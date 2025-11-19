메뉴 건너뛰기

25.11.19 15:25최종 업데이트 25.11.19 15:25

광명도시공사, 12월에 공공임대주택 34세대 입주자 모집

광명 재개발 4구역 조감도
광명 재개발 4구역 조감도 ⓒ 광명도시공사



경기도 '광명도시공사'가 오는 12월 광명시 재개발 1구역(광명자이더샵포레나)과 4구역(광명센트럴아이파크) 에 있는 공공임대주택 34세대 입주자 모집 공고를 한다.

공공임대주택은 12평형으로 원주민 중 세입자 등에게 우선 공급한 뒤 잔여 물량은 광명시 관내 청년·대학생 등 주거 취약 계층의 주거 안정 도모를 목표로 공급할 계획이다.

재개발 1·4구역은 각각 광명시 철산동,과 광명동에 위치한다. 쾌적한 주거환경과 편리한 교통 접근성을 자랑한다는 게 광명도시공사 관계자 설명이다.

광명도시공사는 조합 측과 지난 11월 18일 공공임대주택 매매계약 체결을 완료했다. 12월 중 입주자 모집 공고를 할 예정이다. 공고를 통해 모집 대상 및 입주 자격, 임대료 등 세부 사항을 공개할 예정이다.

이로써 1구역과 4구역을 포함해 광명도시공사는 공공임대주택 총 152세대(15구역 2세대, 16구역 24세대, 철산주공 8,9단지 92세대, 1구역 27세대, 4구역 7세대)를 확보해 공급·운영하게 된다. 이번에 공급할 34대를 제외하고는 이미 공급이 완료됐다. 자세한 사항은 광명도시공사 도시사업팀(☎ 02-2610-2071)에 문의 하면 된다.

#광명도시공사#공공임대

