집에서 열리는 전시, '삶의 온기'가 달라집니다

영국 옥스퍼드의 한 조용한 주택가, 외관만 보면 평범한 영국식 2층짜리 작은 주택(방갈로)이지만 문을 열고 들어서면 새로운 세계가 펼쳐진다. 거실 벽에는 한국 작가의 회화가 걸려 있고, 가구 옆에는 도예 작품이 따뜻한 조명 속에서 빛나고 있다. 가족의 일상이 그대로 흐르는 이 공간은 '갤러리 집(GALLERY JIB)'이라는 이름으로 관람객을 맞이하고 있다.'갤러리 집'을 운영하는 고현수 대표는 서울에서 사회학과 미술사학을 공부하고, 런던에서 현대미술이론과 박물관·미술관 교육을 전공했다. 서울의 오페라갤러리와 성곡미술관에서 일한 경험이 있으며 2009년부터 영국에서 가족들과 지내고 있다. 그는 지난 18일 기자와의 서면 인터뷰에서 언제부턴가 '작가의 철학과 마음을 담은 그림이 공간을 밝혀주고, 집 구성원에게 힘이 되어준다'는 생각을 가지게 되었다고 전했다. 그리고 그 생각은 확신으로 이어져, 두 아이와 남편이 함께 사는 옥스퍼드 집을 갤러리로 여는 예술 실험으로 이어졌다.고 대표는 "작품이 새하얀 갤러리 공간 뿐아니라 생활의 흔적이 묻은 집에서 더 큰 힘을 발휘한다는 믿음이 있었다"고 말한다. 실제로 그의 갤러리집은 아이들이 아침에 시리얼을 먹고, 저녁에 음악을 들으며 숙제를 하는 평범한 생활 공간이다. 그는 "자신의 집과 비슷한 구조와 평범한 가구 곁에서도 좋은 작품 한 점은 공기를 바꾸고 삶의 온기를 바꾼다는 것을 공유하고 싶었다"며 일상의 공간을 배경으로 작품을 소개하는 이유를 설명했다.그는 특히 집에서 함께 살며 온 가족이 오래 사랑할 작품 선택의 가치를 강조한다. "자동차나 큰 가전제품, 디자이너 가구보다도 작가의 철학과 마음이 담긴 작품 한 점이 가족에게 힘이 되고, 집의 분위기도 바꾼다"며 손님이 오면 자연스럽게 대화의 주제가 되고 가족의 스토리가 되어준다고 전한다.'갤러리 집'이 탄생한 계기는 서울의 CL갤러리와의 협업하며 평소 좋아하던 한국 작가 6인의 작품을 1년 동안 영국에서 전시할 기회가 생기면서 시작됐다고 한다. 미술관과 대형 갤러리에서도 활동하는 작가들에게 '옥스퍼드의 작은 집'에서 전시하자고 제안했는데, 모두 흔쾌히 참여해주었다고 한다. 고 대표는 "현지 사람들과 직접 어울리며 생활과 예술이 자연스럽게 섞이는 환경을 경험하는 취지의 작은 프로젝트에 공감해주신 것 같다"며 함께하는 작가들에게 고마움을 전했다.현재 갤러리 집에서는 '밍글 인 윈터 : 퍼스트 오리지널(MINGLE in Winter: First Original)'이라는 이름으로 전시가 진행 중이다. 우종택, 양성훈, 장수지, 권수현, 임현희 그리고 도예가 서영기 등 한국 현대미술 작가들의 작품이 곳곳에서 자연스럽게 관람객을 맞이한다.고 대표는 이번 전시에 대해 "가족과 나 자신에게 선물하는 한 점의 의미를 되새기는 전시"라고 말했다. "한국 현대미술의 '깊은 새로움'을 경험할 수 있는 전시이자, 다가올 겨울을 버틸 반짝이는 영감을 얻을 수 있는 자리가 될 것"이라고 덧붙였다.갤러리 집은 내년에도 여러 실험들을 이어갈 계획이다. 오는 1~2월에는 각 작가들에 대해 깊이 있게 나눌 수 있는 소그룹 모임 '밍글 인 더 뉴 이어(MINGLE in the New Year)'를 준비 중이며, 6월에는 런던 메릴리본에서 팝업 갤러리 'JIB'을 선보일 예정이다.영국 지방소도시 옥스퍼드의 작은 집에서 시작된 이 프로젝트는 따뜻하고 편안한 방식으로 예술이 일상에 스며드는 것을 경험시켜 준다. "좋은 작품은 공기를 바꾸고, 삶의 온기를 바꾼다"는 고현수 대표의 말처럼 집에 걸린 작품들이 관람자들에게 영감과 메시지를 전해주고 있다.