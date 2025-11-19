"지역소멸 대안은 교육거버넌스" 노옥희재단, 정책연구포럼서 제시

▲노옥희재단 11월 18일 오후 6시 30분부터 울산학생교육문화회관 소극장에서 '지역소멸, 성공적 교육거버넌스에서 그 해답을 찾다!' 라는 제목으로 제 7차 정책연구포럼을 열었다. ⓒ 노옥희재단 관련사진보기