진주시 '카이 회전익 비행센터' 관련 '기관경고' 두고 논란

큰사진보기 ▲진보당 진주시위원회, 18일 진주시청 브리핑실 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

경남 진주시가 '한국항공우주산업(KAI) 회전익 비행센터' 사업 등과 관련해 경남도 감사위원회로부터 '기관경고'를 받은 가운데, 진보당 진주시위원회는 '불법행정', '예산낭비'라며 조규일 시장의 해명‧사과를 촉구해 논란이다.진보당 진주시위원회 류재수‧김상대‧전옥희 공동위원장은 18일 오후 진주시청 브리핑실에서 기자회견을 열어 "불법행정, 예산낭비 조규일시장은 진주시민에게 사과하라"라고 촉구했다.경남도 감사위원회가 최근에 공개한 '2025년도 진주시 종합감사 결과 공개문'에 따르면, 진주시는 이번 감사에서 여러 시정·주의·통보·경고 조치를 받았다.감사 결과 '근무성적평정 업무처리 부적정', '지식산업센터 설립 승인 및 입주업체에 대한 사무관리 부적정', '계약·보조금 분야에서 선금 채권 보전 조치 부적정과 시설부대비 집행 부적정', '신진주역세권~국도2호선간 연결도로 개설사업 업무 소홀' 등 지적이 되었다.지난해 12월 준공한 '카이 회전익 비행센터'는 진주시가 442억 원에 산업용지를 매입한 뒤 카이에 임대해 투자 유치 성과로 내세웠다. 이에 대해 경남도 감사위원회는 "산업용지를 취득할 수 없는데도 법을 위반하면서 스스로에게 입주자격을 부여했고, 제조 공정 없는 카이 비행센터에 제조업 용지를 임대해 산업단지 관리기본계획을 어겼다"며 진주시에 대해 '기관경고' 처분했다.진보당 진주시위원회는 "구체적 확인을 위해 실제 진주시 종합감사 결과를 열람해보니 말 그대로 심각한 수준이었다"라며 "진주시장이 시민들에게 해명하고 사과라도 해야한다. 자신의 치적을 쌓기 위해 불법행정과 예산낭비로 진행한 사업이 진주시민에게 큰 피해를 안겨줬지만 현재까지 어떠한 해명이나 사과도 없는 것은 진주시민을 무시하는 처사이다"라고 밝혔다.진보당 진주시위원회는 "조규일 시장은 진주시민에게 해명하라, 사과하라"라며 "우리는 가만히 있지 않겠다. 관련 법령을 철저히 검토 후 진주시장에 대해 반드시 고발조치를 해서 책임을 물을 것"이라고 밝혔다.이에 대해 진주시 관계자는 "경남도 감사위원회에서 기관경고를 받았지만, 적극행정 면책으로 직원 징계 사항은 없고, 사업비 환수 조치도 없다"라고 밝혔다.그러면서 그는 "카이 회전익 비행센터에 대해 통계청 질의 결과 제조업으로 분류를 해서 입주 가능한 업체로 회신을 받았다"라며 "또 산업단치 처분계획 관련해, 카이와 법적 효력을 가진 합의각서(MOA)를 체결했고, 10년 후 카이에서 부지 매입 예정이다"라고 해명했다.