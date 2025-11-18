김 총리 "산재 무겁게 받아들여... 국민 생명 보호는 국가 책무"

큰사진보기 ▲ 김민석 국무총리가 18일 종로구 조계사에서 열린 산재사망 희생자 추모 위령재에서 추모사를 하고 있다. 2025.11.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

김민석 국무총리는 18일 "정부는 가족의 생계를 위해, 사회의 발전을 위해 일터를 지키다 끝내 돌아오지 못한 모든 노동자분의 희생을 결코 잊지 않겠다"고 밝혔다.김 총리는 이날 오후 서울 조계사에서 열린 산재사망 희생자 추모 위령재(慰靈齋)에 참석해 추모사에서 "더는 같은 아픔이 반복되지 않도록 산업 현장의 실질적 변화를 이끌어 내겠다"며 이같이 말했다.그는 "이재명 대통령은 아시다시피 산업재해 피해자 소년공 출신"이라며 "산업재해 사망 근절의 각오로 모든 부처가 노력할 것을 지시하셨다"고 소개했다.그러면서 "정부는 산업재해 문제를 무겁게 받아들이고 지난 9월 발표한 '노동안전 종합대책'을 기반으로 안전한 일터를 만들기 위해 노력하고 있다"고 덧붙였다.아울러 "영세사업장, 취약노동자 등 안전 사각지대에서 일어나는 산업재해 예방에 집중하고 안전 주체로서 노사 양측의 참여를 통해 사고 예방이 노사 모두에게 이익이 되는 선순환 구조를 만들겠다"고 약속했다.다만 김 총리는 "사실 참 쉽지가 않은 것 같다"며 "최근에도 울산 화력발전소 해체 과정에서 안타까운 사고가 또 발생했다"고 짚었다.이어 "이번 사고로 돌아가신 노동자분들의 명복을 빌며 유가족분들께 위로의 말씀을 드린다"고 했다.앞서 지난 6일 오후 울산화력발전소에서 높이 63ｍ, 가로 25ｍ, 세로 15.5ｍ의 보일러 타워 5호기가 무너져 현장 작업자 9명 중 7명이 매몰돼 모두 숨졌다.김 총리는 "국민 생명과 안전을 지키는 것은 국가가 반드시 지켜야 할 기본적이고 중요한 책무"라며 "일터에서 노동자가 다치거나 생명을 잃는 것은 어떤 이유로도 방치되어선 안 된다"고 강조했다.김 총리는 행사에 앞서 조계종 총무원장 진우스님과 김영훈 고용노동부 장관 등이 참석한 가운데 한국과 베트남의 노동자 유가족을 만나 대화를 나눴다.그는 이 자리에서 "(희생자와 유족들이) 이런 시련을 당한 것은 크게 보면 국가의 책임이다, 나라가 할 도리를 다 못해서 그런 것이다, 이렇게 생각한다"며 "대통령께서도 그런 생각이 강하시다"고 말했다.유족들이 정부 측과 간담회를 요청하자 "안전 문제에 대해선 대통령께서 대신 해달라 맡기셨다"며 "장관님도 하시고, 저도 필요할 때 같이 하겠다"고 답했다.<저작권자(c) 연합뉴스. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>