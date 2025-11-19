중국, 일본 수산물 수입 다시 중단... 궁지 몰린 다카이치

큰사진보기 ▲다카이치 사나에 일본 총리 (자료사진) ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 발언에 항의하며 일본을 압박하고 있는 중국이 일본산 수산물 수입을 다시 금지했다.일본 NHK 방송에 따르면 19일 중국 정부는 일본에 정식 외교 경로를 통해 일본산 수산물 수입을 즉각 정지하겠다고 통보했다.다카이치 총리가 대만 유사시에 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있다며 무력 개입 의사를 시사하자 일본 방문 자제와 일본 영화 상영 연기 등 경제 보복에 나선 중국이 추가 제재 카드를 꺼낸 것으로 보인다.중국은 일본이 2023년 8월 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수(일본 정부 명칭 '처리수') 해양 방류를 시작하자 곧바로 일본산 수산물 수입을 전면 금지했다.그러다가 지난 6월 후쿠시마현, 미야기현 등 10개 지역을 제외한 나머지 지역에 나온 수산물 수입을 재개하기로 결정했다.이에 따라 지난 5일 홋카이도 가리비와 해삼이 중국으로 수출되면서 중국은 2년여 만에 일본산 수산물 수입을 재개했으나, 보름 만에 다시 수입을 중단한 것이다.NHK는 "중국 측이 오염수 모니터링의 평가가 필요하기 때문이라고 설명했으나, 다카이치 총리의 이른바 '대만 유사시 개입' 발언에 대한 반발의 일환으로 보인다"라고 전했다.중국 외교부는 지난 7일 일본산 수산물 수입 재개와 관련해 "만약 어떠한 위험 요소라도 발견되면 즉시 법에 따라 수입을 제한할 것"이라며 "후쿠시마 핵 오염수에 대한 샘플 채취 모니터링을 계속할 것이며, 일본이 이를 지속적으로 허용하기를 바란다"라고 밝힌 바 있다.일본에서는 관광객이 가장 많이 오고, 수산물 수입 규모도 최대였던 중국이 경제 보복을 확대하자 부정적 영향을 우려하는 목소리가 커지고 있다.일본은 지난 17일 가나이 마사아키 외무성 아시아대양주국장을 중국에 급파해 대화의 자리를 마련했다.이 자리에서 류진쑹 중국 외교부 아주사 사장(아시아 국장)은 가나이 국장에게 다카이치 총리의 대만 관련 발언을 즉각 철회하라고 요구했으나, 일본 측은 이를 거부한 것으로 알려졌다.중국 매체는 가나이 국장이 대화를 마친 후 고개를 숙이며 인사하고, 류 사장이 뒷짐을 지고 이를 내려다보는 영상을 공개하기도 했다.일본 <아사히신문>은 "외교 실무선에서 중국의 우위를 과시하는 듯한 장면을 일부러 내보내는 것은 이례적"이라며 "일본이 해명하러 왔다는 인상을 강조하며 중국이 우위에 있다는 것을 보여주려는 의도"라고 평가했다.일본 정부 대변인 기하라 미노루 관방장관은 이날 정례회견에서 "중국은 중국 측 입장에 입각한 발언을 했고, 가나이 국장은 반론을 제기하며 일본 정부의 일관된 입장을 설명했다"라고 전했다.그러면서 "향후 대응에 관한 예단은 삼가겠다"라면서도 "일본은 (중국과의) 대화에 있어 문을 열고 있다"라고 덧붙였다.다카이치 총리는 지난 7일 국회에서 "대만 유사시는 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있는 '존립위기 사태'에 해당할 수 있다"라고 말했다. 일본 내부에서는 과거부터 이런 평가가 있었으나, 현직 총리가 공식적으로 입장을 밝힌 것은 처음이다.