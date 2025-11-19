광주시, 양림동 기독교 선교유산 유네스코 등재 추진

큰사진보기 ▲역사문화마을 양림동 일대양림동은 양림산과 사직산을 배경으로 자리잡은 최고의 역사문화마을로 자리잡고 있다. ⓒ 정윤섭 관련사진보기

광주광역시가 남구 양림동을 중심으로 형성된 기독교 선교유산의 유네스코 세계유산 등재를 추진한다.광주시는 오는 20~21일 남구 양림동 호남신학대학교 일원에서 '한국기독선교유산 세계유산 등재 추진을 위한 학술회의와 워크숍'을 열고 한국 근대 기독교 선교의 역사적 가치를 조명한다고 19일 밝혔다.이번 행사는 광주시가 주최하고 광주 관광공사, 광주 기독교단협의회, 한국선교유적연구회가 주관한다.광주 남구·대구 중구·공주시·김제시·목포시·순천시·전주시·청주시 등 한국기독선교기지 보유 8개 지자체와 기독교계 인사들이 참여한다.한국기독선교기지는 학교·병원·교회·선교사 주택과 묘역이 함께 모여 있는 근대기의 복합 유산이다.학술회의에서는 한국기독선교기지의 유네스코 세계유산 등재 가능성을 검토하고, 등재를 위한 협력 방안을 모색한다.먼저 ▲한국의 기독유산의 세계 유산적 가치와 향후 과제(서만철 한국선교유적연구회장) ▲광주의 기독교 선교 역사(송현강 한남대학교 교수) ▲광주 기독선교유산의 건축학적 특징 연구(천득염 한국선교유적연구회장) ▲광주기독선교유산의 보존과 세계유산 추진 전략 및 활용(한민수 한국전통문화대학교 교수) 등의 주제 발표가 진행된다.이어 이왕기 전 이코모스한국위원회 위원장, 한규무 광주대학교 교수, 신웅주 조선대학교 교수, 길종원 한국 순례길 광주지부장과 주제 발표자들이 종합 토론하는 시간을 갖는다.다음날인 21일에는 학술회의 참여자들과 함께 남구 기독선교유산들을 답사하는 '양림 기독선교유산 현장 워크숍'이 열린다.광주시는 이번 학술회의를 계기로 대구와 '달빛동맹'을 확대하고, 8개 지자체와 협력해 한국기독선교기지의 세계유산 등재에 박차를 가할 계획이다.강기정 광주시장은 "양림동을 중심으로 한 기독선교유산은 한국 근대 교육·의학·여성교육·사회복지·인권 발달의 역사를 보여주며, 광주가 민주·인권·평화의 도시로 자리 잡는 데 밑거름이 됐다"며 "이번 학술회의가 한국 기독선교유산의 국제적 위상을 넓히는 출발점이 되길 기대한다"고 말했다.한편 광주 기독선교기지의 주요 선교유산은 오웬기념각, 우일선선교사 사택, 선교사묘역, 수피아여중·고 내 수피아 홀·커티스 메모리얼 홀·윈스브로우 홀·소강당 등이다.