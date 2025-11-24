한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

그 밤, 베토벤 30번 소나타를 듣고 있었을 때

- 박시우

싱크대 수도꼭지에서 한 방울씩 떨어지는 물소리

국그릇에 번지는 일정한 속도와 파문

여름에는 조용하다가

날이 추워지면서 생기는 누수

건조한 대기의 빈틈에 적확하게 스며드는 질서

추운 밤하늘에 저 홀로 빛나는 샛별과

눈에 보이지 않는 은밀한 출동

잔물결처럼 평온하게 흐르는 변주

반쯤 눈만 내놓은 조약돌이 환하던 무렵,

느닷없는 계엄의 밤

조악하고 살기 어린 포고령

잠시, 가짜 뉴스로 착각했던 황당한 언어들

통제와 차단

체포와 구금

도처 발호를 기다리는 계엄군들,

서서히 소멸로 접어드는 아득한 변주

클라우디오 아라우의 느린 연주는 끝나고

시민들은 여의도로 달려가고

내란의 밤은 시작되고

멈춘 물결 위로, 무너진 질서가 다시 일어나려는 밤

출처_시집 <내가 어두운 그늘이었을 때>, 걷는사람, 2025시인_박시우 : 1989년 실천문학 봄·여름 호에 집단창작, 2009년 <리얼리스트> 창간호로 작품활동을 시작했다. 시집 <국수 삶은 저녁> <내가 어두운 그늘이었을 때>가 있다.물방울 하나에도 질서가 있기 마련입니다. 그래서 똑똑 떨어지는 물방울 소리가 음악으로 들리는 것도 이상하지 않습니다. 언뜻 우연처럼 보이는 것들이 얼마나 적확한 질서를 지키고 있는 것인지. 낙엽은 낙엽이기 위해 얼마나 힘겹게 여름을 이겨내고 있는지. 그래서 그 질서를 깨뜨리는 폭력들 앞에서 우리는 갑자기 음악이 멈춘 듯한 느닷없음을 느끼게 됩니다. 그러나 곧 일어섭니다. 다시 질서를 만들기 위해. 억지로 막아둔 물이 한 번에 넘치는 것도 그 이유와 같을 것입니다. (맹재범 시인)