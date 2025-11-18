조규일 진주시장, 호주 방문해 '새 시장 개척' 지원

큰사진보기 ▲조규일 진주시장, 호주 방문해 '그린바이오-실크 수출상담회' 등 시장 개척 활동. ⓒ 진주시청 관련사진보기

조규일 경남 진주시장이 호주를 방문해 친환경농산물(그린바이오), 비단(실크), 미용(뷰티) 등과 관련한 새로운 시장 개척 활동을 벌였다.진주시는 조 시장을 비롯한 '세계시장 개척단'이 호주에서 '그린바이오·실크 수출상담회'를 여는 등 호주시장 진출 지원 활동을 벌였다고 18일 밝혔다.시장개척단은 일본, 인도네시아에 이어 14일부터 18일까지 호주를 찾아 중소기업의 신시장 개척에 나섰다.시장개척단은 17일 시드니에서 '수출상담회'를 열었다. 진주시는 "상담회는 진주지역 8개 기업이 참가해 바이오식품과 화장품, 실크 등 소비재 중심의 수출상담을 진행했다"라며 "현지 바이어 발굴과 시장조사 등 활발한 해외 마케팅 활동을 펼쳤다"라고 전했다.조규일 시장은 "호주는 친환경과 고품질 소비재에 대한 수요가 높아 진주시의 그린바이오·실크산업이 진출하기에 매우 유망한 시장이다"면서 "이번 방문을 계기로 진주 기업의 세계 경쟁력 강화를 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.상담회장에는 브루스 빌슨 호주 중소기업·가족기업 옴부즈맨, 박균하 주시드니총영사관 부영사, 김기환 대한민국시도지사협의회 호주사무소장이 방문해 관심을 보였다.조규일 진주시장은 현장 간담회를 통해 "진주지역 기업들이 해외시장에서 스스로 기회를 만들고 성장할 수 있도록 지원을 확대하고 있다"고 설명했다.시장개척단은 이어 시드니에 있는 한국문화원을 방문해 윤선민 원장과의 면담을 통해 진주실크등, 전통공예, 지역 예술 콘텐츠 등을 소개했다.진주시는 "한국문화원을 통해 현지 교민과 호주 시민에게 진주 문화의 독창성과 매력을 알릴 수 있는 다양한 협력 가능성을 논의했다"라고 전했다.또 시장개척단은 시드니 방문의 마지막 일정으로 진주시의 진주드림 영호진미쌀, 진주배‧배주스 등이 진출해있는 '케이몰' 등 현지 유통망을 돌아보며 호주 소비자의 반응과 제품 경쟁력을 확인했다.호주 방문 일정을 마친 시장개척단은 이어 베트남 '껀터'시를 방문해 교류 협력방안을 논의하고, '2025 아시아 e스포츠 대회(ECA 2025)' 개막식에도 참석할 예정이다.