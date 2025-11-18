'돈봉투 의혹' 김영환 충북지사 "지방선거 앞두고 표적 수사"

큰사진보기 ▲김영환(국민의힘) 충북도지사 돈봉투 수수의혹을 수사하고 있는 경찰이 12월 초순경 수사를 마무리하고 검찰에 송치할 것으로 보인다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

김영환(국민의힘) 충북도지사 돈봉투 수수의혹을 수사하고 있는 경찰이 12월 초순경 수사를 마무리하고 검찰에 송치할 것으로 보인다.이런 가운데 김영환 지사는 기자회견을 열고 "정치탄압이자 표적수사"라며 반발했다.충북지방경찰청 관계자에 따르면, 반부패수사대(대장 박용덕)은 김영환 지사와 윤현우 삼양건설 대표, 윤두영 예소담김치 전 대표 등 주요 피의자와 참고인 조사를 마치고, 사건을 송치하는 데 필요한 마무리 작업을 진행 중이다.김영환 지사와 윤두영 회장은 혐의 사실 일체를 부인한 것으로 확인됐다.윤 회장은 공개된 차량 녹취록에 대해 "말 실수일 뿐"이라는 주장을 펼쳤던 것으로 알려졌다. 일부 영상에 대해서는 "내가 아니다"라며 증거 자체를 부인했다.한편, 18일 김영환 지사는 충북도청 브리핑룸에서 기자회견을 열어 "이번 수사는 지방선거를 6개월 앞두고 '김영환 죽이기'를 위한 정치적 탄압이라고 생각한다"며 "솔직히 탈탈 터는 정도가 아니라 바짝 말려 죽이는 상황"이라고 주장했다.그는 "(경찰 수사는) 6개월 앞으로 다가온 지방선거에서 나의 불출마를 목표로 하는 정치 탄압이자 표적 수사다. 불법 녹취에서 출발해 현역 단체장을 압수수색 하는 등 불법 수사 속에 별건·강압 수사가 먼지털기식으로 진행되고 있다"고 말했다.김 지사는 "압수수색 장소와 일정이 유포돼 '공개 압수수색'이 이뤄지는가 하면 수사 진행 과정이 중계되듯 보도됐다"며 "수사기관이 아니면 알 수 없는 녹취 파일 등이 언론을 통해 공개됐고, 보도에 맞춰 경찰이 (별건) 수사를 다시 개시하는 일도 있었다"고 했다.이어 "진퇴에 대해서는 충북도민만이 결정할 수 있다"며 "도민이 허락해 준다면 피선거권이 있는 한 출마하게 될 것"이라고 내년 재선 도전 의사도 분명히 했다.김 지사는 "뇌물을 받은 도지사로 정치를 마무리하는 일은 없다"며 "불의에 굴복하거나 무릎 꿇지 않고 목숨을 건 투쟁에 나설 것"이라고 강조했다.그는 "재항고 이유서를 제출했으며, 조만간 수사의 위법 부당함을 주장하는 탄원서를 대법원에 제출하겠다"면서 "국회에서 국민께 부당한 탄압을 알리는 등 법적·제도적으로 할 수 있는 모든 힘을 동원해 싸워 이기겠다"고 말했다.