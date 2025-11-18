대통령실 "외환은행 매각 정부 위법 없어…론스타 판정 오류 잡혀"

큰사진보기 ▲강유정 대변인이 19일 용산 대통령실 기자회견장에서 이재명 대통령의 경제단체 및 기업인 간담회 관련 브리핑을 하고 있다. 2025.8.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

대통령실은 18일 "국제투자분쟁해결센터(ICSID)가 기존 중재판정부가 내렸던 론스타 승소 판정을 취소했다"면서 "이로써 대한민국 정부의 론스타에 대한 배상 책임은 처음부터 성립하지 않게 됐다"고 밝혔다.강유정 대통령실 대변인은 이날 오후 별도 공지를 통해 "외환은행 매각과 관련해 정부에 전혀 위법 행위가 없었음에도 정부의 배상 책임을 인정했던 기존 중재판정의 오류가 바로 잡혔다"면서 "이에 환영의 뜻을 밝힌다"고 했다.이어 "정부는 지금까지 국가 차원의 대응 체계를 구성해 사건 대응에 최선을 다해 왔다"면서 "그간의 노력이 좋은 성과로 귀결된 것을 반기며, 그 과정에서 혼신의 노력을 다해 주신 정부 관계자, 소송 대리인, 그리고 정부를 믿고 응원해 준 국민께 감사드린다"고 강조했다.이에 앞서 김민석 국무총리는 "국제투자분쟁해결센터(ICSID)의 론스타 ISDS 취소위원회로부터 대한민국 승소 결정을 선고받았다"고 말했다.김 총리는 "취소위원회는 2022년 8월 30일 자 중재 판정에서 인정했던 정부의 론스타에 대한 배상금 원금 2억 1650만 달러 및 이에 대한 이자 지급 의무를 모두 취소했다"며 "이로써 원 판정에서 인정된 현재 환율 기준 약 4000억 원 규모의 정부의 배상 책임은 모두 소급하여 소멸됐다"고 덧붙였다.이어 "정부는 취소위원회로부터 론스타는 한국정부가 그간 취소 절차에서 지출한 소송비용 합계 약 73억 원을 30일 내에 지급하라는 환수 결정도 받아냈다"고 설명했다.한편 사모펀드 론스타는 지난 2003년 외환은행을 약 1조 3000억 원에 사들인 후 2012년 하나금융지주에 약 3배 가격에 매각하면서 '고가 매각과 먹튀 논란'이 일기도 했다. 하지만 론스타는 이 과정에서 한국 정부 때문에 고가 매각 기회를 놓쳤다며 오히려 손해배상 소송을 제기했었다. 이어 2022년 2억 1650만 달러를 배상하라는 원 중재판정이 선고됐지만, 론스타와 한국정부 모두 취소 신청을 제기했다. 이후 3년여 시간이 흐른 후, 이날 한국 승소 선고가 내려졌다.