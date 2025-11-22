마당에서 봉황 조각 만들던 아버지가 광한루에 남긴 것

큰사진보기 ▲남원 광한루 ⓒ 이완우 관련사진보기

남원 광한루 방장정 기둥 상부 목조각, 기둥마다 학 3마리, 연꽃 3송이, 연꽃 봉오리 5송이, 봉황새 4마리, 용 1마리의 조각으로 장식했다.

(좌) 남원 광한루 돌기둥의 일제강점기 암각서 석정화노전(石廷化の全). (우) 오작교 이름 표지석

남원 광한루 누각 마루 아래 목재 일제강점기 쓰인 글씨 흔적

"일제가 왜 광한루에 감옥을 만들었는지 아십니까?"

"광한루의 주인은 옥황상제였습니다. 일본은 천황을 신으로 받들었지요. 광한루의 신성함을 꺾고자 광한루에 감옥을 두었다고 저는 이해합니다."

남원 광한루 방장정 시공자 이한봉 도편수의 전통 건축 역사 자료, (좌상) 60여 년 전 남원 광한루 방장정 상량식 기념사진, 아래 마루의 우측 두 번째가 도편수. (우상) 당시 방장정 편액 글자 옥편에서 해서를 찾아 방안지에 확대한 모양, (좌하) 어느 사찰 건축의 시공 중 사진, (우하) 현재 광한루 방장정 마루 아래에 있는 공사 비석. (비석 외 3점은 이완우 시민기자가 보관한 60여 년 전 사진)

남원 광한루 방장정 편액

지리산 구룡계곡의 육모정 정자, 남원 지역에서 육모정은 지리산과 구룡계곡을 상징하는 지명으로 쓰인다.

남원 광한루 호수의 원앙과 잉어, 오작교 상판 바위에 새겨진 윷판

남원 광한루의 늦가을은 고색창연한 풍경을 빚어낸다. 연못 중앙에 자리한 방장섬에는 지리산(방장산)을 상징하는 육모정, 방장정(方丈亭)이 서 있다. 지금의 방장정은 1963~1964년 광한루원 정화, 확장 사업으로 다시 세워진 정자다. 여섯 기둥의 육모정, 8제곱미터 남짓한 아담한 공간은 우물천장과 겹처마를 얹어 단정하면서도 기품이 서렸다.남원의 향토사학자 김용근은 지리산과 남원 지역 역사 문화의 잊힌 고리를 하나하나 찾아내어 지역 사회 문화 전승에 크게 역할하고 있다. 그는 광한루 방장정을 1964년에 시공한 도편수가 이한봉(1912~1979) 장인임을 알고 있었고, 그의 후손을 찾고 있었다.필자가 바로 이한봉 도편수의 아들이다. 60여 년 전, 아버지가 도편수로서 방장정을 시공한 일을 기억하고 있다. 당시 동충리의 집 마당 작업장에서 아버지는 방장정 여섯 기둥 상부에 장식할 용, 학, 연꽃, 연꽃 봉오리와 봉황새 등 손수 나무를 파서 만들었다.지난 17일, 필자는 광한루 방장정에서 향토사학자 김용근 선생을 만났다. 김용근 선생은 1986년부터 40년 가까이 남원과 운봉 지역의 판소리 명창들의 삶과 가계를 추적해 왔다. 문헌 속에만 존재하던 동편제 가왕 송흥록의 삶의 터전과 가계를 찾아내고, 그 계보를 밝혀낸 장본인이다.그는 또 잊혔던 사실 하나를 세상에 꺼내 놓았다. 광한루가 일제강점기 동안 재판소와 감옥으로 쓰였다는 점이다. 남원의 역사 문화적 구심점인 광한루에 일제는 누각 2층에는 재판소, 아래 1층에는 헌병 분대의 유치장을 설치했다.김용근은 광한루 누각의 돌기둥과 마루 아래에서 일제강점기의 흔적을 찾아냈다. 그가 보여준 광한루 중앙 돌기둥의 음각 글씨, '石廷化の全'(석정화노전)은 일제의 황국신민화 정책을 새겨 넣은 흔적이라고 했다. '석정(石廷)'은 돌기둥 위의 재판정을 뜻하고, '화노전(化の全')은 황국신민화를 완성한다는 의미라고 해석하기도 한다. 많은 이들이 광한루 1층 감옥에 갇혔을 때 천장의 나무판 위에 한탄의 글을 써놓은 자취도 남았다.김용근 선생은 설명을 이어갔다.그의 해석은 한 연구자의 시각이지만, 광한루에 남겨진 역사의 상흔을 들추어내고 있었다.김용근 선생은 또 일제강점기 남원 권번의 항일 의식도 설명해 주었다. 1926년 대정(大正) 천황이 죽고 소화(昭和) 천황이 등극하자, 일제는 남원 권번 기생들에게 봉축 공연을 강요했다. 그때 최봉선을 중심으로 한 남원 권번의 기생 16명이 판소리 춘향가에서 춘향이 변학도의 요청을 단호히 거부하는 대목을 불렀다고 한다.일제는 격분했다. 남원 권번 건물의 광한루 부지 점용 허가를 취소했고, 남원 권번 자체를 해체하려 했다. 당시 남원 권번의 김정문 판소리 선생에게는 아편 누명을 씌워 광한루 감옥에 가두기까지 했다. 그러나 남원 권번 여성들은 굴하지 않았고, 평양 진주 권번과 연대하여 1931년 '일편단심(一片丹心)'을 주제로 한 춘향제를 열었다. 광한루는 이렇게 항일의 무대이기도 했다.오작교 옆에서 김용근 선생은 오작교(烏鵲橋)의 글자를 재미있게 풀어주었다. 가운데 '까치 작(鵲)' 자에서 날 일(日) 형태를 달월(月)로 새겼다. "까마귀는 남원 땅의 새이고, 까치는 달에 사는 새"라는 조상들의 관점과 해학이 담겨 있다고 했다. 오작교 돌다리 위의 윷판이 새겨진 반석은 견우와 직녀가 만나는 자리라는 이야기까지 들려주었다. 광한루는 이렇게 전설과 설화, 민속과 역사가 한자리에 겹겹으로 쌓여 있는 곳이었다.차가운 바람을 피해 카페로 들어가 따뜻한 쌍화차를 마실 때, 김용근 선생은 뜻밖의 이야기를 꺼냈다. 방장정의 시공 도편수로 필자의 아버지 이한봉 장인이 선정된 과정의 일화였다. 처음 듣는 60년만의 이야기였다.1960년대 중반, 광한루 재정비를 위해 방장정 복원 공모가 열렸다. 전국에서 68명의 장인과 업체가 응모했다고 전한다. 대부분의 응모자가 사각 정자의 방장정 건축을 제안하며 기술적인 문제를 내세웠다고 한다. 그러나 아버지 이한봉 도편수의 제안서는 달랐다는 사실을, 김용근 향토사학자가 당시 관계자들의 구술 기록을 근거로 확인해 주었다.그에 따르면, '광한루는 천상에 있는 옥황상제의 궁궐로, 여섯마리 용이 여섯 방향을 지켜야 하니 여섯 기둥을 세워야 한다'는 취지의 아버지의 제안이 이화익 남원 군수의 마음을 움직였다는 것이다. 그렇게 오늘의 방장정이 세워졌다. 필자는 아버지가 광한루 방장정과 춘향사당, 전주 경기전의 보수 공사에 참여했다는 사실은 알고 있다. 구 남원역 옆에 있던 만인의총 묘역과 충렬사를 현 위치로 이전해 건축하기도 하였다.1960년대 중반, 필자는 국민학교 2~3학년 학생이었다. 아버지가 광한루 방장정의 도편수로 선정된 과정에 대해서는 그때까지 아무것도 알지 못했다. 그러던 중 김용근 선생을 통해 60년 만에 그 이야기를 처음 들었다. 오래된 퍼즐 조각 하나가 맞춰지는 느낌이었다.방장정은 '1960년대 남원의 기억을 증언하는 공간'이자 '도편수 한 사람이 지켜낸 근대 문화유산'이라고 김용근 향토사학자는 의미를 부여했다. 김용근 선생은 옛날, 네 기둥의 방장정(육모정) 사진도 보여주었다. 일제강점기에 원두막 같은 네 기둥의 이 정자는 광한루 감옥을 지키는 경비 초소였다고 한다.남원은 예로부터 지리산 자락의 으뜸 고을이었다. 구룡계곡의 맑은 물은 광한루 앞을 흘러 요천수가 되었고, 광한루 주변에는 수백 년 된 왕버들 거목이 자리를 지키고 있다. 연못의 나무 그늘에는 잉어들이 쉬고, 원앙이 함께 어울리는 풍경은 남원의 시간과 삶을 고스란히 품고 있었다.지리산 구룡계곡에도 육모정이 오랫동안 있어 왔다. 남원 사람들에게 '육모정'이라는 이름은 단순한 정자 명칭이 아니라 지리산과 남원을 잇는 지명이기도 했다. 광한루 방장정이 여섯 기둥을 세운 까닭도 이 지리적 의미를 따랐다. 방장정은 단순한 정자가 아니라, 남원 사람들에게는 지리산이 내려와 앉은 자리이며, 세월의 굴곡을 함께 겪은 기억의 저장소였다.광한루 방장정은 필자에게 남다른 의미를 지닌 마음의 고향이다. 이 정자는 한 향토사학자의 끈질긴 탐구심과 한 도편수의 장인 정신이 깊이 스며 있는 자리이다. 광한루 방장정은 남원의 자연과 설화, 항일의 기억, 전통 건축, 그리고 장인 한 사람의 손길이 한데 모여 있는 공간이었다.60년 전 한 도편수가 남원 사람들과 함께 지켜낸 전통 건축물인 방장정은 오늘도 광한루 한가운데 서서 지리산의 숨결을 품고 있다. 광한루를 찾는 이들이 이 정자에서 잠시 쉬어갈 때, 이 공간에 켜켜이 쌓인 사람들의 삶과 기억이 조금이라도 전해지기를 바란다.