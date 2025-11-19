[단독] 압수당했던 학생신문에 서울교육감 기고 "감명받았다"

서울 신도중이 지난 8월 배포금지하고 압수한 중학생신문 <토끼풀>에 정근식 서울시교육감이 기고문을 보내 "<토끼풀>의 활약을 보며 깊은 감명을 받았다"라고 밝혔다.
정근식 "학교 할 일은 학생들의 도전, 차단하는 게 아니다"
19일, <오마이뉴스>는 이 중학생신문이 여러 학교에 배포 예정인 11월호 지면을 살펴봤다. 이 신문 15면에는 '정근식 서울시교육감' 사진이 포함된 기고문이 실렸다. 제목은 '학생 자치는 민주시민교육의 필수 요소'.
이 기고 글에서 정 교육감은 "청소년이 취재와 기사 작성, 편집과 발행까지 직접 진행하는 언론 <토끼풀>의 활약을 보며 깊은 감명을 받았다"라면서 "'교복 입은 언론인'이 만드는 <토끼풀>이 서울 교육 공동체가 한 차원 높은 자치를 실현하는 계기가 되기를 소망한다"라고 밝혔다.
이어 정 교육감은 "무엇보다 학생 자치가 학생의 삶과 직결된 문제를 다루기보다 학생회 중심의 '일회성 행사'로 축소되는 경향을 넘어서야 한다. 이를 위해선, 정당한 표현의 자유가 보다 강화돼야 한다"라면서 "또 학생 자치 기구가 온전히 학생의 뜻을 대표할 수 있도록 하는 제도적 노력이 배가돼야 한다"라고 강조했다.
또한 정 교육감은 "학교와 교육청이 할 일은 학생들의 참여와 도전, 창의적인 시도를 미리 차단하는 게 아니다"라면서 "시행착오를 돌아보며 새로운 배움을 얻고, 갈등을 풀고 화해를 이루며, 실패를 딛고 일어서는 환경을 만드는 것이다. 이를 위해 교육감으로서 할 수 있는 모든 일을 다할 것"이라고 다짐했다.
<토끼풀> 편집장 "학교는 우리 신문 배포 막았는데...교육감 기고 글, 뜻깊은 일"
앞서, 서울 신도중은 지난 8월 28일, 학생들이 배포한 <토끼풀>을 압수하고 폐기해 논란이 됐다. 이후 <토끼풀>은 백지신문을 내며 항의하기도 했다. 서울시교육청 인권옹호관은 신도중에 대한 직권조사에 착수해 현재 조사 결과를 정리하고 있다. 빠르면 이번 달에 그 결과가 나올 것으로 보인다.
문성호 <토끼풀> 편집장(중학생)은 <오마이뉴스>에 "우리가 정 교육감께 기고를 요청했더니, 기고 글을 보내주셨다"라면서 "일선 학교에서는 우리 신문의 배포도 막고, 압수하고 폐기까지 하는 상황이다. 그런데 그런 일선 학교 행정을 총괄하는 교육감이 기고 글을 보내온 것은 뜻깊은 일이라고 생각한다"라고 밝혔다.
