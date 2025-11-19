농사에도 AI, 농가 수입 20% 늘린다

큰사진보기 ▲이승돈 농촌진흥청장이 19일 세종시 정부세종청사에서 '더 커가는 농업, 함께 행복한 농촌' 실현을 위한 '농업과학기술 인공지능(AI) 융합 전략'을 발표하고 있다. ⓒ 유창재 관련사진보기

큰사진보기 ▲농업과학기술 인공지능(AI) 융합 전략의 3대 혁신 전략과 10대 중점 과제 ⓒ 농촌진흥청 관련사진보기

농촌진흥청이 인공지능(AI) 비서(에이전트) 'AI 이삭이'를 통해 2030년까지 농가 수입을 20% 늘리겠다는 목표를 제시했다. 동시에 농작업 위험을 20% 줄이고, 기술개발·보급 기간을 30% 단축하겠다고 밝혔다.이승돈 농촌진흥청장은 19일 정부세종청사에서 이같은 내용을 담은 '농업과학기술 AI 융합 전략'을 발표했다. 이 전략은 전통적인 경험에 의존하는 농업 산업을 데이터·AI 기반의 지능형 산업으로 전환을 이루고, 나아가 농업 분야의 생산성을 획기적으로 높이겠다는 것이다.이어 이 청장은 3대 전략안으로 ▲AI 융합으로 농업기술 현안 해결 ▲데이터-인프라(기반시설)-사람을 연결하여 기술주도 성장을 지원할 AI 생태계 조성 ▲AI시대에 맞게 농촌진흥사업 전 과정을 가속화 등을 내놨다.대표적으로 "'AI 이삭이'를 기억해달라"고 했다. 지금은 단순한 기술상담 챗봇이지만, 앞으로는 농업인의 1년 농사계획부터 오늘의 작업 결정까지 물어보고 도움 받을 수 있는 올타임 AI 서비스로 발전시키겠다는 것이다.누구나 사용 가능한 '농업 AI 비서'로 업그레이 된 AI 이삭이를 통해 기술 상담과 영농설계를 넘어 경영진단, 최적재배 관리, 재해대응까지 '원스톱 맞춤형 서비스'를 제공한다는 계획이다. 올해는 생성형 AI로 농가별 경영 상태를 분석·진단하는 경영 컨설팅을 시범운영하고, 내년까지 1000개 농가로 확대한 이후 전국 농가에서 이용할 수 있도록 할 예정이다.시설 원예 분야에는 최적환경 설정모델이 탑재된 통합관리 플랫폼 '아라온실'을 상용화하고, 스마트 축사 통합 설루션 보급도 확대하기로 했다. 이뿐만 아니라 냄새 저감 기능까지 포함한 통합 솔루션 보급도 확대한다. 스마트폰 기반 병해충 AI 진단은 2029년까지 82개 작물·744종으로 넓혀 적기 방제를 지원한다.농촌 지역 안전에도 AI가 적극 활용된다. 농업인 안전 관련 데이터를 통합 분석해 위험군을 분류하고, 근력 보조 웨어러블 슈트 등 스마트 편이 안전 기술을 개발·보급하기로 했다. 또 소방청과 협력해 농기계 사고 시 119 자동연계 시스템을 2029년까지 전국으로 확대해 농작업 사망사고율을 20% 낮춘다는 계획이다.소멸 위기의 농촌 빈집을 재생하는 솔루션을 제공하기 위해 농촌공간 데이터베이스를 구축하고, 공간 재생·설계용 AI 모델도 2029년까지 개발한다. AI 기반 인식 지능과 자율주행 기술을 결합한 농작업 자동화를 구현해나간다. 장기적으로는 파종부터 수확까지 전 과정을 기계화하고, 피지컬 AI 기반 로봇 개발을 병행하는 등 '무인 농작업 시대'를 준비하겠다고 했다.AI 생태계 조성을 위해 데이터·인프라(기반시설)도 확충한다. 농진청은 '농업기술데이터 플랫폼'을 만들어 2027년까지 고품질 데이터 30억 건을 구축·개방한다. 구축한 데이터는 'AI 이삭이'에도 학습시킨다. 조직·업무 혁신도 추진되는데, 농진청의 연구개발·기술 보급 전 과정을 지원하는 업무용 AI 비서 'AI 새싹이(가칭)' 개발도 준비 중이다.농진청은 이번 전략 예산으로 연구개발(R&D) 예산(약 460억 규모)과 스마트농업 솔루션 등 유관 예산을 포함해 총 1541억 원을 확보했다고 설명했다.이 청장은 "농업은 국가 식량 안보와 국민 행복에 직결된 국가전략 산업이다"면서 "AI 기술혁신으로 경제·사회, 전 분야의 대전환이 예상된다. 이제는 기술을 누가 먼저 개발하느냐 보다 현장에서 얼마나 잘 활용하느냐가 성패를 좌우하는 시대"라고 강조했다. 이어 "농업과학기술과 AI 융합을 통해 농업인과 국민이 체감할 수 있는 구체적인 성과를 만들고 나아가 관계 부처 및 민간과의 적극적인 협업으로 국가 농업의 대전환을 이끌어 가겠다"고 전했다.