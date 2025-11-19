97만원 11개월 이자가 5700만원, 불법 대부업자 무더기 덜미

큰사진보기 ▲검거영상에서 캡쳐 ⓒ 경기남부 관련사진보기

서민 등 사회 취약 계층을 상대로 최대 연 3만 1092%에 달하는 이자를 받고, 돈을 못 갚은 이들을 협박하는 등 채권 추심법을 위반한 불법 사금융 범죄 집단이 경찰에 무더기로 덜미를 잡혔다.19일 경기남부경찰청에 따르면, 이번에 붙잡힌 불법 대부업자는 207명이나 된다. 이 중 조직 총책 A씨(30대·남) 등 18명을 구속 송치했다. 또한, 조직적 범행을 저지른 4개 불법 사금융 조직 35명에 대해서는 범죄집단조직죄 혐의를 적용, 범죄 수익 240억 원 상당을 몰수·추징 보전했다. 불법 대부광고에 사용된 전화번호 136대를 이용 중지 시켰다.이들은 서울·경기·인천·강원·충청 일대에서 피해자 2만403명에게 679억 원 상당을 불법 대부했다. A씨 등 61명은 지난 2021년 1월경부터 2025년 9월경까지 불법적으로 획득한 개인정보를 통해 단기·소액 대출을 해주겠다며 접근해 최대 연 3만1092%에 달하는 이자를 받았다. 상환 기일이 지난 채무자들에게 욕설을 퍼부으며 협박했고, 가족·지인 등에게 연락하는 방법으로 돈을 받아냈다. 모두 채권 추심법 위반이다.특히 A씨와 B씨(20대·남), C씨(20대·남), D씨(40대·남) 등 4명은 사무실과 대포폰·대포계좌, 개인정보 DB 등을 갖추고, 총책·관리자·상담팀·추심팀 등으로 역할을 분담하는 등 조직적으로 움직였다.자금 세탁책 E씨(20대·남)는 불법 사금융 3개 조직으로부터 자금 세탁을 의뢰 받아 1년 간 범죄 수익금 35억 원 상당을 입금 받았다. 이를 상품권 거래 대금으로 위장해 자금 흐름을 은폐하고 이를 현금으로 인출해 전달했다.또한, F씨(30대·남) 등 145명은 대부 희망자 DB를 수집하기 위해 허위 사무실을 만들어 부정하게 대부업 등록을 하고, 수집한 전화번호 등 개인정보 DB를 불법 사금융 조직에 전달했다.이들의 범행 수법은 치밀하고 잔인했다. 27만 원에서 190만 원 정도를 초고금리로 빌려주며 상환기간을 7일 정도로 짧게 잡았다. 27만 원을 7일 빌려주면 원금과 이자 50만 원을 갚으라고 했고, 만약 갚지 못하면 7일 연장비 명목으로 최대 58만원을 초과 수수하기도 했다.그래도 갚지 못하면 다른 조직원이 다른 대부 업체 직원인 것처럼 접근해 더 큰 금액 대출을 권유했다. 이 덫에 걸려 97만 원을 대출한 피해자가 계속 돌려 막기로 상환을 하다가 11개월 간 이자만 5700만 원까지 변제한 사례도 있다.이들은 또한 차용증을 들고 있는 사진과 가족·지인 연락처를 담보로 받아 채무자에게 욕설·협박을 했다. 이자를 깎아주겠다며 채무자들로부터 본인 명의 은행 계좌를 넘겨 받아 불법 사금융 범행의 대포 계좌로 사용하기도 했다.경찰은 단기, 소액 대출이 가능하다는 등의 대출 권유 전화나 문자 메시지에 대한 각별히 주의해 달라고 밝히며 피해를 입으면 즉시 경찰 또는 경기복지재단 불법사금융 전담팀(031-267-9396)에 도움을 요청하라고 당부했다.