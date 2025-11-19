세상은 두부가 아니라 무지개

큰사진보기 ▲암컷들 - 방탕하고 쟁취하며 군림하는 / 루시 쿡(지은이), 조은영(옮긴이) ⓒ 웅진지식하우스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

이분법적 사고는 세계를 지나치게 단순화해 바라보게 만듭니다. 현실은 훨씬 더 복잡하고 다층적이며, 결코 두부 자르듯 깔끔하게 구분되지 않기 때문입니다. 그럼에도 우리는 모든 복잡성을 머릿속에 담아두기 어렵기에 종종 세상을 단순화해 이해하려 합니다.문제는 이런 단순화가 때로는 왜곡으로 이어진다는 데 있습니다. A도 아니고 B도 아닌 존재가 있을 수 있고, A이면서 동시에 B일 수도 있는데, 우리는 늘 'A 아니면 B여야 한다'는 틀 안에 세계를 끼워 맞추려 합니다. 그리고 그 틀에서 벗어난 존재는 이상하거나 비정상적인 것으로 취급하지요. 이런 대표적인 사례가 바로 '성'입니다.루시 쿡의 <암컷들>(2023년 5월 출간)은 우리가 익숙하게 받아들여 온 성 개념을 다른 시각에서 비춥니다. 책은 다윈의 성 선택설이 암컷의 역할을 축소하고 수컷의 특성을 과도하게 해석한 부분을 비판하며 시작합니다. 책에 따르면 다윈은 수컷이 암컷에게 선택 받기 위해 치열하게 경쟁해야 한다고 보았고, 공작의 화려한 꼬리나 사슴의 거대한 뿔처럼 생존에 불리한 형질조차 성 선택을 통해 설명했습니다.반면 암컷은 대부분 번식이 보장되어 있어 진화적 압력이 적고, 그 때문에 연구에서도 소홀히 다뤄져 왔다고 합니다. 그러나 <암컷들>은 암컷 역시 수컷에게 선택 받기 위해 경쟁하고 진화해 왔음을 다양한 사례를 통해 보여줍니다. 저자는 성 선택이 보편적 진화 원리를 설명하기에는 충분하지 않다며, 이를 '사회적 선택'이라는 보다 포괄적 개념으로 확장해야 한다고 주장합니다.책의 후반부는 가부장제의 기원을 다루며 더욱 흥미로운 논의를 이어갑니다. 일각에선 침팬지 사회를 통해 그들의 강한 가부장제와 암컷의 낮은 지위를 인간과 연결하곤 합니다. 그러나 한때 '피그미 침팬지'로 불리며 침팬지의 아종으로 여겨졌던 보노보는 전혀 다른 모습을 보여줍니다. 보노보 사회에서는 암컷의 연대가 강력한 힘을 발휘하며, 수컷의 지위는 상대적으로 낮습니다. 겉으로는 매우 평화로운 사회지만, 필요할 때는 암컷들이 강한 응징력을 발휘하기도 하지요. 저자는 이러한 보노보가 오히려 인간과 침팬지의 공동 조상에 더 가까운 모델일 수 있다고 말합니다. 이는 인간 사회의 가부장제가 유전적으로 고정된 구조가 아니라, 환경과 조건에 따라 변화할 수 있는 사회적 산물임을 시사합니다.<암컷들>은 단순히 '과소평가된 암컷'의 이야기를 넘어, 성의 다양성과 생명의 유연성을 폭넓게 보여줍니다. 단성생식을 하는 일부 종은 어미와 새끼의 유전 정보가 거의 동일해 환경 변화나 질병에 취약합니다. 그럼에도 어떤 도마뱀은 암컷만으로 이루어진 종이 존재하기도 하고, 환경에 따라 단성생식과 유성생식을 오가기도 합니다. 흰동가리는 수컷에서 암컷으로 성전환을 하고, 어떤 어류는 암컷이면서 동시에 수컷이기도 합니다. 세계의 존재 방식은 A와 B로 구분되는 이분법에 깔끔히 들어맞지 않습니다. A이면서 B일 수도 있고, B가 존재하지 않는 생태계도 가능합니다.우리는 그동안 너무 오랫동안 세계를 A와 B로 나누어 이해해 왔습니다. 그러나 자연은 단순한 두 가지 선택지가 아니라 복잡하고 다채로운 스펙트럼, 마치 무지개와 같은 존재입니다. 이제는 이 복잡성을 인정하고, 우리가 만들어 둔 좁은 틀 너머의 세계를 바라볼 필요가 있습니다.