"마음 다친 노동자라면 누구든" 광화문에 문 연 '전태일 마음상담소'

큰사진보기 ▲전태일의료센터 마음상담소 개소전태일의료센터 마음상담소가 18일 오후 서울 종로구 내수동 대우빌딩에서 개소식을 열고 본격적인 활동에 들어갔다. 양길승 원진직업병관리재단 이사장, 임상혁 녹색병원 원장, 유금분 소장 등 내빈들이 떡 케이크 커팅식을 하고 있다. 마음상담소는 전태일의료센터의 첫 번쨰 사업으로 노동자, 청년, 산재피해노동자와 유가족, 재난참사피해자와 유가족 등 일터와 일상에서 마음의 상처를 입은 사람들을 위한 공간이다. ⓒ 이정민 관련사진보기

'전태일' 이름을 내건 노동자들을 위한 심리상담소가 서울 광화문에 둥지를 틀었다. 시민 후원금으로 건립을 추진하는 '전태일의료센터'의 첫 사업인 '전태일의료센터 마음상담소'다. 마음상담소장을 맡은 유금분 심리상담사는 "'문턱이 낮은 상담소'가 목표"라며 "소외된 청년, 재난 참사 및 산재 피해자, 가난한 자 모두에게 열린 상담소가 되고 싶다"고 말했다.18일 오후 서울 종로구 내수동에서 연 개소식 자리엔 전태일의료센터 건립을 이끄는 임상혁 녹색병원 원장을 포함해 노동·보건계 인사, 후원 시민 30여 명이 참석했다. 녹색병원은 지난 2023년 8월부터 의료취약 노동자들을 지원하는 '전태일의료센터' 건립을 추진하며 시민 후원금을 모으고 있다. 올해 10월 말 기준 누적 후원금만 목표액 50억을 넘어선 54억에 이른다.마음상담소가 문을 여는 데도 시민들의 힘이 크게 작용했다. '전태일의료센터' 건립 후원금 일부가 마음상담소 개소에 쓰였을 뿐 아니라, 후원한 시민들이 먼저 '심리상담소 개설'을 제안했기 때문이다. 유 소장은 <오마이뉴스>에 "기부하신 시민들이 먼저 '상담소를 시작하자'는 메시지들을 많이 보내주셔서 녹색병원과 논의 끝에 (마음상담소가) 탄생했다. 이 마음을 사회에 몇 배로 최대한 돌려드리겠다는 마음뿐"이라고 전했다. 또한 "귀한 돈인 기부금으로 만들어진 상담소다 보니 어떻게 해야 이를 충분히 갚을 수 있을까 하는 마음에 한없이 떨린다"고 덧붙이기도 했다.양길승 원진직업병관리재단 이사장은 이날 개소식에서 "녹색병원이 처음 만들어질 때만 해도 자살이나 마음 건강이 중요한 문제가 아니었는데 지금은 정말 중요한 문제가 돼버렸다"며 "마음상담소라는 곳이 생겨야된다는 게 참 마음 아프다"고 밝혔다. 그러면서도 "노동자 건강 전체를 생각하는 전태일의료센터를 만들면서 제일 먼저 하게 된 일이 '마음상담소'"라며 "비록 작게 시작하더라도 마음 상담소가 제 역할을 해서 마음 아픈 사람들을 가장 먼저 돌볼 수 있길 바란다"고 전했다.유 소장과 함께 마음상담소를 출범시킨 임 원장은 처음 상담소의 필요성을 절감한 순간으로 이태원참사를 떠올렸다. 그는 "TV 화면으로만 봐야 했던 고통을 옆에서 위로하지 못해 아쉽다는 마음이 컸다"며 "청년들이 취업난 때문에 힘들어한다는 얘기를 들었을 때도, 80%에 이르는 선생님들이 정신과 치료 경험이 있다는 정신건강 조사 결과(녹색병원)를 들었을 때도 상담소 생각이 절실했다"고 말했다. 이어 "우리 사회의 아픈 사람들, 마음을 다친 사람들과 같이 연대하고 싸우고 그들을 위로하는 마음상담소가 될 것을 약속드린다"고 강조했다.후원 시민들과 노동계 관계자들도 개소식 현장에 참석해 축하의 뜻을 모았다. 전태일의료센터 건립에 후원한 이소미 타투유니온 수석부지회장은 "임 원장과 녹색병원 분들이 타투이스트들을 위한 '감염관리지침'을 만들어주신 덕에 의료계 반발을 돌파하고 타투 법제화가 이뤄질 수 있었다"고 밝혔다. 타투유니온은 비의료인의 타투 시술을 합법화하는 문신사법 입법을 위해 녹색병원에 도움을 요청했고, 녹색병원은 다른 의료계 반대 속에서도 '타투이스트 감염관리지침' 등을 제정하며 타투유니온을 지원해 지난해 9월 문신사법이 국회 본회의를 통과하는 데 조력한 바 있다.이 수석부지회장은 "녹색병원에 은혜를 입었기 때문에 개소식에 참석한 것도 있지만 마음상담소의 필요성에 대해서도 강하게 공감한다"고 밝혔다. 그는 "노조 활동가나 청년 활동가들을 많이 만나다보면 그들이 사회의 건강을 위해서는 몸 바쳐서 희생을 하며 자신의 몸과 마음은 돌보지 못하는 걸 많이 목격했다"며 "이해관계를 떠나 이렇게 치료가 시급한 이들을 위한 상담소가 생긴다는 건 중요한 움직임"이라고 밝혔다.마음상담소가 목표로 하는 것은 '문턱 없는 상담소'다. 상담소는 고통받는 청년, 노동자, 산업재해·재난참사 피해자와 유가족 등 '마음돌봄'의 사각지대에 놓인 피해자를 중심으로 지원 계획을 세우고 있다. 상담소는 첫 사업으로 곧 1주기를 맞는 제주항공참사 유족 및 항공사 직원들에 대한 심리 지원을 펼칠 예정이다.유 소장은 "세월호, 이태원, 제주항공 참사 유족과 피해자들에 대한 지원도 절실한데 국가에서 하는 몇 회기짜리 지원말고 충분히 시간과 노력을 두고 지원할 생각"이라고 밝혔다. 또한 "큰 노동조합은 심리지원 연계체계가 갖춰줘 있지만 그렇게 지원받는 노동자들은 극소수"라며 "조직되지 않고 홀로 싸우는 노동자들이나 어디에도 소속되지 않은 청년들을 위한 지원도 해나가야 한다"고 강조했다.이어 "비싼 상담료 때문에 좌절하지 않도록 외부 펀딩을 받고 상담료를 소득에 따라 50%~100% 지원해 문턱을 없앨 것"이라며 "특정한 조건이나 자격 없이, 가진 자든 가지지 못한 자든 모두가 상담소에 왔으면 좋겠다"고 밝혔다.