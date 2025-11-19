돌봄에 위험 예측, AI 기술로 바뀌는 지방행정

큰사진보기 ▲인공지능 기반 스마트 횡단보도 구성도(출처 용인시) ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

인공지능(AI)이 생활과 행정 전반을 흔들고 있다. 종이 문서가 인터넷으로, 인터넷이 모바일로 넘어왔던 행정 변화의 흐름은 이제 AI를 중심으로 다시 한 번 재편되고 있다. 행정의 속도와 정확성, 위험 대응 능력, 복지 서비스의 세밀화 등 대부분의 영역에서 AI 활용이 가능해졌다. 사람의 판단을 대신하는 것이 아니라 사람이 놓치기 쉬운 부분을 보완하는 방향으로 기술이 확장되는 점이 특징이다.기초자치단체가 AI 도입에 나서는 이유는 분명하다. 행정은 예산과 인력의 한계 속에서 지속 가능해야 하고, 주민은 빠르고 정확한 서비스를 원한다. 도시가 커질수록 행정 정보량도 많이 늘어난다. 과거에는 사람이 일일이 챙기던 일들이 이제는 AI를 통해 실시간으로 분석되고 예측된다. 도시 관리의 효율을 높이는 동시에 행정의 사각지대를 줄이기 위해서다.기초단체의 준비 수준은 지역의 여건과 정책 선택에 따라 차이가 크다. 다만 공통 흐름은 있다. 첫째, 반복 업무를 자동화해 공무원의 업무 부담을 줄이고 둘째, 도시·교통·복지 같은 생활 밀착형 행정에 AI를 붙여 효율성을 높이는 흐름이다. 셋째, 기후·환경 문제처럼 장기적 관리가 필요한 분야에서는 데이터를 기반으로 한 예측 시스템이 정착하고 있다. 마지막으로 시민의 안전과 생명과 연결되는 분야는 AI와 센서를 결합한 실시간 대응 체계가 빠르게 확산하고 있다.이러한 전국적 흐름 속에 용인시는 행정 분야 전반에서 다양한 AI 시범사업을 추진하며 도시 전체를 'AI 기반 관리체계'로 전환하고 있다. 복지에서 교통, 환경, 도로 관리, 행정 업무 혁신까지 영역도 넓다. 실제 사업을 살펴보면 AI 기술이 단순히 미래 담론이 아니라 이미 현장에서 시민 서비스로 구현되고 있음을 확인할 수 있다.용인시는 2024년부터 홀로 사는 노인 26명을 대상으로 AI 로봇 '효돌이'를 활용한 건강관리 사업을 시작했다. 효돌이는 음성 대화 기능을 갖춘 인형 모양 AI 로봇이다. 식사·복약 알림, 정서 케어, 긴급상황 자동 연결 등 노인의 생활 전반을 돕는다. 센서 기반 모니터링 기능도 있어 위급 상황 발생 시 관리자 또는 관제센터와 즉시 연결된다. 기존 처인구 치매안심센터에서 운영하던 효돌이 활용 경험이 있었고, 이번에는 수지구보건소가 홀로 사는 노인을 대상으로 대상을 확대하며 돌봄 공백을 줄였다.노인을 위한 스마트 돌봄서비스 '실버케어 순이'는 올해 '2세대'로 업그레이드됐다. 이전에는 손목밴드 착용과 6곳 센서 설치 등 사용 부담이 컸지만 2세대는 스마트폰 앱만으로 이용하도록 바뀌었다. 필수 센서도 3곳으로 줄었다. 보호자에게는 위치 추적·이상행동 감지·약 복용 알림 등 다양한 정보를 전달해 돌봄 부담을 낮춘다. 어르신은 앱을 통해 체조·퀴즈·쇼트 영상 등 여가 콘텐츠도 즐길 수 있다.용인시는 2025년부터 주요도로 상습 정체 구간에 AI 기반 실시간 교통관리 시스템을 구축해 2026년 2월까지 운영에 들어간다. 스마트교차로 3곳, 교통상황 CCTV 2곳을 설치해 교차로 상황을 분석하고 신호체계를 조정하는 방식이다. 교통정보를 실시간으로 수집해 정체 원인을 구간별로 파악하고 대응력을 높인다. 인구 증가로 교통 문제가 반복되는 용인의 특성상 효과가 클 것으로 보인다.처인구 함박초 앞 어린이보호구역에는 AI 기반 스마트 횡단보도가 설치된다. 보행자 움직임과 차량 접근을 감지해 위험 상황을 실시간 분석한다. 돌발 상황이 발생하면 신호 시간이 자동으로 늘어나고 음성경고와 우회전 경고가 작동한다. 남은 신호시간 표시도 도입해 보행자의 예측 가능성을 높였다. 용인시는 이미 28곳에 스마트 횡단보도를 설치했다.시내버스에 장착된 영상기록장치를 활용해 AI가 포트홀·낙하물 등을 자동 검출하는 시스템도 도입됐다. 위험 요인을 발견하면 즉시 도로 보수 체계를 가동해 사고 위험을 줄인다. 제설 차량에는 IoT 기반 단말기를 부착해 제설 상황을 실시간으로 확인할 수 있게 했다. 겨울철 도로 정보가 즉시 반영돼 제설 품질과 안전성을 높일 것으로 기대된다.시는 주소지 중심 단속의 한계를 보완하기 위해 AI와 빅데이터 분석 기반 '체납차량 출현지도'를 구축했다. CCTV 데이터와 차량 행동 패턴을 분석해 체납차량의 이동 동선을 예측하는 방식이다. 실제 시험 단속에서 기존 6시간 걸리던 번호판 영치를 1시간 30분 만에 끝낸 사례도 있다. 명의도용 의심 차량 등 기존 체납 단속에서 놓치던 문제 해결에 도움을 주고 있다.용인에코타운 하수처리시설에서는 AI·디지털트윈 기반 물관리 기술 연구가 진행 중이다. 하수처리 효율을 높이고 에너지 사용량을 줄이는 기술이다. 연구가 끝나면 약 20억 원 규모의 센서·제어장치·통합시스템이 시에 기부돼 지속적 활용이 가능하다.용인시는 GPT·Gemini·Claude 등 다양한 생성형 AI를 하나로 통합한 플랫폼을 도입해 행정업무 효율을 높이고 있다. 보고서 작성, 법령 검색, 문서 요약 등 업무 시간이 크게 줄 것으로 보인다. 데이터 유출 우려에 대비해 보안 지침도 마련했다.AI 행정은 속도와 편리함만으로 평가할 수 없다. 기술은 수단일 뿐이고, 결국 시민의 안전·삶의 질·도시의 지속가능성을 높이는 방향으로 쓰여야 한다. 용인시가 향후 준비해야 할 AI 정책 방향이 필요하다.우선 효돌이·실버케어 순이 등 돌봄서비스는 큰 효과가 있지만 노인별 상황 차이가 크다.AI 돌봄이 인간 돌봄을 대체하지 않도록 'AI+인간' 혼합 모델을 정착시키는 기준이 필요하다. 이용자 평가지표, 돌봄 사각지대 모니터링 체계, 비대면 돌봄의 한계에 대한 명확한 가이드도 함께 마련돼야 한다.교통·안전 AI 확대와 데이터 플랫폼 구축에 있어 스마트 횡단보도와 실시간 교통관리 같은 개별 사업이 효과를 내기 위해서는 도시 전체 데이터를 통합한 플랫폼이 필요하다. 분산된 CCTV·센서·AI 분석 시스템을 하나의 관리 체계로 묶어야 신속 대응이 가능하다.도시 전반의 위험 예측 시스템 강화해 포트홀, 낙하물, 제설 감지처럼 '발생 후 처리'에서 '발생 전 예측'으로의 전환이 필요하다. 도로, 교량, 배수시설, 하천 등 주요 시설에 센서 기반 예측 시스템을 확대하면 도시 위험을 미리 차단할 수 있다.환경·기후 대응형 AI 모델 구축도 분명히 살펴야 한다. 기후위기 시대에는 도시의 물관리·에너지관리·온열 위험 분석 등 환경 데이터를 AI로 분석하는 체계가 필수다. 에코타운 실증 연구가 확장될 경우 용인시는 기초지자체 가운데 가장 앞선 환경 AI 도시로 자리 잡을 수 있다.행정의 AI 활용이 늘어날수록 개인정보·위치정보·행동정보가 쌓인다. 이 정보를 안전하게 관리하고 삭제 기준을 명확히 해야 시민 신뢰가 생긴다. AI가 판단한 결과의 근거를 공개하는 '설명 가능한 AI 행정(XAI)'도 필요하다.중소 AI 기업과의 협력 확대에도 나서야 한다. 글로벌 박람회 참여 지원 사례에서 보듯 용인에는 기술 기반 스타트업이 많다. 이들과의 협력 생태계를 조성하면 행정에 필요한 기술을 직접 개발하거나 실증할 수 있다. AI 기반 사회문제 해결 프로젝트도 지역 기업과 함께 추진할 수 있다.AI 정책은 시민이 이해하고 참여할 때 효과가 커진다. 그만큼 시민·학교·기관이 함께하는 AI 교육 확대해야 한다.학교·도서관·마을커뮤니티가 참여하는 생활형 AI 교육을 통해 모든 세대가 기술의 기본을 갖출 수 있도록 하는 정책도 중요하다.AI는 도시를 바꾸는 가장 빠른 도구가 됐다. 용인시는 이미 복지·교통·안전·환경·행정 분야에서 다양한 AI 기반 서비스를 운영하며 도시 변화를 시작했다. 기술은 사람을 위한 수단이다. 앞으로 AI 행정이 용인의 일상을 더 안전하고 편리하게 만들 수 있을지, 그리고 시민의 신뢰 속에 성장할 수 있을지는 시의 준비와 시민의 참여에 달려 있다.기술 중심이 아닌 시민 중심의 AI 행정이 용인의 미래를 결정짓는 기준이 될 것이다.