장동혁 5·18묘지 참배 막은 광주시민 경찰 수사에 잇단 비판

큰사진보기 ▲당 대표 취임 후 처음으로 광주를 찾은 장동혁 국민의힘 대표가 6일 오후 광주광역시 북구 운정동 국립5·18민주묘지 추모탑 앞에서 광주시민에 막혀 분향과 묘지 참배를 하지 못하고 발길을 돌리고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주광역시 시민사회로 구성된 광주전남촛불행동 회원들이 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지 입구 앞에서 장동혁 국민의힘 대표의 묘역 참배를 반대하는 기자회견을 하고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기

큰사진보기 ▲당 대표 취임 후 처음으로 광주를 찾은 장동혁 국민의힘 대표가 6일 오후 광주광역시 북구 운정동 국립5·18민주묘지 추모탑 앞에서 5초 가량 묵념을 하고 있다. 장 대표는 이날 광주시민에 막혀 분향과 묘지 참배를 하지 못하고 발길을 돌렸다. ⓒ 배동민 관련사진보기

경찰이 국민의힘 장동혁 대표의 국립5·18민주묘지 참배를 저지한 광주시민에 대한 수사에 나서자, 지역 정치권과 시민사회가 비판의 목소리를 높이고 있다.반면, 국민의힘은 '시민을 가장한 과격단체의 불법시위'에 대한 경찰의 엄정한 수사를 촉구했다.18일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면 광주북부경찰서는 장 대표와 국민의힘 지도부의 5·18묘지 참배를 막아선 시민들에 대해 수사 중이다.장 대표 등은 지난 6일 5·18묘지를 참배하려 했으나, 광주전남촛불행동 등 시민사회단체 회원과 시민들에게 막혀 추념탑 앞에서 5초간 묵념만 하고 발길을 돌렸다.경찰은 당시 집회 신고 없이 참배를 몸으로 저지한 시민들을 집회 및 시위에 관한 법률 위반 혐의로 수사하고 있다.장 대표 측이 보낸 조화를 넘어뜨려 부순 시민에게는 재물손괴 등의 혐의 적용을 검토 중이다.경찰은 정확한 경위를 조사한 뒤 이들에 대한 신병 처리를 결정할 방침이다.이 같은 경찰 수사에 지역 정치권과 시민사회가 즉각 반발했다.더불어민주당 광주시당은 "국립묘지에서의 정당한 시민 항의를 범죄로 몰아가고 있다"며 "필요 이상으로 과도한 수사"라고 비판했다.이어 "시민의 정당한 행동이 불필요하게 형사 절차로 이어지지 않도록 경찰이 신중하게 판단해야 한다"고 밝혔다.지역 시민사회도 "광주시민을 범죄자로 몰아가는 과도한 수사이자 정치적 공세"라며 경찰 대응을 비판했다.반면 국민의힘은 엄정한 경찰 수사를 촉구했다.국민의힘 광주시당은 이날 광주시의회에서 기자회견을 열고 "국립 5·18 민주묘지는 오월 정신의 의미를 확인하는 상징적인 공간"이라며 "진정한 오월 정신은 누구라도 민주묘지를 참배할 수 있고 개방하는 데 있다"고 말했다.이어 "당일 집회는 신고되지 않은 불법시위였으며, 각종 욕설과 모욕으로 일관된 폭언과 폭력이 난무한 아수라장이었다"며 "시민을 가장한 과격단체와 특정 인사들이 국민의힘 당 대표의 참배를 거부하는 것은 바람직하지 않다"고 지적했다.앞서 국민의힘 측은 북부경찰서장과 면담하고 엄정한 수사를 촉구한 것으로 전해졌다.이에 대해 민주당 광주시당은 "시민단체는 장 대표의 방문을 '정치적 목적이 짙은 연출된 참배'라고 규정하며 현장에서 강한 항의를 벌였고, 민주당 역시 '진정한 추념으로 보기 어렵다'고 지적했다"며 "그런데도 국민의힘 광주시당은 정당한 항의를 '불법시위'로 규정하고 '광주시민을 가장한 과격단체'로 표현했다. 5·18정신을 왜곡하고 시민에게 책임을 전가하는 행태"라며 강하게 반박했다.민주당은 "이번 사안의 본질은 국민의힘이 시민의 항의를 정치적으로 악용하고 갈등을 부추긴 데 있다"며 "정당한 시민 항의를 범죄화하는 순간 민주주의는 건강하게 작동할 수 없다"고 강조했다.민주당 소속 정다은 광주시의원과 신정훈 북구의원도 이날 공동 입장문을 내고 "국힘이 참배를 저지한 광주시민들을 '과격단체'로 매도하는 행위는 윤석열이 국회를 좌파 종북세력으로 규정해 불법 계엄을 저지르는 것과 무엇이 다르냐"고 지적했다.이어 "반성과 사죄 없이 참배를 강행하는 것이야말로 오월 정신을 짓밟는 행위이자 광주시민을 모욕하는 정치적 쇼일 뿐"이라며 "최소한 내란수괴 윤석열과의 단절, 5·18 왜곡·매도하는 극우세력과의 절연, 5·18민주화운동 헌법 전문 수록 약속 등을 선행해야 한다"고 강조했다.