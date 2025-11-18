박완수 "거제, 남해안 관광-교통-미래산업 핵심 도약"

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사, 18일 거제 반다비체육센터에서 도민 상생대화. ⓒ 경남도청 관련사진보기

박완수 경남도지사는 거제시민들을 만나 기업혁신파크, 광역교통망, 미래산업 등을 연계한 성장전략을 거론하며 "거제가 남해안 관광휴양과 미래산업의 핵심축으로 도약할 수 있도록 경남도가 적극 뒷받침하겠다"고 제시했다.박 도지사는 18일 거제 반다비체육센터에서 변광용 거제시장, 시민 350여 명이 참석한 '도민 상생대화'에서 지역 현안과 정책을 주제로 소통했다.박 지사는 인사말에서 "거제가 도와 함께 다양한 분야에서 큰 성과를 내고 있다"며 최근 남부내륙철도 착공, 거제~통영 고속도로의 예비타당성조사 통과, 교육발전특구 시범지역 선정, 중소형 조선소 생산기술혁신센터 착공 등을 주요 성과로 언급했다.이날 오전 열린 '기업혁신파크 성공추진 선포식'을 언급한 박 지사는 "거제가 남해안 관광·휴양의 핵심축으로 부상하고 있다"라ㅕ "기업혁신파크가 문화·관광·주거·교육이 결합된 신개념 도시형 관광 휴양지를 목표로 추진되고 있으며, 네이버클라우드 등 민간 기업이 참여한 컨소시엄이 약 1조 5천억 원 규모의 투자를 계획하고 있다"고 설명했다.광역교통망 확충 계획에 대해, 박 지사는 "남부내륙철도가 장기적으로 부산까지 이어지도록 국가철도망 계획에 반영할 것이며 거제~통영 고속도로, 국도 5호선 개선 등 주요 구간도 속도감 있게 추진해 거제가 명실상부한 교통 요충지가 되도록 하겠다"고 말했다.박 지사는 "가덕신공항 개항 시 거제가 동북아와 직접 연결되는 해양·항공 복합 교통 중심지로 성장할 것"이라고 전망했다.조선산업 관련해 박 지사는 "거제의 핵심 산업인 조선업은 한미 통상협상을 통해 추진된 '마스가(MASGA) 프로젝트'로 새로운 성장 국면을 맞고 있다"며 "경남 조선기업들이 참여해 양국 조선 산업이 동반 성장하는 구조를 마련할 것"이라고 말했다.한 시민은 "최근 예비타당성 조사에서 탈락한 한·아세안 국가정원의 조속한 재추진"을 요청했고, 이에 경남도 관계자는 "국가정원 기본구상(안)을 재수립해 산림청·거제시와 협력하며 사업 추진 속도를 회복하겠다"고 답했다.또 한 참석자가 낙동강 쓰레기의 해양 유입을 거론자하 박 지사는 지난 집중호우 당시 도가 시군에 정화 비용을 긴급 지원한 사례를 언급하며 "근본적 해결을 위해 중앙부처와의 협의를 통해 바다 유입을 줄이는 대책 마련에 적극 나서겠다"고 밝혔다.거제시민들은 '거제지역 자활센터 신축', '달빛어린이병원 지정약국 운영 지원', '어린이보호구역 스마트 안전 기반 구축', '남부내륙철도 착공식 거제 개최' 등에 대한 의견을 내놓았다.