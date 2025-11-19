메뉴 건너뛰기

25.11.19 17:02최종 업데이트 25.11.19 17:02

경상국립대-오사카공립대 국제교류협약

경상국립대학교-오사카공립대학교 국제교류협약 및 학술교류 추진
경상국립대학교-오사카공립대학교 국제교류협약 및 학술교류 추진 ⓒ 경상국립대학교

경상국립대학교가 18일 가좌캠퍼스 사회과학관에서 일본 오사카공립대학교와 지역 돌봄·복지 분야에서의 국제 공동연구와 학술교류를 강화하기 위한 협력체계를 구축했다.

양 대학은 업무협약(MOU)을 체결하고 학술특강을 개최하며 실질적 교류의 첫발을 내디뎠다. 이번 협력은 경상국립대학교 라이즈(RISE)사업단 지역리빙랩(진주시)와 여성연구소가 공동주최하고 커뮤니티 e-복지관과 사회복지학부가 공동 주관했다.

양 대학은 이번 협약에서 ▲공동연구·강의·심포지엄 등 학술활동 추진 ▲상호 관심 분야의 정보 및 자료 교환 ▲교원·연구자·직원 교류 ▲학부·대학원생 교류 ▲경상남도 RISE 사업 추진을 위한 참여·협력 ▲기타 양 기관이 합의한 협력 활동 등을 수행하기로 했다.

커뮤니티 e-복지관 임정미 관장은 "이번 협력으로 지역 돌봄 문제를 해결하기 위한 대학의 역할을 국제적 차원으로 확장하는 중요한 계기"라며 "학생들이 현장에서 직접 경험을 쌓고 해외 대학과 공동연구를 할 수 있는 의미 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.

