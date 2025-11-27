한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

두부

- 유병록

누군가의 살을 만지는 느낌

따뜻한 살갗 안쪽에서 심장이 두근거리고 피가 흐르는 것 같다 곧 잠에서 깨어날 것 같다

순간의 촉감으로 사라진 시간을 복원할 수 있을 것 같은데

두부는 식어간다

이미 여러번 죽음을 경험한 것처럼 차분하게

차가워지는 가슴에 얹었던 손으로 이미 견고해진 몸을 붙잡고 흔들던 손으로

두부를 만진다

지금은 없는 시간의 마지막을, 전해지지 않는 온기를 만져보는 것이다

점점 사이가 멀어진다

피가 식어가고 숨소리가 고요해지는 느낌, 영혼의 머뭇거림에 손을 얹은 느낌

이것은 지독한 감각, 다시 위독의 시간

나는 만지고 있다

사라진 시간의 눈꺼풀을 쓸어내리고 있다

식은 감각, 미완의 애도

출처_시집 <목숨이 두근거릴 때마다>, 창비, 2014시인_유병록 : 2010년 동아일보 신춘문예로 작품활동을 시작했다. 시집 <목숨이 두근거릴 때마다> <아무 다짐도 하지 않기로 해요>가 있다.소중한 사람의 죽음 이후 사물의 감각은 어떻게 변화하는가. 그 상실과 부재의 시간 안에서 사물은 일상의 감각을 잃어버리고 비일상적인 죽음의 감각으로 거기 있다. 이 시에서 두부는 평범한 음식이 아니라 마지막으로 꺼져가던 목숨의 신체로 감각된다. 애도가 제대로 이뤄지지 않을 때 우리는 비일상적 감각 사이에서 휘청거린다. 애도가 완성될 때에야 비로소 사물은 일상적 감각을 회복하는 것은 아닌가. 그렇지 않다면 우리는 내내 위독한 시간을 위태롭게 견뎌야 하는 것이다. 우리는 너무 위독한 시간을 오래 지나왔다. 이제 진정한 애도를 시작해야 할 때이다. (김근 시인)