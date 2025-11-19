[경남] "디지털성범죄 발생건수, 전국 상위권 ... 대응 시급"

큰사진보기 ▲경남여성회, "제2회 안전정책 모니터링 결과발표-토론회 ⓒ 경남여성회 관련사진보기

경남 지역 디지털성범죄 발생건수가 전국 상위권에 속해 지역사회의 대응이 시급하다는 지적이 나오고 있다.경남여성회(회장 이경옥)는 20일 오후 창원 남산평생학습센터 대회의실에서 "제2회 안전정책 모니터링 결과발표-토론회"를 열기로 하고, 미리 낸 자료를 통해 이같이 밝혔다.경찰청 통계에 따르면 경남 지역 디지털성범죄 발생건수가 2021년 518건에서 2023년 794건으로 점차 증가하고 있다는 것이다.경남여성회는 "지역별 발생건수를 비교하면 2023년 기준 경남은 794건으로, 경기 4549건, 서울 3658건, 부산 1245건, 인천 1183건 다음으로 높다"라고 설명했다.경남여성회 '안전정책 모니터링단'은 올해 디지털성 범죄 관련 조례안을 중점 조사해 왔다. 이들은 "경남도와 창원시의 디지털성범죄 관련 조례안을 모니터링한 결과 민관협력체계 구축, 예방교육 의무화 등 다각도의 노력이 필요한 것으로 지적됐다"라고 밝혔다.박남용 경남도의원(창원7)이 대표발의한 "경상남도 디지털성범죄 방지 및 피해자 보호ㆍ지원 조례", ""경상남도교육청 디지털성범죄 예방ㆍ대응 교육 및 피해자 보호ㆍ지원에 관한 조례" 개정안이 지난 10월 경남도의회 임시회 본회의에서 통과됐다.창원시(의회)도 "창원시 디지털 성범죄 방지 및 피해자 지원에 관한 조례" 개정 작업에 착수한 것으로 알려졌다.이와 관련한 토론회가 열린다. 경남여성회와 경남디지털성범죄피해자지원센터(센터장 신미란)는 "디지털성범죄 피해 방지 및 대응 체계 수립을 통한 지역사회 안전망 구축을 촉구하기 위해 토론회"를 공동주최한다.토론회는 이경옥 회장이 좌장으로, 신미란 센터장이 "안전할 권리 실현을 위한 시민들의 실천 사례"를 발제하고, 박남용 의원과 서혜정 경남여성단체연합 여성정책센터 센터장, 이슬기 기자가 토론한다.이경옥 회장은 "우리는 지역사회의 안전정책 모니터링을 2년째 하고 있고 올해는 디지털성범죄를 중점으로 활동했다"며 "다행히 올해 경남도 디지털성범죄 관련 조례가 개정됐고 창원시도 조례 개정을 준비 중이다"라고 설명했다.이 회장은 "여성 안전과 관련해 이슈가 발생할 때마다 임시방편으로 개정하는 게 아니라 이번 기회에 경남 18개 시‧군에서 체계적으로 디지털성범죄를 대응할 수 있는 시스템이 구축되기를 바란다"고 밝혔다.