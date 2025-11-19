에이플노조 "인권의 사각지대에 방치된 노동자들" 투쟁 선포

큰사진보기 ▲에이플노조 2025 임단협 승리 투쟁 선포 기자회견 ⓒ 민주노총서울본부 관련사진보기

민주노총 서울본부 직가입노조인 에이플주식회사 노동조합(이하 에이플노조)이 18일 오후 양재 aT센터에서 기자회견을 열고, 2025년 임금·단체협약(임단협) 승리를 위한 투쟁 돌입을 선언했다. 노조는 모회사인 aT 한국농수산식품유통공사(사장 홍문표)를 향해 교섭 전면 재개와 생활임금 수준의 임금 보장 등을 촉구했다.에이플주식회사는 aT가 100% 투자해 설립한 자회사로, 시설 유지관리, 정부 비축농산물 품질관리, 농수산식품 가격정보조사, aT센터 전시·컨벤션 운영 등을 담당하고 있다.노조에 따르면 올해 임금교섭은 15차, 단체협약 교섭은 8차까지 진행됐으나 사측의 무성의한 태도로 성과를 얻지 못했다. 중앙노동위원회 조정도 결렬돼 노조는 합법적 쟁의권을 확보했다고 보고했다.이석형 에이플노조 사무국장은 "대화로 풀기 위해 노력했지만 사측은 우리의 정당한 요구를 외면했다. 오늘 우리는 투쟁을 선포한다"며 조합원의 단결을 호소했다.최완용 에이플노조 위원장은 열악한 근무환경을 구체적으로 지적했다. 그는 "위험한 노동환경에서 일하지만 모회사와 달리 건강검진비조차 없고, 미화·주차·관제팀 노동자들은 제대로 된 샤워실과 휴게시설조차 보장받지 못하고 있다"고 주장했다.최 위원장은 "관제팀 휴게실은 공용화장실 내부에 있어 사실상 사용이 어렵고, 주차팀 휴게실은 정화조 옆에 있어 악취가 계속 역류한다"고 현장을 설명했다. 이어 "미화팀은 샤워 시설이 없어 한여름에도 땀을 씻지 못한 채 대중교통에 몸을 실어야 한다"며 "자회사 노동자들은 인권의 사각지대에 방치된 것과 다름없다"고 호소했다.현장 조합원들도 문제를 직접 증언했다. 주차팀 조홍래 조합원은 "당직 시 지나치게 긴 무급 대기시간이 발생하고, 방호턱 등 안전지대가 없어 차량 돌진 위험에 노출된다"고 토로했다.미화팀 박수진 조합원은 "이른 새벽 출근해 만 보 이상 걸어 허리 통증에 시달리는데, 샤워실 부재로 퇴근길마저 불편하다"며 "공공기관이 자회사 노동자의 인권과 복지를 외면해선 안 된다"고 말했다.연대 발언도 이어졌다. 이혜종 민주노총 서울본부 남동지역지부 지부장은 "병원·학교·공공기관 환경노동자 투쟁 사례처럼 에이플 현장 문제도 해결돼야 한다"며 "남동지역지부 40여 개 사업장이 총력 연대하겠다"고 약속했다.김호정 민주노총 서울본부 사무처장은 모회사 책임을 지적했다. 김 사무처장은 "실질적 책임은 모회사에 있다"며 "홍문표 사장은 이를 반드시 명심해야 한다"고 말했다. 이어 "이 노동자들이 없으면 aT가 돌아가지 않는다. 생활임금 수준의 임금을 책정하고, 정부 부처와 감독기관도 적극 개입해야 한다"고 촉구했다.에이플노조는 기자회견문에서 "사측이 교섭에 성실히 임하지 않으면 투쟁 수위를 높일 것"이라며 12월 내 임단협 타결을 목표로 '몸조끼 착용 투쟁' 등 행동에 들어갈 계획을 밝혔다. 또한 "에이플 노동자의 요구는 과도한 것이 아니라 서울시 생활임금 수준의 기본적 생존권"이라고 재차 강조했다.한편 노조의 주요 요구는 ▲성실교섭 재개 ▲서울시 생활임금 수준의 임금 보장 ▲단체협약 갱신(사무실 제공·타임오프 보장·승진·정년 개선 등) ▲모회사 aT의 책임 있는 해결 등이다. 향후 교섭 경과에 따라 투쟁 수위가 더욱 확대될 가능성이 제기되고 있다.