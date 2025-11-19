카이, UAE 업체와 미래 항공우주 분야 전략적 협력 체결

큰사진보기 ▲한국항공우주산업㈜(, 아랍에미리트 방산 연합체 그룹(EDGE)과 협력 체결. ⓒ 카이 관련사진보기

경남 사천에 본사를 두고 있는 한국항공우주산업㈜(이하 KAI‧카이)은 아랍에미리트(UAE) 정부가 국영·민간 방산기업 25개사를 통합하여 설립한 방산 연합체 그룹(EDGE) 산하 업체(Platforms and Systems)와 전략적 협력에 나선다고 19일 밝혔다.차재병 카이 대표이사는 김재홍 중동‧아프리카실장과 EDGE 총괄사장(Hamad Al Marar, EDGE Platforms and Systems), 사장(Khaled AI Zaabi) 등 양사 주요 경영진이 참석한 가운데 18일 두바이 에어쇼에서 협약식을 진행했다.카이는 "이번 포괄적 협약은 양사가 각자의 기술력과 전문성을 바탕으로 미래 전략사업 전반에서 협력 가능성을 탐색하고, 향후 세계 시장을 겨냥한 공동 마케팅과 제품 협력 확대 등 다양한 영역에서 시너지를 창출하고자 추진됐다"라고 설명했다.카이는 이번 협약 체결을 계기로 EDGE 그룹 산하에서 공중·지상· 해상 플랫폼과 관련된 핵심 시스템을 개발 및 생산하는 조직(Platforms & Systems 클러스터)과 상호 기술협력과 공동 연구·생산 방안을 구체화해 나갈 계획이다.EDGE 그룹은 UAE 정부가 설립한 첨단 방산·안보 분야의 대표적인 국영 방산 기업으로, 무인기, 유도무기, 사이버·전자전, 해양· 지상시스템 등 미래 기술 중심의 솔루션을 개발 및 제공하고 있다.이 그룹은 현재 35개 이상의 자회사를 보유, 연 매출 50억 달러, 직원 1만 7000명 규모로 중동지역에서 가장 빠르게 성장하는 국방기술 기업 중 하나로 평가되고 있다.카이는 무장 체공 드론, 무인 헬기, 항공 구조물, 장갑 차량 등 EDGE 그룹의 주요 제품과 브랜드를 담당하는 조직과 고정익·회전익 플랫폼, 무인기, 유·무인 복합체계, 항공정비(MRO) 사업 등 다양한 분야에서 상호 협력 가능성을 검토하고 있다고 밝혔다.차재병 대표이사는 "이번 협약은 양국 항공우주 산업이 보유한 역량을 결합해 새로운 성장 기회를 창출하는데 큰 의미가 있다"며 "이번 협력을 계기로 양사 간 기술·산업 생태계가 더욱 긴밀히 연결되고, 미래 항공우주 분야에서 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 지속적으로 협력 범위를 확대해 나가겠다"고 말했다.