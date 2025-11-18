공공연대노조 "조직관리지침 개정, 기준인건비 페널티 제도 즉각 폐지하라"

큰사진보기 ▲행정안전부 조직관리지침 개정! 기준인건비 페널티제도 폐지! 공공연대노동조합 지방자치단체 공무직 결의대회 사진 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲서기정 공공연대노동조합 부위원장 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲문화현 지자체분과 분과장 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과 세계에도 실립니다.

민주노총 민주일반연맹 공공연대노동조합이 11월 18일(화) 오후 1시 세종 행정안전부 앞에서 결의대회를 열고 공무직 기준인건비 페널티 제도 폐지와 조직관리지침 개정을 촉구했다.이들은 윤석열 정부의 긴축재정 기조로 지자체 공무직 노동자들이 과중한 업무와 열악한 환경에 내몰리고 있다며, 최근 동두천시 환경미화원 사망 사건을 비극적 사례로 지목했다.전국 각 지역에서 모인 조합원들은 행안부의 무책임한 조직관리지침이 현장 노동자를 죽음으로 내몰고 있다고 목소리를 높였다.공공연대노동조합은 윤석열 정부의 인력운용방안 정책으로 추진된 지방자치단체 조직관리지침 개정과 기준인건비 페널티 제도 폐지를 위해 수많은 투쟁을 진행해 왔으나, 정부의 정책은 변하지 않고 유지되고 있다고 지적했다.결의대회에 참석한 발언자들은 행정안전부의 지침이 현장의 노동 강도를 살인적으로 높이고 있다고 목소리를 높였다.서기정 공공연대노동조합 부위원장은 정부 정책의 모순을 강하게 비판했다.서 부위원장은 "공무직들의 업무의 노동 강도는 점점 높아져 가고 있다"라며 인력 부족으로 인한 과중한 업무 실태를 고발했다.그는 "이재명 정부는 국민들이 촛불을 들어 만든 정권이다. 왜 그 정권이 윤석열 정권의 정책 기조를 그대로 이어서 하고 있는지 도무지 이해할 수 없다"라며 현 정부가 이전 정권의 반노동적 기조를 답습하는 현실에 강한 분노를 표했다.공공연대노조는 전국 지방자치단체들이 공무직을 위해 배정된 기준인건비를 제대로 집행하지 않고 있다고 지적했다.문화현 지자체분과 분과장은 "예산의 60%~70%조차도 쓰지 않는 지자체들이 많았다"며 "그 인건비가 도대체 어디로 갔냐. 예산의 문제가 아니다"라고 목소리를 높였다.그는 이어 "우리가 3년 전부터 결산 금액을 알게 되었다. 그런데 정확하게 정보를 공개하지 않아서 페널티 제도에 맞는 기준인건비 결산 금액을 몰랐다"라고 지적했다. 그러면서 "기준인건비 뿐만 아니라 결산 금액까지도 행안부에서는 공개를 해야 된다. 하지만 공개를 안 한 이유를 도대체 알 수가 없다"라고 행정안전부의 불투명한 예산 관리를 강하게 비판했다.연종흠 지부장은 안산시의 민간위탁 강행 사례를 전했다.연 지부장은 "안산시는 환경미화원 일부 구간을 민간 위탁하려고 시도했다. 그때 노동조합이 투쟁으로 철회를 약속받았다"라며 "하지만 안산시는 10월 1일 기습적으로 민간 위탁을 단행했다. 노동조합과 약속한 것은 거짓이었다"라고 주장했다.그는 "안산시는 민간 위탁을 시행해 놓고 우리 노동조합 조합원들이 중식 집회와 피케팅을 하는 동안에 묵묵부답으로 일관하고 있다"라며 "안산시가 이렇게 하는 이유가 바로 행정안전부의 조직 관치 관리 지침이 뒤를 봐주고 있기 때문이다"라고 행안부를 향한 비판의 목소리를 높였다.연 지부장은 "안산시는 2018년도 800명이 있던 공무직 인력이 현재는 648명으로 줄었다. 20%가 넘는 인력이 증발하는데 그 어떤 충원도 하지 않고 있다"라며 "사람이 없으니 1명이 두세 명 몫의 일을 하고 있다"라고 호소했다.박성수 동두천 지부장은 동료의 죽음을 언급하며 감정을 숨기지 않았다.박 지부장은 "제가 제 동료를 이렇게 보낼 거라고는 생각도 하지 못했다"라며, 비통함을 드러냈다.그는 "사람이 사고가 생기고 나니까 일주일 만에 공고 내서 사람 4명 구해준다고 한다"라며 "행정안전부에서 내리는 지침 하나 때문에 실질적인 현장에서는 목숨이 왔다 간다"라고 강조했다.장윤진 영동 지부장은 지자체의 약속 불이행과 공무직 법제화의 필요성을 역설했다.장 지부장은 "영동군청은 순순히 올해 채용을 해 주겠다고 10월에 약속을 했다. 아직까지 채용 공고는 이루어지지 않고 있다"라고 목소리 높였다. 그는 "끝까지 함께 싸워 나가다"라고 밝히며, 근본적인 문제 해결을 위한 투쟁 의지를 다졌다.공공연대노동조합은 결의문을 통해 ▲조직관리지침 개정 ▲ 기준인건비 페널티 제도 즉각 폐지▲ 공무직 인력확충등을 요구했다.