"국정감사서도 지적한 '산청 간부공무원 갑질사건' 중징계해야"

큰사진보기 ▲19일 전국공무원노동조합 경남본부는 산청군 간부 공무원의 갑질사건과 관련해 중징계를 요구하는 1만명 탄원서를 경남도에 제출했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

공무원 노동자들이 갑질행위 지목을 받은 경남 산청군 간부 공무원에 대해 '중징계'를 요구했다.전국공무원노동조합 경남본부(본부장 강수동)는 "강등 이상의 중징계 확정하라"라며 1만 명의 서명부를 경남도에 제출했다고 밝혔다.산청군 간부 공무원은 직원들에게 장기간에 걸쳐 갑질, 폭언, 모욕적 언행을 해왔다는 의혹을 받고 있다. 이에 산청군이 경남도에 '경징계'를 요구해 논란을 빚었고, 공무원노조가 재조사와 함께 중징계를 요구하며 기자회견과 1인시위를 벌이기도 했다.이후 경남도 감사위원회는 산청군 간부 공무원 사건을 재조사했다. 경남도는 오는 25일 인사위원회를 열어 징계 수위를 확정할 예정이다. 공무원 징계는 견책‧감봉이 경징계, 정직‧강등‧해임‧파면이 중징계다.간부 공무원 갑질사건은 지난 국회 행정안전위원회의 경남도 국정감사에서도 거론됐다. 당시 양부남 국회의원(더불어민주당, 광주 서구을)은 증인으로 출석했던 이승화 산청군수에게 "산청군에서 발생한 직원 갑질이 처음에는 '경징계'였다. 그러나 재조사 요구와 중징계 필요성이 제기된 상황에서 이 정도 처분이 과연 적절하다고 보느냐"라고 물었다.이에 이승화 산청군수는 "지금은 경남도가 감사를 진행 중이며 그 결과에 따라 징계하겠다"고 답변했다.경남도 감사위원회의 재조사 결과는 아직 공개되지 않고 있다.공무원노조 경남본부는 "간부공무원의 장기간에 걸친 갑질, 폭언, 모욕적 언행이 드러나며 공직사회는 큰 충격과 분노에 휩싸였다"라면서 "경남도 감사위원회 추가조사에서 20~30명이 더 조사를 받았다. 이는 단순한 개인 비위가 아니라 조직 권력을 이용한 구조적 폭력이라는 점이 명백해졌다"라고 밝혔다.이들은 "피해 직원들은 반복된 모욕과 부당지시로 심각한 정신적·업무적 피해를 입었다. 지역사회는 물론 전체 공직사회 신뢰를 크게 훼손한 사건"이라고 규정했다.이어 "국회가 직접 '경징계는 부적절'하다는 입장을 밝힌 만큼, 다가오는 경남도 인사위원회의 결정은 이제 단순한 행정 절차가 아닌 공직사회 개혁의 기준이 됐다"라고 했다.그러면서 "경남도 인사위원회 '강등' 이상의 중징계를 의결해야 한다"라며 "공무원은 단순 음주운전 적발자의 처벌도 중징계(정직)다. 개인의 피해와 조직의 피해 사례를 종합해 보면 공직사회에서 배제되는 '파면', '해임'이 더 적당하다고 볼 수 있다"라고 주장했다.공무원 1만 명의 탄원서를 전달한 공무원노조 경남본부는 "1만 명의 공무원이 스스로 조직의 명예와 공직윤리를 지키기 위해 목소리를 냈다는 것은 이 사건이 단순한 내부 갈등이 아니라 공직사회 전체의 명예가 걸린 문제라는 점을 분명히 보여준다"라고 강조했다.그러면서 경남도 인사위원회에 "반드시 '강등' 이상의 중징계 확정하라", "국회와 1만 공무원이 이를 요구하고 있다. 매일 두려움에 떨고 있는 피해자와 같은 심정으로 지켜보는 동료 공무원들을 생각하면 '강등' 이상의 '파면', '해임'이 타당하다"라고 요구했다.또 이들은 "경남도는 국회의 공식 지적을 엄중히 받아들여 공직사회 기강을 세워야 한다", "산청군은 피해 직원 보호 대책과 2차 피해 방지 조치를 즉각 시행하라", "상담·치료 지원, 직무 조정 등 실질적 보호 조치가 즉각 필요하다"라고 제시했다.