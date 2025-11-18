대통령실 "한-UAE 회담 350억불 효과... 스타게이트 프로젝트 참여"

큰사진보기 ▲강훈식 대통령비서실장이 18일 아랍에미리트(UAE) 아부다비 한 호텔의 한국프레스센터에서 이재명 대통령 전략경제협력 특사 성과 관련 브리핑을 하고 있다. 왼쪽은 하정우 AI미래기획수석. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관과 아랍에미리트(UAE) 칼둔 아부다비 행정청장이 18일(현지시간) 아부다비 대통령궁에서 이재명 대통령과 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령이 참석한 가운데 전략적 AI 협력 프레임워크 MOU를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 18일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비 대통령궁에서 열린 국빈방문 공식 환영식에서 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과 사열대로 이동하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲17일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비 ADGM 건물이 이재명 대통령의 국빈 방문을 환영하는 태극기 조명으로 빛나고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

대통령실은 이번 한-UAE 정상회담을 통해 AI프로젝트 200억 달러, 방위산업 150억 달러 등 총 350억달러의 경제 효과가 기대된다고 전망했다. 시장가치로 환산한 K-컬처 부문 704억달러까지 포함하면 1000억달러 이상의 효과를 거둘 것으로 내다봤다.17일부터 시작된 이재명 대통령의 순방에 앞서 지난 13일부터 전략경제협력 대통령 특사단으로 미리 UAE에 와있던 강훈식 대통령 비서실장과 하정우 AI미래기획수석은 18일 오후 아부다비에서 기자들과 만나 이같이 말했다.이들은 현지에서 모하메드 빈 자이드 나흐얀 UAE 대통령을 직접 예방하고, 이 대통령의 친서를 전달했다. 또 UAE의 한국 담당 특사인 칼둔 알 무바라크 아부다비 행정청장과 술탄 알 자베르 산업첨단기술부 장관을 만나 에너지 협력 방안에 대해서 논의했다고 밝혔다.이 자리에서 특사단은 ▲AI협력 ▲국방·방산 ▲에너지·자원 ▲K-컬처 등의 순으로 UAE 순방의 성과를 설명했다.우선 하 수석은 우리의 국가AI전략위원회와 UAE의 AI첨단기술위원회(AIATC)가 양국이 '전략적 AI 협력 프레임워크'를 함께 발표했으며, UAE가 추진 중인 '스타게이트 프로젝트'에 우리가 참여하기로 했다고 밝혔다.'스타게이트 프로젝트'는 초기 투자만 200억달러(30조원)에 달하는 세계 최대 규모 AI데이터센터 계획이다.하 수석은 "대규모 AI 데이터센터를 건설하고, 안정적으로 운영하기 위해 원전, 가스, 재생에너지 등을 함께 활용하는 전력망을 구축하며, 반도체 공급망까지 협력을 확대하기로 했다"며 "이 사업을 통해 우리나라 스타트업 기업들이 해외 대규모 사업에 보다 많이 참여할 수 있을 것"이라고 말했다.양국은 또 항만, 물류 등 피지컬 AI 분야에서도 협력을 강화해 시범사업으로 한국의 부산항과 UAE의 아부다비 칼리파항을 대상으로 'AI 항만 물류 프로젝트'를 함께 추진한다.이어 강 실장은 국방·방산 분야에서 양국이 지금까지의 단순 수출·구매 구조에서 벗어나 '공동 개발, 현지 생산, 제3국 공동 수출'을 추진하고, 한국 국방 장비에 대한 UAE의 독자적인 운영 능력 확보를 지원하기로 인식을 함께 했다고 밝혔다.그러면서 "이러한 완성형 가치사슬 협력모델 구축으로 150억 달러 규모 이상의 방산 수출 사업에 우리 방산기업의 수주 가능성을 높이게 될 것"이라며 "뿐만 아니라 중동, 아프리카는 물론이고 유럽, 북미 등 제3국 시장을 확보할 수 있는 교두보가 마련될 것"으로 전망했다.강 실장은 또 "오늘 양국 정상의 비공개회담에서 자이드 대통령이 방산과 관련해 좀 더 많은 협력을 요청했다"며 "'150억달러 이상'에서 '이상'이라는 표현에 뒤에 얼마만큼 될 지는 조금 더 논의를 해봐야 한다"고 말해 수주액이 더 늘어날 수 있음을 시사했다.하 수석은 에너지·자원 분야에서는 UAE 측이 석유·가스와 석유화학 등 전통 에너지･산업 분야뿐 아니라 원전, 지속가능 연료, 수소, 청정에너지 등 다양하고 새로운 에너지원에서 한국 기업과의 포괄적인 협력에 높은 관심을 표명했다며, UAE측은 양국 간 협력이 한국과 UAE의 국내만이 아니라 제3국 공동 진출까지 이어져야 한다는 데 공감했다고 밝혔다.그러면서 바라카 원전을 크게 뛰어넘는 '차세대 통합형 해외사업 모델'이 될 수 있을 것이라며, 이번 국빈방문 계기에 한국전력(KEPCO)과 UAE 원자력공사(ENEC)가 제3국 원전시장 공동 진출 협력 MOU를 체결했다고 말했다.끝으로 강 실장은 AI를 기반으로 첨단산업, 기술, 의료, 우주･항공, 방산까지 포괄하는 신개념 복합 클러스터인 가칭 'UAE K-시티'를 조성하자는 우리 제안에 UAE 측이 적극적인 관심을 표했다고 밝혔다.강 실장은 K-시티는 단순한 산업지구나 문화단지의 개념을 넘어서 K-컬처 관련 미래산업, 기술, 문화, 인재, 투자 그리고 시장을 하나의 생태계 안에서 구현하는 '전주기 플랫폼'이 될 것이며 궁극적으로 양국은 중동, 아프리카, 유럽 시장을 타깃으로 하는 공동 기술·서비스 수출 거점을 함께 운영할 수 있을 것이라고 말했다.그는 "중동지역 K-컬처의 시장가치는 2025년 약 441억 불, 2030년에는 704억 불에 달할 것으로 전망된다"며 "방산, AI·데이터센터, 에너지·자원, UAE K-City 기반으로 K-컬처에서 창출되는 경제적인 성과는 숫자로 계산되기 어려울 정도로 엄청난 규모가 될 것으로 예상한다"고 기대했다.한편, 이에 앞서 열린 이 대통령과 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 대통령의 정상회담에서 양국은 첨단산업 분야 협력을 강화하기 위한 양해각서(MOU) 7건을 체결했다.