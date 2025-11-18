메뉴 건너뛰기

여주시, '통큰세일' 연계 소비지원금 지급

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

25.11.18 17:49최종 업데이트 25.11.18 17:49

여주시, '통큰세일' 연계 소비지원금 지급

경기 여주시는 오는 22일부터 30일까지 9일간 진행되는 ‘2025년 하반기 경기도 통큰세일’과 연계해 ‘여주사랑카드 소비지원금’ 지원 행사를 실시한다고 밝혔다.
ⓒ 여주시

경기 여주시가 오는 22일부터 30일까지 9일간 진행되는 '2025년 하반기 경기도 통큰세일'과 연계해 '여주사랑카드 소비지원금' 지원 행사를 실시한다고 밝혔다.

이번 행사는 지역 내 소비 촉진과 소상공인 매출 증대를 위해 마련된 것으로, 여주사랑카드 사용자가 행사 기간 중 관내 참여 상권 가맹점에서 합산 20만 원 이상 결제할 경우 소비지원금 1만 원을 추가로 지급받을 수 있다.

예산 소진 시까지 선착순으로 지급되며, 지원금은 2025년 12월 31일까지 사용 가능하다. 기한 내 미사용 시 자동 소멸된다. 소비지원금이 적용되는 상권은 △여주한글시장 △세종시장 △오학동상점가 △점봉동상점가 △터미널상점가 △로터리상점가 △창동먹자골 상점가 △강변상점가 △가남상점가 △여주프리미엄빌리지 등 총 10곳이다.

여주사랑카드는 여주시가 발행한 지역사랑상품권으로, 지역 내 소비를 유도하고 자금의 역외 유출을 방지해 지역경제 활성화를 도모하고 있다. 현재 충전 금액의 10%를 인센티브로 지급 중이며, 월 최대 충전한도는 200만 원, 이에 따른 최대 인센티브는 20만 원이다. 해당 혜택은 2025년 연말까지 유지된다.

여주시 일자리경제과 관계자는 "경기도 통큰세일과 연계한 이번 소비지원금 행사가 지역경제에 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다"며 "소비자와 소상공인 모두에게 도움이 되는 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

#여주시

댓글
