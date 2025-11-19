우리나라 섬에서 미기록 곤충 45종 발견... "기후변화 영향"

큰사진보기 ▲제주도에서 발견된 닮은모래가는납작벌레 ⓒ 국립호남권생물자원관 관련사진보기

큰사진보기 ▲거제도에서 발견된 푸른줄까마귀왕나비 ⓒ 국립호남권생물자원관 관련사진보기

큰사진보기 ▲열대·아열대성 미기록종 곤충이 발견된 국내 섬- (남해안) 제주도, 추자도, 여서도, 완도, 외나로도, 거제도 / - (남부 서해안) 어청도, 비금도, 도초도, 흑산도, 가거도, 진도 / - (중부 서해안) 백령도 (동해안) 울릉도 ⓒ 국립호남권생물자원관 관련사진보기

큰사진보기 ▲섬에서 발견된 미기록종 곤충의 해외 분포도- 종별 서식지를 겹쳐서 표시한 분포도, 색이 진할수록 많은 종이 분포 / - 온대·냉대성 곤충은 주로 일본(본토), 러시아(극동지방), 유럽에 분포 / - 열대·아열대성 곤충은 주로 중국(남부), 일본(오키나와), 인도, 동남아시아에 분포 ⓒ 국립호남권생물자원관 관련사진보기

우리나라 섬에서 기록되지 않은 곤충 45종이 발견됐다. 이 중 55.5%인 25종이 열대·아열대성 곤충이며, 나머지 20종은 온대·냉대성 곤충으로 나타났다. 이는 기후변화의 영향이란 분석이다.19일 기후에너지환경부 산하 국립호남권생물자원관에 따르면 2021년부터 2024년까지 4년 동안 '섬·연안 생물자원 조사·발굴 연구' 등을 통해 섬 지역에서 국내 미기록종 곤충 45종을 찾아냈다.연구진이 이번에 확인한 열대·아열대성 곤충 25종은 일본 오키나와, 인도 등 적도와 가까운 낮은 위도 지역에서 주로 분포하는 종들이다. 발견된 장소는 우리나라 남부 섬 지역을 중심으로 퍼져 있었다. 특히 제주도에서 '닮은모래가는납작벌레' 등 6종, 거제도에서 '푸른줄까마귀왕나비'를 포함한 5종이 확인됐다.국립호남권생물자원관은 우리나라가 여름과 겨울의 기온 차이가 뚜렷한 온대 기후에 속하기 때문에 저위도의 더운 기후에 서식하는 생물들이 발견되는 현상은 기후변화의 영향을 가늠하는 환경지표로 주목 받는 점을 강조했다.더구나 섬 지역의 경우 외래 생물들이 처음으로 유입되는 주요 지점이자, 내륙으로 확산되는 중간 관문이기 때문에 정밀한 조사를 통한 생물상 변화 파악이 중요하다는 설명이다.대표적으로 가거도와 흑산도 등 원거리 섬과 제주도, 울릉도 등 국내 주요 섬에서 곤충, 어류, 지의류 등 다양한 열대·아열대 생물이 지속적으로 확인되고 있다. 이에 연구진은 기후변화에 따른 생물상 변화를 조사 중이라고 한다.노승진 국립호남권생물자원관 동물자원연구부장은 "섬에서 새롭게 발견되는 미기록종 곤충 가운데 상당수가 열대 또는 아열대성으로 나타나고 있다"면서 "이는 기후변화가 우리나라 생물다양성에 실질적인 영향을 주고 있다는 신호"라고 분석했다.이어 그는 "앞으로도 섬 지역에 대한 지속적인 조사와 체계적인 연구를 통해 기후변화에 따른 생물상 변화를 과학적으로 규명해 나가겠다"고 덧붙였다.한편 연구진은 이번에 발견된 미기록종 곤충 45종 중 남방가는나방 등 18종을 국가생물종목록에 올렸다. 나머지 종들도 학술논문 발표 후 국가생물종목록에 등재한다는 계획이다.