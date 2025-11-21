"AI 때문에 원전 필요하다? 이 숫자 보고도 그런 말 나올까"

큰사진보기 ▲'세계 최대의 원전 밀집 지역'설계수명이 다해 영구 정지된 고리원자력발전소 1호기(오른쪽)와 재가동을 위해 계속운전 절차를 밟고 있는 고리2호기의 모습. ⓒ 김보성 관련사진보기

"핵발전소를 새로 짓고 수명이 다 됐는데도 연장하는 것은 미래 세대의 안전을 현 세대가 해치고 있는 것과 같다. 핵폐기물 처리를 미래 세대에 떠넘기지 말아야 한다."

- 고리 2호기는 어떤 원전인가.

- 전기 생산이 해마다 크게 차이가 나는 이유는 왜 그런가. 두 배 차이가 나기도 하는데.

- 연간 평균 31억kWh 전기 생산이면 우리나라 전체 전력 생산량 중 어느 정도 비중인가.

- 고리 2호기는 수명 연장 신청 기일이 지났는데 어떻게 신청하게 됐나?

- 수명 연장 심사는 제대로 된 것인가?

박종권 탈핵경남시민행동 대표.

- 한국수력원자력(한수원)과 원안위는 왜 고리 2호기 수명 연장 결정을 서둘렀다고 생각하는가.

- 수명 연장을 하지 않으면 전기요금이 인상되나?

- 현재의 원전 단가를 기준으로 하면 고리 2호기를 중단하고 가스발전으로 대체할 경우 전기요금은 얼마나 인상되나.

- 인공지능(AI) 때문에 전력 소비가 폭발적으로 증가하면 원전이 꼭 필요하다는 주장이 있는데.

- 인공지능으로 사용이 증가하는 전기를 재생에너지로 충당할 수 있나.

- 고리 2호기는 안전성을 담보할 수 없다고 생각하나.

부산 기장 고리 원자력발전소 2호기 계속운전이 수명 만료 2년 반 만에 허가됐다. 설계 수명이 다한 원전 계속운전이 허가된 것은 2008년 고리 1호기, 2015년 월성 1호기에 이은 3번째 사례로, 10년만에 나온 계속운전 허가다. 13일 서울 중구 원안위 회의에서 방청에 참여한 환경단체 회원들이 고리 2호기의 수명연장 심사무효를 촉구하며 시위를 하고 있다.

박종권 탈핵경남시민행동 대표(오른쪽)와 양운진 경남대 교수, 기후위기 대응 선전전.

- 만약 고리 2호기에서 대형사고가 나면 어떻게 되나.

- 원전의 대형사고 확률이 낮다는 주장이 있다.

- 더 하고 싶은 말이 있나.

박종권 탈핵경남시민행동 대표가 가동한 지40년이 지난 고리 원자력발전소 2호기의 수명 연장에 대해 여러 부당성을 지적하며 이같이 강조했다.원자력안전위원회(원안위)는 지난 13일 현재 가동이 중단된 부산 기장군 고리 2호기 '계속운전'을 승인하며 수명을 연장했다. 고리 2호기는 한국에서 두 번째로 오래된 상업용 원전이다. 영구적으로 폐쇄되지 않은 원전 중 가장 노후하기도 하다.1983년 운전을 시작해 2023년 4월 운영허가 기간 40년을 넘겨 운전을 멈췄다. 이번 원안위 심의 통과로 고리 2호기의 수명은 10년 늘어 2033년 4월 8일까지 가동된다.원안위는 위원 찬반투표에서 5대1로 수명 연장이 결정됐다고 밝혔다. 여러 가지 보완 조치를 조건으로 수명연장을 허가했지만, 환경·시민단체들의 반발이 거세다. 박종권 탈핵경남시민행동 대표는 "전력 수급 상황이 넉넉하고 안전 조치가 온전히 이루어지지도 않았는데 왜 미리 수명연장을 허가했느냐"라며 의문을 제기하고 있다.다음은 박 대표와 18일 나눈 대화 내용."세계에너지기구(IEA) PRIS 홈페이지 자료에 의하면, 고리 2호기는 우리나라에서 두 번째로 오래된 650MW(메가와트) 규모의 소형 핵발전소다. 최근 건설한 신한울 2호기는 1400MW다. 고리 2호기의 최근 가동 실적을 보면 (운전을 멈춘) 2023년에는 15억kWh, 2022년에는 36억kWh, 2021년에는 55억kWh, 2020년에는 20억kWh의 전기를 생산했다. 4년 평균 31억 kWh의 전기를 생산한 셈이다.""(2025년 기준) 42년 된 원전이라 들쭉날쭉이다. 고장이 자주 난다는 의미다. <한국전력 통계속보>에 의하면 고리 2호기는 가동률이 평균 54%다. 우리나라 원전 26기 전체 평균 가동률이 83%이다. 고리 2호기는 평균보다 많이 낮다. 노후 원전이기 때문이다. 자동차도 40년 되면 고장이 자주 나고 운행을 멈추게 되는 것과 같다.""2024년 우리나라는 모두 5956억kWh의 전기를 생산했다. 그렇다면 고리 2호기는 최근 4년 평균치로 따질 경우 0.5%에 불과하다. 한국경제TV의 '전력소비상위 30개 기업'이란 보도에 의하면, 삼성전자가 1년에 소비하는 전기가 260억kWh다. 1개 회사가 사용하는 전기보다 고리 2호기는 더 적게 생산하는 셈이다.""원전 수명 연장은 수명 만료 2년 전에 안정성평가보고서를 제출해 수명 연장을 심사받아야 한다. 2년 전이면 2021년 4월 7일까지 신청해야 한다. 당시는 문재인 전 대통령이라 (탈원전 기조에 따라) 수명 연장을 하지 않는 것이 원칙이었다. 그래서 신청 안 했는데 2022월 3월 윤석열 대통령이 당선되자 한 달 후 안정성평가보고서를 제출하면서 수명 연장을 신청한 것이다.""2022년 4월 수명 연장을 신청했고 원자력안전기술원(KINS)은 3년 4개월 동안 안전성 심사를 진행했다. 원자력안전위원회(원안위)는 2025년 9월 25일 1차 심사 회의에서 검토 시간 부족으로 허가 결정을 보류했다. 2차 심사 회의는 2025년 10월 23일 열렸으나 추가 참고 자료 요청으로 결정 보류, 2025년 11월 13일 3차 심사는 6명의 위원 중 1명이 안전성 담보 확인이 미흡하다면서 반대했으나 5명의 찬성으로 다수결 허가를 결정했다.부산경남에 사는 300만 시민의 안전이 걸린 원전 수명 연장을 다수결로 결정한 것은 문제가 심각하다.이다. 고리 2호기 가동이 우리나라 전력 수급에 크게 기여한다고 볼 수 없는데도 성급하게 결정한 것은 안전에 대한 철저한 인식이 부재한 것이다.또 9명의 위원 중 전문 기술 위원 3명이 임기 만료 상황이었다. 전문위원 3명을 충원한 후에 수명 연장을 심사하는 것이 지극히 당연함에도 원안위 위원장과 사무처장, 비전문 위원들이 심사를 완결하고 허가하는 것은 합당하지 않다.""향후 5년 이내 수명 만료되는 원전이 고리3·4호기, 월성2·3·4호기, 한빛1·2호기 등 모두 10기에 이른다. 고리 2호기를 신속하게 수명 연장 허가 절차를 마무리해야 나머지 원전 수명연장이 순조롭게 될 것이라고 생각하기 때문인 것 같다."- 한수원은 그렇게 주장하고 있고 많은 국민이 그 주장을 믿고 있다. 지금까지 원전 단가가 가장 싸다고 주장하지만 폐기물 처리비용이나 사고 보험 등을 생각하면 원전이 가장 비싼 에너지다. 세계에너지기구(IEA), 레자드, 한국환경평가연구원 등 에너지 전문기구들의 주장에 의하면, 균등화발전원가(LCOE)는 원전이 가장 비싸고 그 다음이 석탄발전이다. 태양광·풍력을 가장 싼 에너지로 평가한다. 원전은 사고 보험을 피해 예상 금액의 1/1000 수준밖에 가입하지 않는다. 사고가 나면 보험처리가 불가능하다. 제대로 보험에 들면 지금보다 발전 단가는 2.5배에 이른다.""고리 2호기가 연간 40억 kWh 전기를 생산하고 가스발전 단가와 차이가 100원(1kWh)이라고 가정하면, 한 달에 한 가정 전기요금은 276원 인상된다. 한 달 276원이면 안전의 대가 치고는 싸지 않나.""언론 보도에 따르면 현재 전 세계 데이터센터는 1만1800개가 있고, 미국에만 5400개가 있다. 전 세계 모든 데이터센터 전기소비량은 전체 전기의 1.5%인데 2030년까지 두 배가 된다고 한다. 그러면 3%가 되는데 두 배로 증가하는 것은 맞지만, 이를 두고 엄청난 전기 소비라고 할 수 있을까.마치 전체 전기의 20~30%를 데이터센터가 소비하는 것처럼 인식하는 것이 문제다. 그리고 데이터센터 전기 소비는 효율성이 크게 향상되고 있고, 데이터센터 전기 소비를 인공지능이 관리하면 완벽하게 전기 소비를 줄인다. 가전제품 전기 소비 효율이 계속 개선되는 것과 비슷하다. 전력 설비 건설로 이익을 보는 자들이 과대하게 수요를 부풀리는 것이라고 의심할 수밖에 없다.""지난 7월, 안토니오 구테흐스 유엔 사무총장은 유엔본부 연설에서 2030년까지 인공지능 데이터센터를 100% 재생에너지로 전환해야 한다고 촉구했다. 지난해 전 세계 신규 전력 설비 중 92.7%는 재생에너지였다. 데이터센터는 당연히 재생에너지로 충당할 수 있다.""그렇다. 고리 2호기는 40년 전에 건설됐다. 40년 동안 원전의 안전 기술 수준은 엄청나게 변했다. 체르노빌, 후쿠시마 사고를 겪으면서 더 강력한 안전 기술들이 개발됐다. 그러나 고리 2호기는 최신 안전 기술을 적용하지 않았다. 또 수명 연장 비용이 1700억원 들었다고 하는데 캐나다는 원전 수명 연장 비용이 4조 원으로 견적이 나와 수명 연장을 포기한 적이 있다.또 대형사고에 대한 대비책이 없다. 고리지역은 지진 안전 지대가 아니다. 기후변화로 인한 대형 산불과 태풍에 취약한 지역이다. 50년 동안 사용후핵연료 같은 고준위핵폐기물 처리는 아직도 요원하다. 고준위 핵폐기물은 10만 년 관리해야 한다. 인간의 능력으로 10만 년 관리는 불가능하다.""생각만 해도 끔찍하다. 우선 30km 이내 주민 300만 명이 긴급 피난을 가야 할 것이다. 최소한 5년 이상 피난 생활을 해야 하는데, 현실적으로 불가능하다. 부산항은 즉시 폐쇄될 것이고 울산지역 많은 공장들이 문을 닫아야 할 것이며, 창원국가산업단지 기업도 보름 내 절반 이상 조업 중단할 것이다. 수출입은 전면 중단이고 그야말로 국가 경제는 파산이 될 것이다.일본경제연구소의 추산에 의하면, 고리원전에서 사고가 난다면 경제적 피해는 2400조원에 이른다고 했다(일본경제연구소 한국원전 사고 피해 예상 시뮬레이션). 경남의 학교 절반은 휴교해야 하고, 공무원 임금 지급이 중단될 수 있다. 경남지역의 농축수산물은 방사능에 오염될 것인데 누가 사 먹으려고 하겠느냐. 끔찍한 일이 벌어질 것이다.""100만 년에 1회 발생한다는 보고서가 나온 지 4년 만에 스리마일 원전 사고가 발생했다. 매사추세츠공과대학(MIT) 노먼 라스문센 교수는 방사능 대량 유출 사고는 10억 년에 1회 발생한다고 했다. 그런데 세계적으로 원전 대형사고는 40년 동안 2회 발생했다.""원전 대형사고는 빈번하게 발생하지 않는다. 그러나 현실에서는 20년 주기로 계속 노심용융 대형사고는 발생했다. 대안이 없다면 위험하더라도 원전을 가동할 수밖에 없다고 말할 수 있다. 그러나 태양광·풍력 같은 좋은 에너지가 원전을 압도하고 있다. 원전 발전 비중은 10% 이내로 추락했고 재생에너지 발전 비중은 30%에 육박한다. 위험한 원전에 매달릴 하등의 이유가 없다.홍준표 전 대구시장, 유승민 전 국회의원, 박근혜 전 대통령까지 모두 재생에너지를 확대하고 원전을 지양해야 한다고 주장한 적이 있다. 핵발전소를 새로 짓고 수명이 다 됐는데도 연장하는 것은 미래 세대의 안전을 현세대가 해치고 있는 것과 같다. 핵폐기물 처리를 미래 세대에 떠넘기지 말아야 한다."