창원 천만원 이상 고액체납자 150명 명단 공개

큰사진보기 ▲창원시청, 고액 체납자 명단을 홈페이지에 공개. ⓒ 창원시청 관련사진보기

경남 창원에서 오래 1월 1일을 기준으로 체납 발생일로부터 1년이 지나고 지방세와 지방행정제재·부과금을 납부하지 않은 1000만 원 이상 고액체납자는 150명에 체납액은 59억원에 이르는 것으로 파악되었다.이는 창원시가 19일 홈페이지와 위택스를 통해 공개한 고액체납자 명단을 통해 알려졌다.신규 공개 대상자 중 지방세 체납자는 개인 94명, 법인 49개 업체로 총 체납액은 52억이며, 과징금과 이행강제금, 부담금, 변상금 등 지방행정제재·부과금 체납자는 개인 6명, 법인 1개 업체로 총 체납액은 7억이다.창원시는 "고액‧상습체납자 명단공개는 체납자에 대한 경각심을 일깨우고 성실납세 분위기를 조성하고자 매년 11월 셋째 주 수요일에 전국적으로 동시에 이뤄진다"라며 "공개되는 정보는 체납자의 성명·상호(법인명, 법인 대표자), 나이, 직업, 주소, 체납액, 체납세목 등이다"라고 설명했다.창원시는 명단공개 대상자에게 공개 사실을 사전에 안내한 후 6개월 이상 소명 기회를 부여했다고 밝혔다.명단 공개 후에도 체납자가 체납액의 50% 이상을 납부하거나 총 체납액이 1000만 원 미만으로 감소할 경우 공개 대상자에서 제외될 수 있다.창원시는 "지방세 고액·상습체납자 명단공개와 동시에 관세청에 수입물품에 대한 체납처분 위탁이 함께 진행되어, 명단공개 당사자가 해외여행 후 입국할 때 반입한 고가의 물품이나 해외직구물품 등에 대해 공항에서 바로 압류가 이루어진다"라고 밝혔다.남해군은 이날 지방세 고액체납자 3명을 공개했다. 공개 대상자는 2025년 1월 1일 기준으로 체납 발생 후 1년이 경과한 1000만원 이상 지방세 체납자로 개인 2명, 법인 1개 업체이다.남해군은 "앞으로도 명단공개와 더불어 고액·상습체납자에 대해 부동산·예금 압류 등 다양한 체납처분과 행정제재를 적극 시행해 체납액을 지속적으로 해소해 나갈 방침"이라고 밝혔다.