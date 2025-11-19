남욱 빌딩 앞에 모인 국민의힘... 13분 만에 끝난 규탄대회

큰사진보기 ▲국민의힘 ‘대장동 일당, 국고 환수 촉구 현장방문’국민의힘 장동혁 대표가 19일 남욱 변호사가 추징보전 해제를 요구한 서울 강남구 ‘청담동 건물'을 찾아 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

매일 아침 규탄대회를 열고 있는 국민의힘이 오늘(19일)은 서울특별시 강남구 청담동의 건물 앞에 모였다. 대장동 개발 비리 의혹에 연루된 민간업자 중 한 명인 남욱 변호사 명의의 빌딩이었다.구속 재판 중인 남욱 변호사는 최근 1심 판결의 추징금 선고 대상에서 본인이 제외되자, 해당 건물을 포함한 수백억 원대 재산에 대하여 검찰의 추징 보전을 해제해 달라고 요구했다. 이로 인해 검찰의 '항소 포기'를 두고 논란이 더욱 거세지는 상황이다. 국민의힘은 이번 항소 포기로 부당이득 환수가 어려워졌다는 점을 강조하기 위해 해당 건물을 집회 장소로 선정했다.하지만, 추운 날씨 속에 이날 현장에 모인 국민의힘 인사들은 당 지도부와 국회의원을 포함해 20명이 채 되지 않았다. 모두발언에 나설 사람 역시 사전에 제대로 조율되지 못한 듯, 어수선한 모습 속에 규탄대회는 13분 여만에 종료됐다.국민의힘은 "대장동 일당 7800억 국고 환수 촉구 현장방문"이라고 쓰인 현수막을 앞에 내걸었다. "대장동 7800억 범죄수익 환수하라" "대장동 항소 포기 국정조사 실시하라" 등의 손팻말도 들었다. 하지만 해당 장소가 주택가인 점을 고려해, 국민의힘은 이날 발언 도중 마이크를 사용하지 않았고, 별도의 구호를 외치지도 않았다.장동혁 국민의힘 당 대표는 "저희는 지금 대장동 범죄자 일당 중 한 명인 남욱이 소유한 건물 앞에 나와 있다"라며 "이 수백억 원대 건물 외에도, 남욱은 수백억 원대의 토지도 소유하고 있다"라고 주장했다. "대장동 항소 포기는 법치 파괴, 사법 파괴를 넘어서서 민생 파괴 범죄"라며 "대장동 항소 포기는 국가 권력을 이용해서 민생을 파괴한 범죄"라고도 목소리를 높였다.그는 "지하철 8호선 판교 연장선을 건설하는 데 5000억 원이 들어간다"라며 "항소 포기로 날아간 7400억 원이면 91만 성남 시민 전체에게 이재명 대통령이 그렇게 좋아하는 소비 쿠폰을 86만 원씩 지급할 수 있는 돈"이라고 날을 세웠다. 이어 "검찰은 지금 대장동 범죄자 일당이 추징보전을 해제해 달라는 것에 대해서 적절한 방법을 찾고 있다고 한다"라며 "국민들을 두 번 분노시키는 일"이라고도 주장했다.장 대표는 "7800억을 전부 회수하지 못한다면, 이번 항소 포기에 가담했던 범죄자들, 그게 대통령이든, 법무부 장관이든, 법무부 차관이든, 검찰총장 대행이든, 그 누구라도 함께 7800억을 토해내야 할 것"이라고도 강조했다. "그들이 7800억 원을 배상해야 할 것이다. 검찰이 추징보전을 해제한다면, 추징보전 해제에 가담한 그 모든 관련자들 또한 그 7800억을 자신의 주머니에서 배상해야 할 것"이라는 압박이었다.국민의힘 서울시당위원장을 맡고 있는 배현진 의원은 "그는 자신이 만든 화천대유의 자회사의 법인명으로 강남 일대에 수많은 부동산을 쇼핑했는데, 이 부동산들을 최근 매각하거나, 가처분 금지를 풀어서 현금화하려는 시도를 하고 있다는 보도를 해 주셨고, 또 많은 분들이 알고 계실 것"이라고 입을 열었다.그는 본인이 MBC 재직 시절 함께 근무했던 기자가 남욱 변호사의 배우자였던 점을 언급하며, 이들이 부당이득을 통해 해외에서 사치스러운 생활을 하고 있다고 주장했다. "이 공모자들과 주범들은 지금 이재명 정권을 맞아서 그 어느 때보다도 호기라 생각하고, 이 묶여 있던 자산들을 자신의 자산이라 생각해서 현금화하려 시도하고 있다"라고도 목소리를 높였다.배 의원은 "아시다시피 남욱은 재판정에 나올 때마다 이름도 낯선 맥라렌, 벤츠 마이바흐, 페라리, 포르쉐 같은 슈퍼카를 돌려 타면서 본인의 돈이 많다는 사실을 공공연히 자랑하듯 뽐내고는 했다"라며 "이 돈이 누구의 돈인가?"라고 따져 물었다. "국민들께 환수돼야 해야 했던 7000억 원의 돈이, 이 도둑놈들의 호의호식하는 이런 생활에 모두 탕진된 지금 위험에 놓여 있다"라는 지적이었다.그는 "여러분들께서 이런 장면을 눈 뜨고 목도 하시는 이 상황이 매우 처참하게 느껴질 뿐"이라며 "국민의힘은 모든 수단을 동원해서 이 도둑들이 이 돈을 가지고 호의호식할 수 없도록 최선을 다할 것"이라고도 강조했다.이날 규탄집회 도중 사회자가 나경원 의원에게도 발언 순서를 주려고 했으나, 나 의원은 사전에 발언 요청을 받지 못했다며 이를 거절했다. 하지만 발언 기회를 다른 사람에게 넘기려던 도중, 주변의 권유에 따라 본인이 대표발의한 '범죄이익환수특별법'에 대해 설명하고 나섰다.나 의원은 "이렇게 범죄 이익을 그대로 갖고 범죄자들이 호가호위하는 모습은 사법의 정의가 실현되는 것이 아니라고 본다"라며 "지금 항소 포기로 검찰이 애써서 보존해 둔 재산을 몽땅 돌려줘야 될 판국이 되었다"라고 강조했다.그는 "친일재산 환수 특별법이 그동안 헌법재판소에서 '공공의 이익과 관련될 때는 소급하는 법률이 가능하다'라는 결정이 있었다. 여기서부터 차용한 것"이라며 "민사소송의 절차에 의하지 않을 수 있다는 점 그리고 실질적으로 산재해 있는 이들의 이익 환수에 국가가 적극적으로 나설 수 있다는 점에서 특별한 다른 점이 있다"라고 설명했다.이어 "민주당은 '민사소송으로 이 피해액은 충분히 환수할 수 있다' 이렇게 주장을 하고 있다"라며, 해당 법안에 반대한다면 "결국은 대통령에게 그 이득이 나눠지는 것 아니냐라는 의혹을 확실히 해 주는 것"이라고 주장했다. "이 특별법을 반드시 추진하고, 반드시 이 특별법을 통해서 국민들께서 느끼는 이런 사법 정의의 훼손을 바로잡을 것"이라고도 목소리를 높였다.