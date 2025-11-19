시장 임기는 끝나도 용인의 시간은 계속된다

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

민선 8기의 임기가 6개월가량 남았습니다. 2026년 시정연설은 이러한 시점에서 발표됐다는 점에서 어느 때보다 무게가 느껴졌습니다. 남은 임기를 마무리하는 연설이면서도 동시에 용인이라는 도시가 앞으로 나아갈 길을 다시 한번 정리해야 하는 자리였기 때문입니다. 시장의 시간은 곧 끝나지만 용인의 시간은 멈추지 않습니다. 시정연설을 시민의 눈높이에서 다시 읽어야 하는 이유가 바로 여기에 있습니다.이번 연설에서 시장은 지난 3년 반 동안의 주요 성과를 차분하게 되짚었습니다. 반도체 국가산단, SK클러스터, 플랫폼시티, 각종 규제 개선, 광역교통망 확대, 국제교류, 교육·복지·문화 인프라 확충까지 분야는 매우 넓었습니다. 여러 사업이 계획·착공·실행 단계로 넘어가며 도시 구조가 실제로 바뀌고 있다는 점도 확인할 수 있었습니다.그러나 시정 성과보다 더 중요한 것은 '앞으로 무엇을 할 것인가'입니다. 임기 말이 가까워질수록 정책은 시한부가 돼가는 경향이 있습니다. 시간이 필요한 사업보다는 단기간에 보여줄 수 있는 성과에 힘이 실리기 쉬워집니다.용인이라는 도시는 지금 그런 여유를 가질 상황이 아닙니다. 반도체 산업, 교육 인프라, 교통망, 공공건축, 복지 체계, AI 행정까지 분야 대부분이 '진행 중'이면서도 '완성은 먼' 사업들입니다. 한 해 예산은 3조 5천억 원을 넘겼지만 그만큼 책임도 커지고 있습니다.대형 사업 대부분은 2026년 이후 도시의 모습을 바꾸기 시작합니다. 다시 말해 지금 선택은 다음 시정의 방향과도 연결되고, 장기적으로는 용인의 20년 미래와 직결됩니다.연설 내용 중 실천이 더딜 경우 시민 생활에 직접 영향을 미치는 사업이 적지 않습니다. 대표적인 분야가 교통입니다. 경강선 연장, 중부권 광역급행철도, 분당선 연장, 도시철도, 교차로 개선, 수요응답형 버스 등은 '계획'이 아니라 '현장에서 바로 체감해야 하는 생활 요소'입니다. 출퇴근 시간이 줄어드는지, 아이의 통학 환경이 안전해지는지, 대중교통이 가까워지고 편리해지는지는 시민들에게 가장 중요한 변화입니다.복지·교육 분야도 마찬가지입니다. 노인동행 서비스, AI 기반 돌봄, 청년 주거 지원, 학교 복합시설 확충은 지금 당장 필요하며 시간이 지날수록 더 절실해지는 과제들입니다. 반도체 산업이 도시의 성장을 이끄는 것은 분명하지만, 도시 안에서 가장 중요한 것은 '사람이 머물고 살아가는가'의 문제입니다. 교육·복지·문화·청년 정책은 도시의 지속가능성을 결정하는 핵심 분야입니다. 예산 확대만으로는 부족하며, 실행력과 예측할 수 있는 일정이 필요합니다.또 하나 중요한 것은 '책임의 연속성'입니다. 반도체 국가산단, 플랫폼시티, 수소 인프라, 환경 교육도시 사업, 대규모 공공건축물 등은 단기간에 끝나는 사업이 아닙니다. 시장의 임기가 끝나면 정책의 속도와 방향이 바뀌는 구조라면, 시민들이 감당해야 할 비용과 혼란만 더 커집니다.장기 프로젝트일수록 계획과 단계별 점검을 투명하게 공개하고, 시장이 바뀌어도 행정조직 전체가 흔들리지 않고 수행할 수 있는 체계를 만들어야 합니다. 정권이 바뀌어도 멈추지 않는 행정이 진짜 탄탄한 행정입니다.시정연설 마지막에는 끝까지 최선을 다하겠다는 의지도 묻어납니다. 시민들이 기대하는 것도 '완주'가 아니라 실행입니다. 시장 임기와 관계없이 정책이 다음 세대까지 작동하도록 준비하는 것, 시민이 당장 겪는 불편부터 해결하는 것, 그리고 미래를 위한 사업은 속도감 있게 추진하는 것. 이 세 가지가 지금 용인시가 가져야 할 태도입니다.용인은 앞으로 더 커질 도시입니다. 반도체 산업과 광역철도의 중심에 서게 되고, 공원·환경·문화 인프라도 넓어지고 있습니다. 하지만 도시의 성장 속도가 시민이 체감하는 생활 변화보다 빨라지는 순간 정책에 대한 신뢰는 약해질 수밖에 없습니다.임기 마지막 6개월은 보여주기식 성과보다 훨씬 중요한 시기입니다. 다음 시정으로 안전하게 넘어갈 기반을 마련하고 시급한 현안은 속고 있게 해결하며 시민 일상과 가장 가까운 영역을 먼저 돌보는 시간이 돼야 합니다.