 풍요로운 시간이 되길 바란다"고 말했다.정기범 동문회장은 "한 해를 마무리하는 시점에 동문과 재학생이 한자리에서 교류하는 의미가 크다"며 "오늘 하루 즐겁고 행복한 시간이 되길 바란다"고 격려했다.2부 친교 행사에서는 선배와 후배가 모여 문화유산 분야의 진로와 연구 방향, 지역 문화유산의 보존·활용 방안 등을 자유롭게 논의하며 우의를 다졌다.전홍남(3기) 차기 동문회장은 "동문회에 누가 되지 않도록 앞으로 열심히 활동하겠다"고 포부를 밝혔다.2011년 개원한 국립 공주대 문화유산대학원은 ▲문화유산 전문성 강화 ▲보존·활용 가치 제고 ▲연구역량 강화 ▲문화유산 분야 진로 개발 ▲문화유산 가치 확산을 목표로 14년 동안 지역과 국가의 문화유산 연구 중심지 역할을 해 왔다.한편, 2026학년도 석사과정 신입생 모집은 30명 규모로, 11월 28일까지 원서를 접수한다. 자세한 내용은 공주대 홈페이지에서 확인할 수 있다.