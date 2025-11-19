경상국립대-오사카공립대 국제교류협약

큰사진보기 ▲경상국립대학교-오사카공립대학교 국제교류협약 및 학술교류 추진 ⓒ 경상국립대학교 관련사진보기

경상국립대학교가 18일 가좌캠퍼스 사회과학관에서 일본 오사카공립대학교와 지역 돌봄·복지 분야에서의 국제 공동연구와 학술교류를 강화하기 위한 협력체계를 구축했다.양 대학은 업무협약(MOU)을 체결하고 학술특강을 개최하며 실질적 교류의 첫발을 내디뎠다. 이번 협력은 경상국립대학교 라이즈(RISE)사업단 지역리빙랩(진주시)와 여성연구소가 공동주최하고 커뮤니티 e-복지관과 사회복지학부가 공동 주관했다.양 대학은 이번 협약에서 ▲공동연구·강의·심포지엄 등 학술활동 추진 ▲상호 관심 분야의 정보 및 자료 교환 ▲교원·연구자·직원 교류 ▲학부·대학원생 교류 ▲경상남도 RISE 사업 추진을 위한 참여·협력 ▲기타 양 기관이 합의한 협력 활동 등을 수행하기로 했다.커뮤니티 e-복지관 임정미 관장은 "이번 협력으로 지역 돌봄 문제를 해결하기 위한 대학의 역할을 국제적 차원으로 확장하는 중요한 계기"라며 "학생들이 현장에서 직접 경험을 쌓고 해외 대학과 공동연구를 할 수 있는 의미 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.