외식할 때마다 미안하지 않은 사회를 바란다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲휠체어를 탄 장애인들이 외식하는 게 미안한 일이 되지 않은 사회가 되었으면 한다. ⓒ nayelidalton on Unsplash 관련사진보기

AD

필자는 며칠 전 산책하다가 집 근처에 있는 칼국수 집을 지나 오게 되었다. 그때 몇몇 사람들이 수동휠체어를 탄 할머니를 계단 밑으로 조심히 내려주고 있었다. 호기심이 생겨 조금 다가가 유심히 지켜봤다. 그리고 오고 가는 그들의 이야기를 들을 수 있었다.한 중년의 아들이 휠체어를 탄 어머니와 산책하다가 평소 어머니가 좋아하시는 칼국수 집이 보여 사드리고 싶어서 수동 휠체어를 탄 어머니와 함께 칼국수를 드시고 나오는 모습이었다. 중년의 아들이 휠체어를 탄 어머니와 함께 계단을 오르내리는 것을 힘들어 해 칼국수 집 사장과 종업원들이 함께 도와준 듯 했다. 사장님과 종업원들은 미안해 하지 말고 다음에 또 오시라고 전하는 말도 들렸다.필자는 그 모습을 보고 20년 전 대학 시절 때 선후배들이나 동기들과 함께 식사하려고 학교 주변 식당에 갔던 때가 생각났다. 그때 함께 간 학생들에게 몹시 미안하였다. 대학교 주변 식당에는 모두 2, 3개의 계단이 있어 3~4명이 전동휠체어를 탄 필자가 계단을 오르고 내리는 것을 도와주어야 했기 때문이었다. 미안한 마음에 필자는 기숙사나 학생회 사무실에서 배달을 많이 이용했다.우리 사회는 아직도 비장애인들은 일상 생활처럼 할 수 있는 식당 방문도 휠체어 탄 장애인들에게는 장애인 편의 시설이 설치되어 있지 않아 외식이 미안한 일이 되는 사회이다. 그것을 잘 보여주는 조사가 얼마 전에 나왔다. 장애인차별금지추진연대가 지난 7~8월 두 달 동안 식당이나 약국, 미용실 무인 판매점과 같은 소규모 점포 1000곳을 모니터링 한 결과에 따르면 22.1%만 경사로와 같은 장애인 편의 시설을 갖추고 있고 77.9%는 장애인 편의 시설이 되어 있지 않을 것으로 나타났다.이 모니터링 결과는 지금도 우리 사회는 휠체어를 탄 장애인들은 외식을 물론 미용, 아플 때 약국도 가기 꺼려지는 사회인 것을 말해준다. 필자는 하루 빨리 곳곳에 경사로 같은 장애인 편의 시설 설치되어 휠체어를 탄 장애인들이 외식하는 게 미안한 일이 되지 않은 사회가 되었으면 한다.