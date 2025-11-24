도심 한가운데 인공 해변, 이 동네 직장인들은 좋겠네

지난 11월 7일부터 11월 15일까지 호주(시드니, 브리즈번, 골드코스트) 여행을 다녀왔습니다. 남들과 조금이라도 다른 방식으로 여행을 시도하며 느낀 점들을 기록했습니다.

큰사진보기 ▲브리즈번 강과 그 위를 수시로 오가는 대중교통 페리는 브리즈번의 대표적 풍경이다 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲보타닉 가든에서 만날 수 있는 다양한 동물들 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲나무에 가득히 매달려 있는 박쥐들, 브리즈번에서는 낮에도 박쥐가 날아다닌다 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲론파인 코알라 보호구역에서는 수많은 코알라를 가까이서 만나볼 수 있다. 전문 사육사가 수시로 코알라의 컨디션을 체크한다. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲사우스뱅크에 위치한 스트리트 비치 인공해변. 도심 한가운데 펼쳐진 해변의 모습이 인상적이다 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲브리즈번 러닝 코스 관련 안내판과 무료 바비큐시설, 야외 탁구대 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲캥거루 포인트의 자연 절벽에서 암벽 등반을 즐기는 사람들 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲무료 바비큐 시설에서 고기를 구웠다. 이 바비큐 시설은 별도 예약 없이, 선착순으로 그냥 사용하면 된다 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲서퍼스 파라다이스 해변의 모습. 날씨와 파도 상황에 따라 인명구조원들이 색 깃발을 꽂아 입수 가능 구역을 표시하며 관리한다. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲11월 15일, 새벽 5시 20분의 골드코스트 풍경. 해변 위 도로를 따라 수많은 러너들을 만날 수 있었다. ⓒ 최한결 관련사진보기

3박 4일의 짧은 시드니 여행을 마치고 브리즈번으로 향했다. 사실 브리즈번을 찾은 것은 이번이 두번째다. 2년 전 일주일 간 이곳에 머무르며 '이 도시는 참 건강하다'는 인상을 받고 '다시 와야겠다' 다짐했던 곳이었다.브리즈번에 도착하자 시드니와의 차이가 바로 느껴졌다. 퀸즐랜드주는 서머타임을 시행하지 않기 때문에 한국과의 시차가 2시간에서 1시간으로 줄어들었다. 또 한 가지 큰 변화는 교통비였다. 지난해부터 시작된 퀸즐랜드 주의 새로운 정책으로 모든 대중교통 요금이 단 50센트(약 470원)으로 통일되었다.도시 전체가 브리즈번 강을 중심으로 펼쳐져 있고, 강 위를 수시로 오가는 대중교통 페리는 이곳의 대표적 풍경이다. 50센트짜리 페리를 타고 강을 건너며 브리즈번 특유의 여유로운 풍경을 다시 마주했다. 반가움과 설렘을 느끼며 시티 보타닉가든(City Botanic Gardens)으로 향했다.보타닉가든은 브리즈번의 특징을 가장 명확히 보여주는 공간이다. 울창한 나무와 넓은 잔디, 연못이 이어지는 이곳은 도심 한복판에 있음에도 소음보다 새소리가 더 크게 들렸다. 벤치에 앉아 책을 읽는 사람 바로 옆에서 도마뱀이 햇볕을 쬐었고, 잔디 위에서 여러 종류의 새들이 뛰놀며 지저귀었다.도마뱀을 들여다보고 있자 지나가던 청년이 "저기 더 큰 도마뱀 있어!"라고 말하고 사라졌다. 웃음이 터졌다. 어미 새는 아기 새에게 먹이를 물어주고 숨어버렸다. 파란 하늘 위로는 박쥐들이 날아다녔고 연못에는 올챙이가 가득했다.이곳에서는 자연과 사람이 분리되어 있지 않았다. 자연이 살아 숨 쉬는 공간에 사람들이 아무렇지 않게 휴식을 취했다. 도시와 자연이 뒤섞인 환경이 이미 일상 속에 깊이 자리 잡고 있었다.브리즈번 여행 2일차엔 론파인 코알라 보호구역(Lone Pine Koala Sanctuary)을 찾았다. 이곳은 세계 최초이자 세계에서 가장 큰 코알라 보호 시설이다. 이곳에서는 코알라 뿐 아니라 캥거루, 왈라비, 에뮤, 오리너구리 등 호주 대표 동물들을 가까이서 만나볼 수 있다.2년 전 방문 당시에는 코알라를 안고 사진을 찍는 체험이 가능했지만, 지금은 완전히 중단됐다. 코알라의 스트레스를 최소화하기 위한 목적과 함께, 체험 자체에 대한 부정적 인식이 커진 영향이라고 한다.과거 인기 체험 프로그램을 과감히 없앤 데에서 보호구역의 방향성을 분명히 느낄 수 있었다. 이제 이곳을 찾는 사람들은 동물을 만지는 경험보다, 동물이 어떻게 보호 되는지 더 큰 관심을 갖는 태도로 바뀌고 있었다.브리즈번은 도시 전체가 운동하기 좋은 구조를 갖춘 곳이다. 2년 전과 마찬가지로 이번 여행에서도 러닝으로 브리즈번강 주변을 누볐다. 강을 따라 러닝 코스가 촘촘히 연결돼 있고, 코스를 알려주는 표지판도 잘 정비되어 있어 자연스레 아침 저녁마다 수많은 러너들과 마주쳤다.브리즈번의 상징적 공간인 사우스뱅크(South Bank) 지역의 스트리트 비치(Streets Beach)는 도심 한가운데 인공 해변이 자리한 곳이다. 아침부터 가족 단위 방문객, 퇴근 후 수영하러 온 직장인 등 다양한 사람들이 물놀이를 즐겼다. 수영을 하지 않더라도 해변에 누워 쉬거나 책을 읽는 모습도 흔하게 보였다. 도심 중심부에서 이런 풍경을 볼 수 있다는 점이 인상적이었다.일몰 명소 캥거루 포인트(Kangaroo Point)는 자연 절벽 풍경으로도 유명한 장소지만, 이 절벽 자체가 운동 시설이기도 하다. 사람들은 자연 절벽에서 로프를 걸어 암벽 등반을 즐겼고, 아래 강변 산책로에선 러닝과 자전거 라이딩이 끊이지 않았다.주변에는 누구나 이용할 수 있는 무료 바비큐 시설이 있다. 마트에서 고기를 사와 이 시설을 이용해봤다. 여유로운 저녁 식사를 즐기며 주위를 둘러봤다. 옆에서는 야외 탁구대에서 웃으며 탁구를 즐기는 시민들이 있었고, 박쥐들이 날아다니고 물가에선 도마뱀이 기어다니고 있었다.강변, 절벽, 인공해변, 공원 등 도시 곳곳이 곧 운동 공간이자 생활 공간으로 자연스럽게 기능한다는 것. 이 모습이 '건강한 도시' 브리즈번을 가장 잘 보여주는 장면이었다.이번 여행의 마지막은 골드코스트였다. 브리즈번 시내에서 기차와 트램을 환승해 약 1시간 40분, 이 또한 역시 50센트로 해결되었다.골드코스트의 대표 해변은 서퍼스 파라다이스(Surfers Paradise)다. 이름 그대로 파도가 높게, 끊임없이 밀려오지만 수심은 생각보다 깊지 않아 수영과 서핑을 즐기기 좋다. 아침부터 수영하는 사람들, 서핑 수업을 받는 사람들, 해변을 산책하는 주민들이 자연스럽게 어울리고 있었다.해변 곳곳에는 여러 색의 깃발을 든 인명구조원이 상시로 배치돼 있었으며, 파도 세기와 수영 가능 구역에 따라 깃발 색을 조정하는 등 안전 관리가 체계적으로 이뤄졌다.여행 마지막 날 새벽 5시, 해변 러닝을 위해 밖으로 나왔다. 이미 수많은 러너들이 달리고 있었다. 브리즈번에서 느낀 '건강한 삶의 방식'은 골드코스트에서도 이어지고 있었다.브리즈번과 골드코스트, 운동과 자연이 일상에 스며든 이곳의 생활 방식은 다시 찾아도 변함없이 매력적으로 다가왔다. 2년 만에 다시 찾은 이번 여행을 통해 이곳들이 왜 건강한 도시로 기억되고, 또 찾고 싶은 곳인지 확실히 느낄 수 있었다.