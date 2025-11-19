정청래, 조희대 사법부 직격... "'8·16 사법부 독립운동가'들인가"

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 19일 대구시당에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

정청래 더불어민주당 대표가 조희대 사법부를 향해 "일제치하 때 독립을 외치지 못하다가 해방이 된 후 독립을 확인한 뒤 독립운동을 한 사람들을 8.16 독립운동가라고 부른다"며 "사법부는 내란이 진압된 것을 확인한 후 사법부 독립을 외치고 있다. 8.16 사법부 독립운동가들이 아닌지 스스로 비겁함을 돌아보라"고 비판했다.정 대표는 19일 오전 대구 중구 민주당 대구시당에서 열린 현장 최고위원회의에서 "제가 초선 때 인혁당(제2차 인민혁명당 사건) 사법 살인 피해자분들의 묘지(현대공원)를 방문한 적이 있다"며 김용원, 송상진, 우홍선, 여정남, 도예종, 서도원, 하재완, 이수병 열사 등의 이름을 거론했다.이어 그는 "50년 전 사법부와 지금의 조희대 사법부는 과연 다른가 그런 근본적인 의문을 가져본다"며 "검사의 공사장을 베껴서 판결문을 썼던, 아니 판결문을 베끼고 복사했던 그런 부끄러운 사법부의 역사를 기억한다"고 말했다.정 대표는 "비상계엄 내란 포고령 1호만 보더라도 그것은 불법 비상계엄 내란임이 분명하다"면서 "판사들이 이걸 몰랐겠느냐. 그랬다면 비상계엄을 강력 반대하고 사법부 독립을 그때 외쳤어야 한다"고 지적했다.그러면서 "내란이 진압된 것을 확인한 이후 걸핏하면 사법부 독립을 외치고 있다"며 "연이어 내란 연루자들의 영장이 기각된다. 국민적 의심을 받기에 충분하다고 생각한다. 사법부 스스로 8.16 독립운동가들이 아닌지, 일제치하 때 독립운동을 외치지 못했던 그런 비겁한 모습은 아닌지 돌아보라"고 직격했다.정 대표는 대구의 경제를 살리겠다며 "잃어버린 대구의 시간을 돌리고 대구 발전의 동반자가 되겠다"고 약속했다.그는 "대구부터 살리겠다. 대구부터 회복시키겠다"며 "민주당은 대구 회복 선언을 하고 끊임없이 대구 민심을 얻기 위해서 노력하고 노크하겠다"고 밝혔다.정 대표는 최고위원회의 전 김정기 대구시장권한대행 행정부시장이 건의한 TK신공항 건설, 대구취수원 이전, 대한민국 AI로봇 수도 건설, 독립역사관 건립 등과 관련 적극적으로 돕겠다고 강조했다.그는 "지난달 이쟈명 대통령이 타운홀 미팅에서 첨단기술 융합 메디시티, AI 로봇 수도, 미래 모빌리티 산업 등 3가지 국가 정책 방향을 제시했다"며 "이것이 대구의 미래이고 대구의 발전 방향"이라고 말했다.그는 "대구가 올해 국내 최초로 AI 로봇 글로벌 혁신 특구로 지정된 데 이어 이재명 정부에서 5510억 원 규모의 지역 거점 AX 혁신기술 개발사업을 예타 면제 대상으로 확정했다"며 "AI 로봇 융합 클러스터가 조성되고 있는 달성국가산단까지 포함해 제조업 중심이었던 대구의 산업구조를 재편하고 IT 전문 인력 유입고ㅓ 미래형 일자리 창출로 이어지는 중요한 변화가 될 것"이라고 했다.이어 "메디시티 대구 또한 미래 산업의 핵심 축이 될 것"이라며 "바이오 메디컬 산업은 고부가가치 산업일 뿐만 아니라 도시의 경쟁력을 획기적으로 높이는 분야이다. 지난 9월 출범한 대구형 민관의료협의체인 'AI 바이오 메디시티 대구'가 의료산업의 새로운 성장 로드맵을 만들어갈 것이라고 기대한다"고 강조했다.대구독립역사관 건립과 관련 정 대표는 "대구는 우리 역사에서 가장 뜨겁게 불의에 항거했던 도시"라며 "의병운동과 국채보상운동, 3.1운동, 임시정부 지원 등 독립운동의 굵직한 순간마다 대한민국의 미래를 열었던 또 하나의 민주화 성지"라고 추켜세웠다.그러면서 "독립역사관 건립 같은 역사문화 콘텐츠 산업을 적극 육성한다면 대구의 정체성은 더욱 견고해질 것"이라며 "독립운동 유산의 보존 계승은 미래 세대의 자긍심을 심어주는 길이므로 당 차원에서 적극적으로 검토하겠다"고 말했다.TK신공항과 관련 대구시가 요구하고 있는 공자기금 융자 반영, 대구 취수원 강변 여과수 취수 검토 등에 대해서도 적극 지원하겠다고 했다.정 대표는 "대구는 민주당으로서는 어려운 지역"이라며 "그러나 대구의 마음도 결국은 민주당이 어느 정도로 지극정성으로 다가가느냐에 따라 달라질 수 있다고 생각하고 멈춰선 대구의 시계를 다시 돌리도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.