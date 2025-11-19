"지역소멸 대안은 교육거버넌스" 노옥희재단, 정책연구포럼서 제시

2018년 울산교육감에 당선된 후 2022년 재선에 성공했지만 그해 12월 8일 지역기관장 오찬 모임 중 심근경색으로 별세한 고 노옥희 울산광역시교육감의 3주기가 20일 앞으로 다가왔다.
울산은 고 노옥희 교육감 당선 전 전국 최하위 청렴도라는 오명을 덮어섰지만 노 교육감 당선 후 울산교육청은 전국 최상위 청렴도 교육청으로 올라서는가 하면 고교무상교육과 학교급식, 학부모 교육비 부담 감소 등에서 전국 최초 또는 최고를 자랑하는 교육청으로 탈바꿈했다. (관련기사 : '최하위에서 최상위로' 울산교육청 청렴도 이끈 청렴시민감사관 30명으로 확대한다)
고 노옥희 교육감을 추모하고 그의 철학과 사상을 계승하기 위해 (사)함께 꾸는 꿈 노옥희재단(아래 노옥희재단)이 설립됐고 재단은 올해 4월부터 민주주의 공론장 취지를 가진 포럼을 개최해 오고 있다.
노옥희재단은 지난 18일 오후 6시 30분부터 울산학생교육문화회관 소극장에서 '지역소멸, 성공적 교육거버넌스에서 그 해답을 찾다!' 라는 제목으로 제 7차 정책연구포럼을 열었다.
노옥희재단 조용식 이사장은 이번 포럼에 대해 "인구절벽과 지역소멸에 대한 현실적인 대안으로 교육거버넌스와 마을교육공동체의 중요성을 제시한 것"이라고 밝혔다.
포럼에서는 성공적 지역교육거버넌스 구축을 위한 관련 법령과 교육정책적 대응방안 등을 소개하는 한편 울산지역에서 실제로 진행하고 있는 울산동구 교육협력 사례와 울주군 마을교육공동체 사례도 소개했다. 이를 통해 교육거버넌스의 이론과 실제에 대한 풍부한 논의가 진행되었다는 평이다.
주제발표를 한 선문대학교 안병훈 교수는 '인구와 지역소멸 위기의 해결책으로 교육거버넌스의 중요성을 해외사례를 들어 설명했다. 인 교수는 포럼에서 '일반행정과 교육행정의 지방교육협력 강화', '중간지원조직 제도' 등 교육거너번스 구축을 위한 법적, 정책적 개편방향을 제시했다.
이어 울산 동구청 교육복지국 교육정책과 서병준 주무관은 울산 동구청과 울산교육청의 '서로나눔교육지구사업' 과 동구마을교육이야기 등을 소개하면서 교육협력과 마을교육이 지역에 미치는 영향을 설명하면서 마을교사의 역할과 중요성을 강조했다.
울산 울주군 두동초사회적협동조합 김진희 이사장은 '흩어져있는 지역자원을 연결하여 마을공동체를 회복한 구체적인 활동사례'를 생생하게 소개하면서 민주시민교육과 지역경제활성화 등 마을교육공동체가 지역에 미치는 긍정적인 효과를 강조했다.
조용식 이사장은 "마을교육공동체, 교육거버넌스의 성공을 위해서는 지방자치단체와 교육청, 학교, 마을주민 모두의 적극적인 태도가 필요하다"며 "한명의 아이를 키우기 위해 온마을이 필요하다는 말을 다시 되새겨야할 때"라고 밝혔다.