'방송업무 교사' 사망 그후... "학교 행정 인력 늘려야"

큰사진보기 ▲전교조 충남지부 소속 교사가 최근 충남 교육청 앞에서 1인 시위를 벌이고 있는 모습. ⓒ 이재환 관련사진보기

AD

방송기기 업무를 도맡아 오다가 '과로로 숨진' 충남의 한 교사 사건을 계기로 교사들의 행정업무를 줄여야 한다는 목소리가 나오고 있다.앞서 지난 10월 4일 충남 아산의 한 중학교 교사가 자택에서 숨진채 발견됐다. 해당 교사가 담임 업무외에도 학교 방송기기 운영과 정보화 기기 수리까지 도맡아 온 것으로 알려졌다. 해당 교사의 죽음을 계기로 일선 교사들의 과도한 업무가 도마에 올랐다.이런 가운데 전교조 충남지부(오수민 지부장, 아래 충남지부)는 18일 성명서를 통해 "교사가 교육활동에 전념할 수 있도록 해야 한다"고 강조했다. 그러면서 학교행정업무를 전담하는 인력을 늘려야 한다고 주장했다.충남지부는 "지난 17일 방송시설 및 정보화기기 관리 업무를 교사로부터 분리하기 위해 충남교육청과 협의회를 진행했다"면서 "협의회에 참석한 현장교사들은 '수업 중에도 수업 중에도 기기가 고장 났다는 연락을 받으면 아이들을 두고 가야 했다. 학생용 태블릿 PC를 관리하며 분실했을 때 본인 사비를 들여 물어내야 했다'라며 행정업무의 어려움을 호소했다"고 전했다.그러면서 "충남교육청은 현재 교무행정업무를 지원하는 교무행정지원인력을 학교당 1명만 배치한다"며 "서울의 경우 초등학교는 교무행정사가 4명 배치되고 중·고등학교는 3명 배치된다. 특수목적고인 과학고의 경우 5명이 배치된다. 학교당 1명 배치하는 충남보다 무려 5배나 많은 인원이다. 특히 서울은 교무행정지원인력이 전산실무 업무를 전담한다"고 밝혔다.그러면서 "전체 교육공무직 직종 가운데 교육행정 공무직인 차지하는 비율도 충남은 9.03%로 맨 밑"이라며 "강원과 경기, 서울 등은 이미 20%가 넘었고, 대전과 충북, 세종도 10%를 넘게 교육행정 공무직을 10% 넘게 확보해 운용하고 있다"고 덧붙였다.충남지부는 "학교 현장의 어려움을 더는 버려두지 말라. (충남교육청은) 교사가 교육활동에 전념할 수 있는 대책을 하루빨리 마련하라"고 촉구했다.