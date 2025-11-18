"악성 언행" 중국 정부, 일본의 독도 영유권 주장 비판

큰사진보기 ▲양안관계를 둘러싼 중국과 일본 간의 갈등이 고조되는 가운데 중국 외교부가 독도를 향한 일본의 영유권 주장에 대해 "악랄한 언행"이라고 이례적으로 비판했다. ⓒ 중국 외교부 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 2018년 개관한 영토주권전시관은 일본 정부 내각관방 소속 영토주권대책기획조정실에서 운영하는 곳으로 일본이 영토 분쟁 중이라고 주장하는 독도와 센카쿠 열도(중국명 댜오위다오), 쿠릴 영토에 대해 모두 일본 고유의 영토라고 홍보하는 전시관이다. 사진은 해당 전시관의 유튜브 홍보 영상에 나오는 전시관 내 설치된 독도의 모습. ⓒ 영토주권전시관 유튜브 갈무리 관련사진보기

AD

양안관계를 둘러싼 중국과 일본 간의 갈등이 고조되는 가운데 중국 외교부가 독도를 향한 일본의 영유권 주장에 대해 "악성 언행"이라고 이례적으로 비판했다.17일 마오닝 중국 외교부 대변인은 정례 기자회견에서 <환구시보> 기자로부터 "한국 외교부 대변인이 일본 정부가 독도에 대한 부당한 주장을 조장하는 도쿄의 영토주권 전시관을 확장하는 것에 강력히 항의하는 성명을 발표했다고 한다. 이에 대한 중국의 입장은 무엇인가"라는 질문을 받았다.이에 마오닝 대변인은 "우리는 상기 문제에 대한 관련 보도를 주목했다"면서 "일본의 최근 여러 가지 악성 언행은 주변국들의 경계심과 불만, 그리고 항의를 불러일으켰다. 우리는 일본이 침략의 역사를 깊이 반성하고 평화의 길을 고수하며, 아시아 주변국과 국제사회의 신뢰를 얻기 위한 구체적인 행동을 취할 것을 촉구한다"라고 사실상 독도 영유권 분쟁에 있어 한국의 손을 들어줬다.중국 정부가 독도와 관련해 우회적으로나마 일본을 비판한 것은 11년 만이다. 지난 2014년, 화춘잉 당시 중국 외교부 대변인은 일본 시마네현의 '다케시마의 날' 행사를 두고 한국 외교부가 비판 성명을 낸 것에 대한 입장을 묻자 "중국은 한국과 일본이 대화를 통해 유관문제를 해결하기를 바라지만 동시에 지적하고 싶은 것이 있다"며 "일본과 이웃국가 사이에 벌어지는 영토분쟁 문제는 모두 일본의 대외침략전쟁 및 식민통치 역사와 밀접한 연관이 있다"고 지적했었다.한편 <환구시보> 기자가 언급한 성명은 지난 14일 발표한 외교부 대변인 성명으로, 외교부는 "우리 정부는 금일 일본 정부가 독도에 대한 부당한 주장을 위해 도쿄 내 '영토주권전시관'의 확장 공간을 추가 개관한 데 대해 강력히 항의하며, 폐쇄할 것을 다시 한 번 촉구한다"라며 영토주권전시관의 폐쇄를 요구했다.또한 외교부는 "역사적·지리적·국제법적으로 명백히 우리 고유의 영토인 독도에 대한 부당한 주장을 반복하는 것은 미래지향적 한일관계 구축에 어떠한 도움도 되지 않는다는 점을 분명히 깨달아야 할 것"이라고 영토주권전시관의 확장에 강하게 비판했다. 마츠오 히로타카 주한일본대사 총괄공사를 초치해 항의하기도 했다.지난 2018년 개관한 영토주권전시관은 일본 정부 내각관방 소속 영토주권대책기획조정실에서 운영하는 곳으로 일본이 영토 분쟁 중이라고 주장하는 독도와 센카쿠 열도(중국명 댜오위다오), 쿠릴 영토에 대해 모두 일본 고유의 영토라고 홍보하는 전시관이다.14일 일본 정부는 영토주권전시관에 '게이트웨이 홀'이라는 공간을 추가로 마련했다. 확장된 공간 내부에는 3면 스크린과 좌석 수십 개가 설치됐고, 벽면에는 영토 문제 관련 서적과 옛 지도를 열람할 수 있는 디지털 지도 전시대도 추가된 것으로 전해졌다. 한국 정부는 개관 이래 지속적으로 해당 전시관의 폐쇄를 요구해 왔다.하지만 한국 정부의 지속적인 항의에도 불구하고 일본 정부는 독도는 일본의 고유 영토라는 입장을 고수할 방침이다.일본 <산케이신문>에 따르면 아카마 지로 일본 영토문제담당상은 18일 기자회견에서 "'다케시마(일본이 주장하는 독도의 명칭)'는 국제법상 명백히 일본의 고유 영토"라며 "영토관을 기반으로 국내외 메시지 발신을 계속 강화하겠다"고 밝혔다.