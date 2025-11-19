메뉴 건너뛰기

25.11.19 16:40최종 업데이트 25.11.19 16:41

우리나라 섬에서 미기록 곤충 45종 발견... "기후변화 영향"

국립호남권생물자원관, 섬 생물다양성 연구... 55.%가 열대·아열대성, 나머지는 온대·냉대성

제주도에서 발견된 닮은모래가는납작벌레
제주도에서 발견된 닮은모래가는납작벌레 ⓒ 국립호남권생물자원관

우리나라 섬에서 기록되지 않은 곤충 45종이 발견됐다. 이 중 55.5%인 25종이 열대·아열대성 곤충이며, 나머지 20종은 온대·냉대성 곤충으로 나타났다. 이는 기후변화의 영향이란 분석이다.

19일 기후에너지환경부 산하 국립호남권생물자원관에 따르면 2021년부터 2024년까지 4년 동안 '섬·연안 생물자원 조사·발굴 연구' 등을 통해 섬 지역에서 국내 미기록종 곤충 45종을 찾아냈다.

연구진이 이번에 확인한 열대·아열대성 곤충 25종은 일본 오키나와, 인도 등 적도와 가까운 낮은 위도 지역에서 주로 분포하는 종들이다. 발견된 장소는 우리나라 남부 섬 지역을 중심으로 퍼져 있었다. 특히 제주도에서 '닮은모래가는납작벌레' 등 6종, 거제도에서 '푸른줄까마귀왕나비'를 포함한 5종이 확인됐다.

기후변화 영향 가늠하는 환경지표로 주목

거제도에서 발견된 푸른줄까마귀왕나비
거제도에서 발견된 푸른줄까마귀왕나비 ⓒ 국립호남권생물자원관

국립호남권생물자원관은 우리나라가 여름과 겨울의 기온 차이가 뚜렷한 온대 기후에 속하기 때문에 저위도의 더운 기후에 서식하는 생물들이 발견되는 현상은 기후변화의 영향을 가늠하는 환경지표로 주목 받는 점을 강조했다.

더구나 섬 지역의 경우 외래 생물들이 처음으로 유입되는 주요 지점이자, 내륙으로 확산되는 중간 관문이기 때문에 정밀한 조사를 통한 생물상 변화 파악이 중요하다는 설명이다.

대표적으로 가거도와 흑산도 등 원거리 섬과 제주도, 울릉도 등 국내 주요 섬에서 곤충, 어류, 지의류 등 다양한 열대·아열대 생물이 지속적으로 확인되고 있다. 이에 연구진은 기후변화에 따른 생물상 변화를 조사 중이라고 한다.

열대·아열대성 미기록종 곤충이 발견된 국내 섬 - (남해안) 제주도, 추자도, 여서도, 완도, 외나로도, 거제도 / - (남부 서해안) 어청도, 비금도, 도초도, 흑산도, 가거도, 진도 / - (중부 서해안) 백령도 (동해안) 울릉도
열대·아열대성 미기록종 곤충이 발견된 국내 섬- (남해안) 제주도, 추자도, 여서도, 완도, 외나로도, 거제도 / - (남부 서해안) 어청도, 비금도, 도초도, 흑산도, 가거도, 진도 / - (중부 서해안) 백령도 (동해안) 울릉도 ⓒ 국립호남권생물자원관

노승진 국립호남권생물자원관 동물자원연구부장은 "섬에서 새롭게 발견되는 미기록종 곤충 가운데 상당수가 열대 또는 아열대성으로 나타나고 있다"면서 "이는 기후변화가 우리나라 생물다양성에 실질적인 영향을 주고 있다는 신호"라고 분석했다.

이어 그는 "앞으로도 섬 지역에 대한 지속적인 조사와 체계적인 연구를 통해 기후변화에 따른 생물상 변화를 과학적으로 규명해 나가겠다"고 덧붙였다.

한편 연구진은 이번에 발견된 미기록종 곤충 45종 중 남방가는나방 등 18종을 국가생물종목록에 올렸다. 나머지 종들도 학술논문 발표 후 국가생물종목록에 등재한다는 계획이다.

섬에서 발견된 미기록종 곤충의 해외 분포도 - 종별 서식지를 겹쳐서 표시한 분포도, 색이 진할수록 많은 종이 분포 / - 온대·냉대성 곤충은 주로 일본(본토), 러시아(극동지방), 유럽에 분포 / - 열대·아열대성 곤충은 주로 중국(남부), 일본(오키나와), 인도, 동남아시아에 분포
섬에서 발견된 미기록종 곤충의 해외 분포도- 종별 서식지를 겹쳐서 표시한 분포도, 색이 진할수록 많은 종이 분포 / - 온대·냉대성 곤충은 주로 일본(본토), 러시아(극동지방), 유럽에 분포 / - 열대·아열대성 곤충은 주로 중국(남부), 일본(오키나와), 인도, 동남아시아에 분포 ⓒ 국립호남권생물자원관

