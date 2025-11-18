김상욱 "장동혁, 박민영 사표 반려? 정상적 정당이면 장동혁을 제명해야"

큰사진보기 ▲김상욱 더불어민주당 의원은 18일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 장동혁 국민의힘 대표가 같은 당 소속 김예지 의원 비하 발언을 한 박민영 대변인의 사표를 반려한 것을 비판했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (09:00~10:00)■ 진행 : 박정호 / 오마이TV 기자■ 대담 : 김상욱 / 더불어민주당 의원◎ 박정호 > 시청자 여러분 안녕하십니까, 박정호입니다. 전광훈 씨가 지금 경찰서 앞에서 마이크를 잡고 뭐라 뭐라 하고 있는데 도저히 들을 수가 없습니다. 예, 조금 듣고 가려고 했는데.◎ 김상욱 > 어우, 좋은 아침이었는데요. 어우, 이렇게, 이렇게 한꺼번에. 어우 저, 어 왜 이러지?◎ 박정호 > 깜짝 놀라셨죠? 하하하◎ 김상욱 > 아유 그냥, 아우 막 오늘 아침에 갑자기 테러당한 것 같아요.◎ 박정호 > 아 테러당한 것 같다.◎ 김상욱 > 진짜 테러당한 것 같아요. 왜 저렇게, 저렇게 거짓말로 사람을 선동하려고 하지? 어우. 테러당한 것 같아.◎ 박정호 > 지금 경찰서에 조사받으러 가는 길. 소환돼서 가는 길인데. 서부지법 폭동 사태 배후 의혹 등등 해서 가는데 지금 이러고 있습니다, 전광훈 씨.◎ 김상욱 > 아 저, 저 어우. 어유 지금 저 흥분하면 안 돼. 아휴.◎ 박정호 > 아 예. 흥분하면 안 되는데.◎ 김상욱 > 쟁점을 흐트러트리는 거죠, 지금.◎ 박정호 > 예.◎ 김상욱 > 서부지법 폭동 사태의 실질적 배후다 해서 조사를 받으러 가는 분이 우리 자랑스러운 전직 대통령님 이름을 거론하면서 또 없는 말로 사람 선동을 하고. 그리고 지금, 카메라 안 왔으면 울 뻔했을 거예요, 저 아저씨. 무슨 파란색 옷에, 빨간색 넥타이에, 개인 메가폰까지 들고. 무슨 관, 그렇죠? 어, 좀.◎ 박정호 > 하하하. 관X 같아. 하하하.◎ 김상욱 > 아, 옳지 않다. 근데 진짜 여러 사람한테 아침부터 테러를 하네요. 아, 저 아침이 즐거웠거든요?◎ 박정호 > 네.◎ 김상욱 > 손해배상 청구하고 싶어요.◎ 박정호 > 손해배상.◎ 김상욱 > 저의 정신적 피해에 대한. 정신적 피로도에 대한 위자료를 청구하고 싶어. 천만 원 주세요, 이렇게. 제 아침을 망가뜨렸어요.◎ 박정호 > 어유, 예. 아유 죄송합니다. 전광훈 씨 출석 현장을 저희가 여러분께 한번 이제 보여드리면서 가려고 했는데 도저히 못 듣겠네요. 아, 참 죄송합니다.◎ 김상욱 > 아, 진짜 법에 따라가긴 해야 되겠지만 이번에 들어가시면 조금 오래. 그 좀 법 집행을 엄정히 해서.◎ 박정호 > 엄정히 해야 된다.◎ 김상욱 > 기자님, 한 주 동안 잘 지내셨습니까?◎ 박정호 > 네. 잘 지내고 있고.◎ 김상욱 > 반가운 아침 인사를 이렇게, 저분이 끼어들어가지고.◎ 박정호 > 네. 반가운 인사, 저희 해야 되는데. 전광훈 씨가 빨리 오는 바람에 또 인사도 못 하고 저희가 바로 보고 들어왔습니다.◎ 김상욱 > 아, 저 아저씨는 왜 지금 올 시간도 아니잖아요?◎ 박정호 > 10시에 이제 조사한다고 했는데 1시간 일찍 왔어요.◎ 김상욱 > 저도 얼마 전에, 막 북치고 막 이렇게 막 애국청년이라고 하는 무리들을 우연히 만났는데. 제가 이렇게 하고 얘기하는 걸 들어봤어요.◎ 박정호 > 예. 뭐라고 하던가요?◎ 김상욱 > 전형적인 신나치의 모습이었습니다.◎ 박정호 > 나치의 모습이었어요?◎ 김상욱 > 저는 그렇게밖에는 보이지 않았어요. 예전에 한때, 뭐 지금도 좀 유럽 쪽에서는, 또 러시아 쪽에서는 신나치 운동 이런 것들이 있잖아요. 약간 그런, 딱 그런 운동이더라고요. 뭐냐면은 사회적 약자를 혐오하고, 또 외부의 거대 적대 세력을 만들고. 나치가 어떻게 했었죠? 나치가 대외적으로는 공산주의 소련을 적대하고 대내적으로는 유대인과 장애인, 성소수자, 이런 사람들을 학대, 혐오하고 하면서 그걸 통해, 그런 혐오를 통해서 단결을 도모하고 그 단결을 이제 민족적 자긍심 이래서 뿜뿜뿜 해가지고 민족주의 하면서 다른 민족들은 다 하대해버리고 하는 그런 행동들을 하면서 결국 독일 민족을 전쟁의 참호로 밀고 갔잖아요. 똑같아요. 그냥 소련의 자리를 중국으로 하고 있고, 뭐 장애인 혐오, 소수자 혐오, 뭐 비슷하고. 그리고 막 선동하면서 외국인 관광객들이나 이런 사람들을 이등 국민 취급하고. 아, 우리나라 찾아온 손님을 왜 그렇게 해요? 하여튼 참. 그리고 거짓으로 선동하고. 근데 결국 저런 목사 사칭인.◎ 박정호 > 목사 사칭인.◎ 김상욱 > 목사 사칭인의 말에 좀 경도된 사람들이잖아요. 내용을 보면 내용이 비슷해요. 저 목사 사칭인이 하는 말과 그 사람들이 하는 말이 비슷해. 근데 비슷한 사람이 또 하나 나타났죠.◎ 박정호 > 누구예요?◎ 김상욱 > 거대 정당에서.◎ 박정호 > 아. 제1야당 국민의힘의 대표, 장동혁 대표가 같이 뭐 연대할 수 있다라는 취지의 언급을 또 하더라고요.◎ 김상욱 > 제가 우려했던 거예요. 야당이 야당 역할을 전혀 못 하고요. 이게, 법, 우리가, 제가 법 공부할 때, 우리 헌법 공부한 사람들 다 공부했을 거예요. 독일의 바이마르 공화국이 합법적인 방법으로 무너지면서 나치가 등장을 했습니다. 거기에 대한 반성으로 방어적 민주주의라는 개념이 등장을 했어요. 그것이 뭐냐 하면 합법적인 방법으로 민주주의를 파괴할 때에는 그걸 막기 위해서 방어적 민주주의 기능이 작동해야 한다. 그래서 위헌 정당 해산심판제도가 만들어진 거예요. 지금 딱 보면, 만약에 저런 신나치에 가까운 극단적인 극우적 성향을 뭐 제1야당이 가져버린다면. 가져버린다면 방어적 민주주의의. 방어적 민주주의라는 개념. 위헌 정당 해산심판제도가 생긴 역사적 이유에 딱 부합하게 되는 거예요.◎ 박정호 > 아 그렇네요. 역사적으로.◎ 김상욱 > 어, 딱 부합하니까 없애야 되는 정당이 되는 거죠. 저는, 저한테 왜, 아직도 많이들 물으세요. 왜, 넌 다 좋다. 그래, 네 말도 다 맞다. 근데 국민의힘을 왜 떠났냐? 한 마디로 말씀드릴게요. 보수정당이 아니고 극우 나치 정당이 돼가고 있기 때문에 떠난 겁니다.◎ 박정호 > 극우 나치 정당이 되고 있기 때문에 떠났다. 그런데, 되고 있다라고 말씀하셨는데, 그게 계속 이어지고 있다는 생각이 들잖아요.◎ 김상욱 > 계속 이어지고 있죠. 예를 들어 우리가 황교안이다. 황교안이 무슨 얘기 했습니까? 부정선거론 주장하고 12·3 계엄 앞장서서 선두 선동했고 아직까지고 반성하고 있지 않은데 우리가 황교안이다. 그것도 당대표가 그렇게 얘기를 했어요. 그러면 이제 국민의힘의 선택은 두 가지인 겁니다. 첫 번째, 당대표가 국민의힘 당원을 정면으로 위반했으니 징계 제명하겠다라는 길을 가면 위헌 정당이 아닐 수 있는 거고. 근데 그게 아니라 당대표가 그럴 수 있지 하면 위헌 정당이죠, 그건.◎ 박정호 > 그렇네요.◎ 김상욱 > 그건 위헌 정당이죠.◎ 박정호 > 그러니까 그 얘기를 듣고도 국민의힘 내부에서 공개적으로 얘기를 하고 있지 않고 반발하지 않고 있다. 그거는 국민의힘의 내부 정화작용이 아예 없다. 기대할 수 없다. 이렇게 볼 수도 있겠네요.◎ 김상욱 > 이미 정상적인 보수정당, 그러니까 보수당이라는 이름을 쓰면 안 된다고요. 저게 보수당이 아니라 그냥 신나치당에 가까워지고 있어요.◎ 박정호 > 신나치당에 가까워지고 있다.◎ 김상욱 > 근데, 근데 좀 모르겠어요. 독일은 그래도 힘이라도 있었지. 근데 우리나라가 지금 신나치처럼 가서 뭘 어쩌자는 거예요? 우리나라는 신나치처럼 가면 그냥 전쟁터 되는 겁니다. 왜냐면, 우리가 보세요. 중국을 적대하고 성소수자, 장애인 혐오하며 외국인 혐오하고 고립되어 버리면 경제 망가지는 건 당연한 것이고요. 당연하겠지만 중국을 적대했고 중국, 북한이 중국의 약간 앞잡이 전초기지처럼 돼버리고 우리나라가 미국의 앞잡이 전초기지가 되면, 그리고 신나치처럼 나라가 움직여지면 불을 보듯 뻔한 것이 북한과의 대리전이에요.◎ 박정호 > 음. 그렇네요.◎ 김상욱 > 그러면 그냥 끔찍한 일이 벌어지는 건데. 윤석열도 전쟁을 기획할 정도였지 않습니까? 신나치들은 왜 이렇게, 다 이렇게 전쟁을 좋아하죠?◎ 박정호 > 그렇네요.◎ 김상욱 > 사람이 죽는 일이고 자기들이 나서서 싸울 것도 아니면서.◎ 박정호 > 네. 우리 청년들이 목숨을 잃게 되는 그런 위험한 전쟁을 일으키려고 했다. 그래서 아까 이제 혐오, 뭐 장애인 관련된 그런 말씀들 하셨지만. 이번에 이제 박민영 대변인, 미디어 대변인이 김예지 의원을 비하한.◎ 김상욱 > 김예지 의원은 뭐 제가 국민의힘에서 만난 국회의원들 중에 정말 괜찮은 분이에요. 그분은 심지도 곧고 되게 선하고 용기도 있는 분입니다. 비록 장애인이지만 정말 공부도 많이 하시고 참 괜찮은 분이거든요. 근데 그래서, 참 괜찮은 분이다 보니까 바른말을 많이 했겠죠. 바른말을 많이 하니까 미운털이 박혀있었겠죠. 근데 미운털도 미운털이지만 더 나쁜 거, 장애인 비하. 약자니까 함부로 하는 거예요. 그 말 취지가 그거잖아요. 너, 장애인이라서 배려받았으니 입 다물어. 충성해. 야, 장애인이라고 두 번이나 줘? 재선 국회의원 말이 돼? 그런 말이 어딨어요. 그러면 지금 국민의힘이 좀 이렇게 장애인들을 국회의원으로 계속 비례를 주고 있잖아요. 그거 그럼 쇼라는 얘기예요? 그렇게밖에 볼 수 없지 않습니까.◎ 박정호 > 그렇네요. 주기 싫은데.◎ 김상욱 > 그냥 구색 맞추기 쇼라는 얘기인 거지. 구색 맞추기 쇼로 앉혀놨으니까 아무 말 하지 말고 당이 시키는 대로 그냥 거수기만 해, 이 말이잖아요. 이렇게 장애인을 비하하고 무시하는 게 어딨습니까? 장애인한테만 그렇게 하겠어요? 지금 보면 다 연결된다고 말씀드린 것이, 약자들한테 다 이렇게 하고 있는 거예요. 약자들한테 너무 폭압적이고 폭력적이에요. 상대에 대한, 민주시민의 최소한의 덕목이 뭡니까? 상대에 대한 존중과 배려입니다. 그게 없어요. 폭력과 폭압만 있는 겁니다. 심지어 말씀드렸던 것처럼 우리나라에 관광 온 외국인들한테까지도 이등 국민 취급을 해요. 손님한테. 이게 나치예요. 그리고 전제를 깔고. 거대 악 중국을 막아야 한다. 중국 혐오. 정책에 대해서 비판할 수는 있습니다. 정책에 대해서는 비판할 수 있고 또 뭔가 그런 얘기는, 생산적인 얘기를 할 수 있어요. 합리적 비판도 필요합니다. 근데 정책에 대한 비판이 아니라 아 중국 나쁜 놈 하고 그냥 혐오를 하는 거예요. 근거 없는 민족 혐오. 반대로 일본을 가고, 아니면 어디 미국을 갔을 때 한국 사람 나쁜 사람, 한국 사람 삼등 국민, 보기도 싫어. 침 뱉고 다니면 기분 좋습니까? 왜 싸움을 일으키죠? 16억 중국과 싸워서 좋을 게 뭐가 있어요? 나라를 망하게 하려고 아주 작정을 한 사람들 같아요.◎ 박정호 > 예. 나라를 망하게 하려는 것인지, 아니면 정치적인 이득을 얻기 위해서 그걸 이용하는 것인지 모르겠지만 이러면 안 된다.◎ 김상욱 > 근데 제가 정말 비겁하고 나쁘다고 말씀드린 것이, 제가 국민의힘에 있을 때 여러 의원들과 이런저런 얘기를 해보면 국민의힘 의원들 상당수는 이게 틀렸다는 걸 알아요. 잘못됐다는 걸 알아요. 이렇게 되면 나라 망한다는 것도 알아요. 알면서 자신의 정치적 이익 때문에 한 줌 정권 권력 욕심 때문에, 경제적 사회적 욕심, 자신이 기득권을 놓지 않고 싶은 그 알량한 욕심 때문에 자기 자신을 속이고 지지자들을 속이고 선동하면서 나라를 불구덩이로 자꾸 끌고 가려고 하는 겁니다. 얼마나 나쁜 거예요? 매국노랑 뭐가 달라요? 그래서 제가 매국노라 하는 겁니다.◎ 박정호 > 매국노라는 계속 그 말씀을 계속해서 하고 계신데. 장동혁 대표가 이런 김예지 의원 비하한 박민영 대변인 사표를 또 반려했다.◎ 김상욱 > 같은 사람이라는 걸 입증한 거죠. 그러니까 지금 국민의힘이 정상적인 정당이라면 장동혁을 징계 제명 해야 되고. 박민영인가요, 그 사람도 징계 제명해야지 그게 당헌에 맞아요. 당헌을 해롭게 하는 것이 그게 해당 행위잖아요. 해당 행위 중의 가장 본질적인 해당 행위. 뭐냐면 민주주의 정신 자체를 훼손하고 있는 그게 제일 큰 나쁜 해당 행위잖아요. 그럼 당연히 징계 제명을 해야 돼요. 당대표도 징계 제명 안 해. 당대표는 또 그런 발언을 한 대변인을 또 옹호해. 이건 스스로 위헌 정당임을 보여주고 있는 것이고 제가 서두에 말씀드렸지만, 위헌 정당 심판제도가 독일에서 생겼지 않습니까? 독일에서 이게 생긴 이유가 바이마르 공화국이 합법적인 방법으로 나치에 침탈되는 것을 보고 이걸 막기 위해섭니다. 똑같은 모습이에요.◎ 박정호 > 그렇네요. 아 국민의힘의 앞으로의 미래, 어떻게 될지 모르겠지만 이미 국민들은 더 이상 안 된다, 이런 말씀하신다.◎ 김상욱 > 이렇게 가면, 이렇게 가면. 기자님.◎ 박정호 > 예.◎ 김상욱 > 기자님의 자제분이 성인이 되었을 때에 나치가 횡행하는 그런 국가를 원하십니까?◎ 박정호 > 아 그러면 안 되죠. 우리 미래를 위해서라도. 아이들을 위해서라도.◎ 김상욱 > 전쟁의 참화를 겪고 있는 그런 국가를 원하십니까? 그거보다는 평화로운 나라, 평화의 중심지 되고. 뭐 북한도 우리나라도 좀 교류도 일어나고 중국도 놀러 가고 미국도 놀러 가고. 우리나라가 좀 존중받고 문화가 이렇게, 또 경제적으로 살만한 이런 나라 원하는 거 아니에요?◎ 박정호 > 그럼요. 그걸 원하고 있고. 이 와중에 전광훈은 아직까지 얘기를 하고 있네요. 하하하. 10시까지. 랩 하듯이 10시까지 얘기하고 들어가는지 모르겠지만.◎ 김상욱 > 저건 소음이에요, 소음.◎ 박정호 > 소음을 보여주는 게 아니냐. 메가폰을 들고 얘기를 하고 있습니다.◎ 김상욱 > 아 근데. 아 제가 전광훈을 저번에 한강께에서 우연히 봤어. 우연히 봤는데. 나는 왜 자꾸 우연히 자꾸 이런 사람들을 만나지? 우연히 봤는데. 와, 근데 그들 무리에서는 진짜 무슨 신 같은 느낌. 그러니까 혼자 딱 가는데, 덩치도 엄청 커요. 덩치도 엄청 큰데, 뒤로 이렇게 얼굴.◎ 박정호 > 사람들이?◎ 김상욱 > 사람들이. 근데 낯익은 사람들이야. 되게 유명한 사람들. 어 봤다, 봤다, 봤다. 누군지는 잘 몰라도 봤다 봤다 하는 사람들이 마치 신이 갈 때 뒤에 신하들 따라가듯이 이리 주욱 따라가더라고요. 그리고 계속 혼자 또 얘기해. 그럼 막 뒤에 받아적는 사람이 있고. 보면서, 이야. 취할만하다. 자뻑할만하다. 근데 제발 그게, 그 자뻑이 국민들께 얼마나 독이 되고 있는지를, 또 나라에 얼마나 해가 되고 있는지를. 역사의 죄인이에요, 저기도.◎ 박정호 > 역사의 죄인이다.◎ 김상욱 > 기록에 남겨야 돼요.◎ 박정호 > 네. 근데 이런 정당. 같이 하는 사람들과 장동혁 대표가 연대할 수 있다. 그러니까 힘을 다 모아야 된다, 이런 애기를 하면서. 우파, 이쪽 사람들 다 모아서 가겠다. 그래서 여러 뭐 이제 얘기를 하더라고요. 여러 정당들, 다 같이 가겠다.◎ 김상욱 > 지금 사실은 제일 대한민국 시민들, 국민들께서 바라보는 정치 구도에서 가장 중요한 게 뭐냐면, 건강한 보수와 극우를 구별해내는 겁니다. 떼내야 돼요. 왜냐하면 지금 영남권에서 국민의힘 지지자가 계속해서 확보가 되고 있고 저도 또 많은 또 보수 성향 인사들을 만나면서 얘기 나눠보면, 아직 이분들이 건강한 보수들도 많거든요. 이 건강한 보수 분들이 아직도 국민의힘이 보수당이다라는 생각에 국민의힘이 그래도 제대로 살아나야 되는데라는 생각으로 계속해서 지지를 하고 계신 거예요. 제가 볼 때는 여기가 무슨 보수당이에요, 나치당이지. 이거 구별하셔야 돼요. 그래서 극우적 생각, 극단적인 극우적 생각, 폭력과 혐오로 나라를 망국의 길로 끌고 가려고 하는 이런 세력들은 보수의 이념에 정반대로 하는 겁니다. 정반대로 하는 거거든요. 이걸, 지지자를 없애버려야지 없어지는 거니까. 우리가 이걸 보수와 극우, 제가 12월 3일 내란 이후에 제일 많이 했던 말, 주구장창 했던 말. 보수의 적은 극우입니다. 보수와 극우를 구별해야 됩니다. 보수의 적은 극우입니다.◎ 박정호 > 그렇네. 이 보수 얘기하면서 진보 얘기할 게 아니라 보수의 적은 극우라는 사실을.◎ 김상욱 > 보수와 진보는 친구예요. 보수와 진보는 같이 가는 친구고. 보수의 적이 극우예요. 왜냐면 나라를 망가뜨리는 사람들이고 혐오와 갈등. 통합을 저해하고. 그죠?◎ 박정호 > 알겠습니다.◎ 김상욱 > 아침부터 흥분했어요.◎ 박정호 > 오늘 확실하게 전광훈 보면서 좀 상쾌한 아침을 약간 좀 우리가 힘들게 시작했는데.◎ 김상욱 > 아 나 아침 좋았는데.◎ 박정호 > 그 얘기 나온 김에 저희가 국민의힘 상황까지 정리를 쭉 한번 해봤습니다. 해봤고요. 내란 말씀하셨으니까. 어제 최상목이 나와가지고 재판에서 막 이런저런 얘기를 하더라고요.◎ 김상욱 > 어, 다 거짓말했다는 걸 스스로 많이 얘기하던데요. 왜 그렇게 거짓말을 한대? 그분들은.◎ 박정호 > 아 이게 충격적이었고. 그다음에 이 쪽지 받아서. 국회 청문회에서는 뭐라고 했습니까? 실무자로부터 세 번 접힌 쪽지를 받았다.◎ 김상욱 > 근데 CCTV는, CCTV는 전혀. 그죠?◎ 박정호 > CCTV 영상과 달랐어요. 재판부가 그걸 이제 파고들더라고요. 이거 기억 안 날수야 있지만, 뭐 백번 양보해서. 객관적 상황과 다르게 적극적으로 진술하면 의심할 수밖에 없다. 처음엔 받을 때 세 번 접혀있었다고 하지 않았느냐. 혹시 그 진술이 바뀐 이유가 책임을 경감시키거나 당시 대행 체제를 유지하려는 등 다른 목적이 있었는지를 물었습니다.◎ 김상욱 > 빙고.◎ 박정호 > 아, 이게 핵심을 파고들었어요, 재판장이.◎ 김상욱 > 최상목이 놀랐을 거예요. 어? 내 마음을 어떻게 알았지? 이렇게. 아, 그 재판부 잘하네. 한덕수 재판부는 참 일을 잘하네.◎ 박정호 > 잘해요. 지귀연하고 달라.◎ 김상욱 > 재판은 이렇게 해야지. 재판은 이게 정상적인 거예요.◎ 박정호 > 지귀연 재판 보다가. 그건 뭐, 지귀연, 제가 볼 때는 약간 DJ처럼 진행을 막, 재판을 진행하더라고요.◎ 김상욱 > 근데 제가, 우리가 지금 우리 민주당에서 사법행정정상화 TF가 지금 진행 중에 있는데, 이런 부분들 때문에 그런 겁니다. 보세요. 지귀연 재판부에 사건 배당된 거 자체가 좀 의혹투성이에요.◎ 박정호 > 그렇죠.◎ 김상욱 > 아니, 전 국민들이 반년 동안 가슴 졸이면서 국체의 위협과 국민들 전체에게 피해를 주면서 진행됐던 내란 사건. 초 중대 사건. 국가 기강을 송두리째 채 흔들었던 그 사건의 담당을 그냥 뭐 식품 무슨 사건 담당하던 분이 갑자기 또 맡아요. 이게 무슨. 반부패사건 전담도 아니고.◎ 박정호 > 이 중요한 사건을.◎ 김상욱 > 이런 배정이 어딨어요? 근데 그런 배정을. 근데 지금 보면 대법원 구조가 어떠냐 하면 대법원장이 대법관 중에 법원행정처장을 임명을 합니다. 그럼 법원행정처에서 이렇게 좀 실질적으로는 법원 판사님들께 여러 가지 영향을 미치면서 개별 사건 배당과 사건 진행에 대한 의견, 이런 것들을 자꾸 이렇게 많이 개별 사건에 개입을 해요. 자, 이게 사법부 독립을 침해하는 겁니다. 그죠? 고쳐야 되죠.◎ 박정호 > 지귀연 이 판사가 이 사건을 맡은 것 자체가 사법부 독립을 훼손한 거다.◎ 김상욱 > 맡은 거 자체가 이상하죠. 아니, 보세요. 지금 정상적이에요? 아니 무슨. 그러니까 무슨 이 정말 우리나라에서 지금 제일 크고 제일 중요한 사건이고 그러면 형사부에서, 그것도 내란 사건이니까 가장 엄정하게 판단을 해야 되는데 갑자기 식품 담당하던 판사가 와서 어 이거, 아 여러분 이러고 있으면. 아 국민들 입장에서는 멘붕 오죠. 이게 뭐지?◎ 박정호 > DJ 귀연. 이런 느낌이에요. 하하하. DJ 하듯이 거기서 웃으면서 참 그러고 있던데 그걸 보면서. 아 뭐 그럴 수는 있는데. 스타일이 그럴 수 있는데 그러면 재판은 제대로 진행을 해야지.◎ 김상욱 > 일단 배정 자체가 이상하다는 거죠. 그러니까 이 사건이 갈 만한 곳도. 하다못해 반부패전담부에 갔으면 오케이. 그거는 좀 이해할 수가 있잖아요. 근데, 아니면, 사실 저는 내란 특별재판부가 필요하다는 생각이에요. 왜냐면 사건이 워낙 중요하고. 사건이 워낙 중요하고 또 판단에 신중을 기해야 하고 엄정해야 되기 때문에. 여기에 대한, 국민적으로 아 이 판사가 판단하는 건 우리가 믿을 수 있다 하는 재판부가 결성되는 것이 맞죠. 그냥 이름도 듣도 보도 못한 식품전담판사부가 갑자기 와가지고 내가 판, 이거는 이상하잖아. 우리 상식에 안 맞잖아. 상식적으로 보자고요. 상식에 맞냐고요, 이게?◎ 박정호 > 상식에 안 맞는 재판부의 모습. 그래서 그것과 이제 비교가 되는 게 한덕수 재판부 이진관 재판장인데.◎ 김상욱 > 그게 정상이에요, 정상.◎ 박정호 > 그러니까 이렇게 얘기를 하니까, 재판장이 핵심 파고드니까 최상목 뭐라고 했냐면, 문건을 본 시점이나 받았을 때의 상황 묘사를 제 기억과 달리할 이유가 없다라고 주장을 하면서, 당시 외환 시장 걱정을 너무 많이 했다. 그래서 이 CCTV에 나온 그런 모습, 문건을 보는 듯한 모습이지만 집중을 안 했구나 생각이 된다. 이걸 집무실에 나와서 제가 문건을 본 건지 아니면 저 상황에서 고개를 들지 않으려고 문건을 보는 척한 건지. 이런 얘기까지 하고 있어요, 최상목이 어제.◎ 김상욱 > 솔직히 최상목은 큰 관심이 없고. 그냥 바람이 있다면 지귀연 판사가 윤석열한테 이렇게 질문을 좀 했으면 좋겠어.◎ 박정호 > 아 이렇게 했으면 좋겠다. 그렇네요.◎ 김상욱 > 그죠? 지귀연 판사가 윤석열한테 너 그때, 어? 이러면서 이렇게 좀 구체적으로. 원래 형사부에 판사님들은 이렇게 직권 질문을 할 권한이 있어요.◎ 박정호 > 그렇죠.◎ 김상욱 > 실체적 진실을 발견해야 되기 때문에 직권으로 질의하면서 파고들 권한이 있다고요. 이렇게 한덕수 재판부처럼 하는 게 정상이에요. 이게 보통의 모습이거든요.◎ 박정호 > 보통의.◎ 김상욱 > 근데 지귀연은 안 파고들어.◎ 박정호 > 아 이진관 판사군요. 제가 이름 헷갈려서 이진한이라고 했는데. 이진관 부장판사가 이렇게 물어봤는데. 이게 정상적이고.◎ 김상욱 > 이게 정상적인 거예요. 권한을 줬어요.◎ 박정호 > 지귀연 재판부가 이렇게 못 하니까 결국에는 이거 내란 전담재판부 가야 될 수밖에 없다.◎ 김상욱 > 형사소송법에 보면 그렇게 돼 있어요. 우리 형사부 판사들은 실체적 진실을 발견을 위해서 직권을 질의하고 직권으로 파고들고 탐문할 수 있도록 되어 있습니다. 해야 될 의무예요. 사회 보는 게 아니고.◎ 박정호 > 그러니까 이 민주당 내부에서도. 사회 보는 게 아니고. DJ가 아니다. 다시 한번 강조를 하겠습니다. 최상목도 그렇고, 지금 여러 증인들이 나올 때마다 이진관 판사는 하나하나 꼬치꼬치 그 상황에 대해서 물어보고 있고 확인하고 있는 거 아니겠습니까?◎ 김상욱 > 그렇죠. 민사재판은 판사가 사실은 그렇게 하는 게 안 돼요. 변론주의라는 대원칙이 적용이 돼서. 근데 형사재판은 달라요. 직권주의가 적용되기 때문에 들어가요.◎ 박정호 > 들어간다.◎ 김상욱 > 들어갈 수 있고 들어가야만 해요.◎ 박정호 > 그래요. 윤석열 내란수괴 혐의 재판 내년 2월 선고 예정이라고 하더라고요. 지귀연 재판부가 뭐 1월 정도에 끝내고 결심공판하고 그다음에 선고공판을 2월 중에 할 걸로 예상이 되는데. 그러니까 법원 인사 전에 할 것 같습니다. 판사 인사 전에.◎ 김상욱 > 네, 맞습니다. 그럴 것 같습니다.◎ 박정호 > 예. 근데 이렇게 재판이 많이 지연이 돼 있었고, 재판 진행되는 모습을 보면서 아 이거 혹시나 이상한 판단이 나오는 게 아닌가라는 우려가 있어요.◎ 김상욱 > 이상한 판단도 걱정이고. 일단은 구속 기간이 저는 계속 걱정입니다. 최장, 이제 1심 재판 시작하고 최장 6개월이잖아요. 이미 6개월이 다 돼가거든요. 또 풀어주면.◎ 박정호 > 그럴 가능성도 있다고 보세요, 의원님은?◎ 김상욱 > 아 지금 우리가 무엇을 상상하든 그 이상이 자꾸 벌어지잖아요, 저쪽 동네에서는. 아 그래서 좀. 아 저는 만약에, 만약에 그런 사태가 벌어진다면. 모르겠습니다. 지귀연 재판부가 그런 일을 한다면 판사의 그 행위에 대해서 우리가 그냥 넘어가서는 안 된다 생각입니다.◎ 박정호 > 허, 설마설마하는데 윤석열 또 풀어주고.◎ 김상욱 > 이건 말 그대로 풀어주려고 한 거밖에 안 되잖아요.◎ 박정호 > 그렇죠. 지난번에 날, 시간 계산 이걸로 풀어줬는데. 이번에 또 그 역할 하려고 그 자리에 계속 있는 게 아닌가라는 생각이 들 정도로.◎ 김상욱 > 그래서 일정 부분 진짜 진정한 사법부의 독립을 지켜주고, 또 진짜 국민을 주인으로 아는 사법부를 만들기 위해서 사법부에 대한 일정 수준의 개혁. 또 특히 사법행정처, 법원행정처에 대한 개혁. 반드시 필요하다고 생각합니다. 지금 그래서 그 작업을 저희 민주당에서 하고 있고요. 좀 당연히 저항이 세요. 법관도, 법관도 잘못하면 징계받아야죠. 근데 감히 법관을 징계해? 어 왜요?◎ 박정호 > 아. 우리 신분 보장돼있는 게 우리 판사들 아니야? 이렇게 얘기하고.◎ 김상욱 > 장동혁도 판사 출신이에요.◎ 박정호 > 아 예. 알겠습니다.◎ 김상욱 > 장동혁도 판사 출신이고 나경원도 판사 출신이고 김기현도 판사 출신인데 자, 그분들이 재판을 할 때 뭐 잘했을 수도 있겠지만 우린 좀 의심스럽죠.◎ 박정호 > 의심스럽다.◎ 김상욱 > 자, 그럼 거기 그 잘못된 판단과 잘못된 폭력에 노출된 국민들은 어떡해요? 그래서 법관이라고 해서 절대 선은 아닐 수 있어요. 그러면 법관이 사법부의 독립을 지키기 위해서라도 좀 잘못된 경우에는 일정 부분 징계가 필요하지 않나라는 생각이. 명확한 경우에. 아니면 뭔가 항의할 수단이라도 있어야죠, 피해 보는 사람들이. 지금 지귀연이 이렇게 재판하는데 우리가 손 놓고 아무것도 못 하잖아요. 이거 너무 이상하지 않아요? 풀어준들 우리가 뭘 못 하잖아. 이거 이상하다고요.◎ 박정호 > 그래서 그걸 내란 전담재판부도 그렇지만 사법부 개혁, 이거에서 박차를 가해야 된다, 이렇게 말씀하셨고. 어제 보니까 허석곤 전 소방청장이 내란 중요임무 종사 등 혐의 사건 공판에 증인으로 나와서. 이상민 전 장관 재판이죠. 언론사 단전·단수 지시에 관해서 성을 공격할 때 물과 쌀을 끊는 것처럼 느껴졌다. 이런 증언을 했더라고요.◎ 김상욱 > 허석곤 청장님은 사람이 좀 선해. 얘기해 보면 사람이.◎ 박정호 > 비유를 정말 잘하셨네요.◎ 김상욱 > 근데 비유를 너무 잘 들었다. 이상민 장관 놀랐겠는데요.◎ 박정호 > 하하하.◎ 김상욱 > 어 이거, 딱 표현이, 성을 공격할 때 쌀과 물을 끊는다. 어유, 딱 맞네.◎ 박정호 > 그니까 그냥 없애버리겠다. 말려 죽이겠다. 이런 얘기 아니겠습니까?◎ 김상욱 > 허석곤 청장님이 양심의 소리에 귀를 기울이셨네요. 허석곤 청장님은 제가 겪어보니까 사람이 좀 선하더라고요. 그리고 이번에, 어 나는 진짜 아닌데, 계속 그러고 계시던데 이렇게 적극적으로 있는 그대로 말씀을 하고 협조를 하시면 아마 뭐 억울한 일은 없으실 거라 생각합니다. 이걸 괜히 여기서 의리 찾고, 그래서 거짓말 말하고. 그건 국민을 배신하는 거예요. 이건 국민에게 위해행위를 한 거기 때문에 의리보다는 국민 앞에 있는 그대로의 사실을 진실하게 얘기하는 것이 중요합니다.◎ 박정호 > 증언을 해야 됩니다. 그런 가운데 추경호는 어제 또 20분 동안 아무 얘기도 안 하고 있더라고요.◎ 김상욱 > 할 말이 없겠죠. 말하면. 그러니까 정말 정정당당하면 말을 해야지.◎ 박정호 > 자기 얘기를 해야지.◎ 김상욱 > 어, 자기 얘기 하면 되지.◎ 박정호 > 아 이거 아닙니다.◎ 김상욱 > 어. 나는요 사실은 그렇고요, 그렇고요, 그렇고요, 그렇고요. 어 이거 거짓말이다. 아니거든요. 거짓말 아니고요, 왜냐하면요. 이게 맞지. 입 꾹 다물고 뭐라, 난 아무 말도 안 합니다. 이거는 말실수하면 안 됩니다잖아요. 말실수하면 안 됩니다라는 말은 나는 있는 대로 말하는 게 나는 내 입이 무서워요라는 거잖아.◎ 박정호 > 아 그럴 수 있겠네요.◎ 김상욱 > 난 내 입이 무서워요. 그러면 뭐.◎ 박정호 > 잘못 또 말려서, 판사의 질문에 말려 들어가서 또 잘못된 얘기 나올 수도 있고.◎ 김상욱 > 근데 제가 자꾸 이 말씀을 예전부터 여러 번 드렸는데, 법의 판단과 국민의 판단은 다를 수도 있고 다를 필요도 있다. 역사의 판단도 다를 수도 있고 다를 필요도 있다. 뭐냐면 법의 판단은 명백한 증거가 있어야지만 내려집니다. 그러다 보니까 이렇게 죄지은 사람들이 입을 다물어버려요. 그러면 증거 없잖아 하고 빠져나가는 거거든요.◎ 박정호 > 증거 없잖아.◎ 김상욱 > 근데 증거 없다고 해서 했던 일이 없어지나요? 우리가 증거가 없다고 하더라도 충분히 상식적으로 추단 가능한 범주의 사실들은 있습니다. 그럼 거기에 대한 국민적 평가, 또 역사적 판단은 피할 수 없다고 생각하고. 그래서 우리가 경우에 따라 법의 판단이 미흡하다 하더라도 그걸 가지고 함부로 면죄부를 줘서는 안 되는 것이고 우리가 역사에 반드시 기록으로 남기고 국민적 평가로 남겨야 할 부분이라 생각합니다.◎ 박정호 > 그렇습니다. 네, 그 평가 작업이 진행되고 있고. 또 국회에서는 27일에 체포동의안도 표결돼 있고요. 그리고 영장 심사 이런 걸 거쳐서 법의 잣대에 따라서 처벌을 받을 거다.◎ 김상욱 > 지금도 이해할 수 없어요. 당사로 왜 모이라고 해요? 지금도 이해할 수 없어요.◎ 박정호 > 지금도 이해할 수 없다. 그때 사실 우원식 의장이 빨리 이제 들어와서 표결하자, 이렇게까지 얘기를 했는데 당사로 가버렸고. 한동훈 당시 대표도 내려와라.◎ 김상욱 > 내려와라. 내려오라고 혼자도 아니고 의원들 다 데리고 내려와라. 지지했을 것 같은데. 뭐지?◎ 박정호 > 그니까 이걸 계엄 해제 안 할 결심을 계속한 거 아니겠습니까?◎ 김상욱 > 그것도 혼자 판단한 것도 아니잖아요. 윤석열하고 통화하고 여기저기 전화 계속 하고 있었는데.◎ 박정호 > 통화. 한덕수 통화하고 홍철호 통화하고.◎ 김상욱 > 자, 그러면 이 객관적 팩트는 변하지 않는다는 거죠. 여기에 대해서 뭐 추경호 머릿속에 고의성을 우리가 입증하는 데 한계에 봉착할 수는 있겠지만.◎ 박정호 > 그 당시에 있었던 팩트, 사실.◎ 김상욱 > 팩트 자체는.◎ 박정호 > 시간대별로 드러난 진실들. 사라지지 않는다.◎ 김상욱 > 그리고 또 하나 그거 있어요. 뭐냐면 저게 죄가 성립을 하기 위해서 국민의힘 의원들 중에 누구 한 명은 추경호 말 때문에 내가 본관에 가려다가 내가 당사로 갔다라고 얘기해주는 사람이 나타나야 하는데 전부 다 우리는 아무도 안 그래, 우리는 내 의지로 갔어라고. 근데 그게 상식적으로 말이 돼요? 문자를 안 보냈는데 당사를 왜 가요. 보냈으니까 간 거지. 근데 그거를 대놓고 다 같이 그러면 안 되는데. 어쨌든, 그것도 어쨌든 법을 성립시키기 위한 고리에서는 하나가 조금 빠져있는 부분이긴 해요.◎ 박정호 > 그래요. 아직까지 저러고 있습니까? 전광훈. 아 이거 보면, 하하하. 너무하네요. 우리의 아침을 이렇게 힘들게 하고 있습니다.◎ 김상욱 > 저 정도면, 저 정도면 참. 미워하기보다는 안타까워 해야 하고.◎ 박정호 > 30분을 떠들고 있네요. 경찰서 앞에서 이러고 있습니다.◎ 김상욱 > 귀담아듣기보다는. 아 자꾸 들어주니까 그래. 자꾸 들어주니까 더 하는 거 같아요.◎ 박정호 > 그래요. 들어주지 말고. 예. 다른 채널 통해서 나오기도 하지만 저희가.◎ 김상욱 > 저거, 예전에 뭐, 아 진짜 목사 사칭인 같은데. 목사 맞나요? 나 몰라서.◎ 박정호 > 자신의 교단을 또 따로 해가지고 거기서 이제 목사로.◎ 김상욱 > 정식은 아니죠? 저 몰라서 물어봐요.◎ 박정호 > 그러니까 주류의 그런 교단은 또 아니죠.◎ 김상욱 > 어, 그죠, 그죠?◎ 박정호 > 목사라고는 하고 있지만 자신들의 교단에서.◎ 김상욱 > 아니 많은 진짜 크리스천 입장에서는 얼마나. 아 자꾸 목사라는 이름을 쓰니까 속상하실까 하는 생각도 들어요.◎ 박정호 > 그러게 말입니다. 자, 이런 가운데 사법부 개혁의 필요성을 더 강조하고 내란 패잔 이거 우리가 계속 지켜보고.◎ 김상욱 > 근데 우리 대본대로 안 하네요.◎ 박정호 > 그럼요. 저희 대본대로 안 해도 됩니다.◎ 김상욱 > 아 네.◎ 박정호 > 괜찮아요. 전광훈 때문에 다 꼬였어.◎ 김상욱 > 아 네. 전광훈 때문에 우리 아침이 이상해졌어.◎ 박정호 > 다 원고대로 못 하게 됐어.◎ 김상욱 > 아 할 일 많은데 자꾸 전광훈 때문에 또 에너지를 낭비했어.◎ 박정호 > 자, 사법개혁의, 사법부의 개혁의 중요성 말씀해주셨는데. 검사들, 지금 보니까, 오. 어제 뭐 줄사표 조짐이 좀 드러나고 있습니다.◎ 김상욱 > 아 저 근데 진짜 할 말 많아요. 일단은 대장동 항소 포기 사건 해가지고 막 뭉게뭉게 자꾸 막 말을 지어내고 있는데. 사실은 핵심 쟁점은 몇 가지가 제가 정리해드리면, 첫 번째, 대통령실이나 장관의 직접 지시에 의해서 했으면 문제가 될 수 있죠. 근데 그건 또 드러난 게 아무것도 없어요.◎ 박정호 > 없습니다. 지시가 없어요.◎ 김상욱 > 대통령의 직접 지시나 장관의 직접 지시. 신중을 기하라가 무슨 지시예요. 그냥 신중하게 원칙대로 하란 얘기지. 그건 장관이니까 당연히 해야 되는 얘기 아니에요?◎ 박정호 > 신중하게 판단해서 항소하면 된 거죠. 끝. 그렇죠.◎ 김상욱 > 어. 그치. 그럼 문제 될 거 없고. 자, 그리고 자, 우리가 집중해서 봐야 될 게 이거예요. 뭐냐면, 대장동 사건은요, 수사가 1기 수사팀이 있고 2기 수사팀이 있어요. 1기 수사팀은 문재인 정부 당시에 수사가 시작되었던 부분이고요. 유동규 등을 대상으로 해서. 1기 수사팀에서 수사했던 것은 전원 전부 유죄가 났습니다. 구형보다 선고량이 더 많이 나왔습니다. 하자 없이 수사된 것 같아요. 그래서 항소할 필요가 없죠.◎ 박정호 > 이번에.◎ 김상욱 > 아, 1기 수사팀이 수사한 것은, 1기 수사팀이 수사한 것은 구형보다 선고가 더 나왔어요. 그러니까 항소의 필요가 없는 거죠. 해결이 됐어요.◎ 박정호 > 그렇습니다. 네.◎ 김상욱 > 문제는 2기 수사팀. 2기 수사팀은 윤석열 정부가 집권한 후에 윤석열이 자신의 친위부대로 꾸린 수사팀인데, 타깃을 가지고 기획 수사, 정치 수사를 했죠. 그래서 어떤 수사를 했냐. 남욱 변호사를 불러서 배 가른다 사진 보여주고, 또 위례신도시를 윗선, 뭐 윗어르신 이렇게 녹취록 거짓으로 하고. 그러니까 말 그대로 불법 수사를 한 거예요.◎ 박정호 > 용이. 용이하고. 이렇게 녹취록에 집어넣고.◎ 김상욱 > 검사가 증거를 조작해요. 협박. 아니 검사가 불러서 배 가른다 하면 얼마나 무서워. 근데 그것도 윤석열 최측근들이. 자, 그렇게, 이거는 국가가 개인에게 불법행위를 한 불법 수사에요. 자, 불법 수사로 얻은 증거는 위법 수집 증거기 때문에 증거능력이 없지요. 그러면 이거는, 이건 나중에 재심사유도 될 수 있고 문제가 많은. 이건 국가의 불법행위입니다.◎ 박정호 > 네.◎ 김상욱 > 그럼 이렇게 국가가 불법행위를 하고 증거를 만든 거 가지고 기소를 했는데도 법원이 봐도, 야 이 네가 만들어 온 불법 수집 증거를 가지고 그래 증거로 삼아도 무죄야 하고 다 무죄가 나온 게 그 부분이에요. 그러니까 대장동 이번 1심 사건에서 무죄가 나온 부분은 2기 수사팀. 윤석열 정부의 2기 수사팀에서 불법 수사를 한 것으로 지금 의혹이 강하게 일고 있는 이쪽에서 무죄가 난 거예요. 자, 그러면 이거를 항소를 해서 계속해서 재판을 끌고 간다면 국가가 불법행위를 계속해서 하는 것이 되고 2차 가해 행위가 되는 거죠.◎ 박정호 > 2차 가해 행위.◎ 김상욱 > 그렇지 않나요? 그러면 합리적인 검사라면 안 하는 게 맞죠. 그렇지 않나요? 수사가 불법일 개연성이 매우 높고. 1심도 판사님이 무죄라고 했고. 근데 항소해서 계속 수사를 한다? 그러면 국가가 개인에게 불법행위를 계속해서 하는 것이고 2차 가해 행위로 하는 것으로 볼 수밖에 없지 않습니까. 그러면, 합리적인 검사라면 이걸 어떻게 항소를 하죠? 근데 항소 안 했다고 검사장 사표 쓴다고요? 그 사람이 검사 자격이 있나요? 그 사람 다른 계산으로 하고 있다고 볼 수밖에 없지 않나요? 그리고 제가 국가의 불법행위에 대해서 얘기를 했는데 제가 이번에 예산 질의하면서 건드렸던 부분입니다. 국가가 이렇게 국민들에게 불법행위를 해서 부당한 수사, 또는 부당한 기소 등등등을 포함한 이런 불법행위를 해서 1년에 국가가 국민에게 배상하는 돈이 얼마인지 아십니까?◎ 박정호 > 얼마에요?◎ 김상욱 > 3천8백억입니다.◎ 박정호 > 어후. 크네요.◎ 김상욱 > 3천8백억이 필요해요. 자, 국가가, 국가는 국민을 보호해야 합니다. 국가를 위해 국민이 있는 것이 아니에요. 국민을 위해 국가가 있는 겁니다. 그런 국가가, 불법행위로부터 국민을 보호해야 될 국가가 국민에게 불법행위를 한다는 것은 액수를 떠나서 너무나 참담하고 부끄러운 일이고. 특히나 정의를 추구하고 불법행위로부터 국민을 보호하는 최일선에 있는 검찰은, 법원은 더더욱 그래서는 안 되는 거죠. 그러니 법무부 장관, 또 이번에 이재명 대통령님 오셔서 계속해서 그 말씀 하시잖아요. 국가가 국민에게 가혹하게 불법행위를 하지 마라. 그러니 저는 모르겠습니다. 법무부 장관님께서 신중하라는 말씀의 표현도 그런 원칙론적인 얘기이지 않았을까 하는 생각이에요.◎ 박정호 > 이재명 정부의 기조.◎ 김상욱 > 국가가 국민에게 불법행위를 하지 않도록 신중하라. 이거는 상식적인 얘기고 당연히 그래야 되는 겁니다.◎ 박정호 > 네. 그럼요. 그 얘기를 했는데. 거기에 대해서 항소 포기 외압이라는 프레임을 짜가지고. 지금 국민의힘 의원들이 오늘 아침에 정성호 법무부 장관 사퇴 촉구 기자회견 하는 그런 모습인데요.◎ 김상욱 > 장관님 사퇴하지 마십시오.◎ 박정호 > 하하하.◎ 김상욱 > 잘하고 계십니다.◎ 박정호 > 계속 이러고 있어요. 국민의힘은 이제 뭐 어제는 대통령실 앞에 찾아가고 오늘은 또 이렇게 청사 앞에 가고.◎ 김상욱 > 아 저거 진짜 일은 언제 하고 내 저래.◎ 박정호 > 일부러 일 안 하려고 그러나.◎ 김상욱 > 아 진짜 일은 언제하고.◎ 박정호 > 그래서 이 검사들, 그러니까 일부 언론에서 이제 검사 징계할 수 있다. 그러니까 이게 검사장에서 평검사로 전보한다. 이걸 마치 강등시키는 것처럼 이렇게 프레임을 또 만들어가지고 검사들이 집단 반발하는 그런 또 모양새가 될 것 같은데. 이게 검찰청법에도 보면 검찰총장과 검사. 직급은 이렇게만 돼 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 직위 문제인데, 그걸 가지고 마치 뭔가 불이익을 주는 것처럼 이렇게 한다? 그냥 전보 조치 아닙니까, 그냥.◎ 김상욱 > 아, 저는 근데 이 대목에서요, 그 생각이 들어요. 지금 국가교육위 위원장 가신 은사님께서, 은사님께서 지금 현직 은사님께서 예전에 수업 시간 때 하셨던 말씀인데, 검사는 검사가 된 걸로 끝난 거지 부장검사, 차장검사, 검사장 바라는 순간에 그건 검사의 직분을 벗어난 것이다. 교수는 교수가 됐으면 그걸로 끝인 거지 총장을 바라는 순간에 교수의 직분에서 벗어나서 순수성을 잃어버린다. 어, 저는 되게 와닿더라고요.◎ 박정호 > 명언이네요, 명언.◎ 김상욱 > 검사가 검사 본연의 업무에 충실하면 되지 무슨 무슨 뭐. 근데 지금 검사장들이, 그리고 검사 본연에 충실한다면 말씀드렸던 것처럼 수사가 불법 의혹이 일었고, 1심에서 무죄가 나왔고, 근데 그걸 항소해요? 그게 검찰 본연의 직분에 충실한 진정성 있는 모습인가요? 저는 아닌 것 같은데. 근데 거기에 대해서, 뭐 불법 수사를 했든 국가가 불법행위를 했든 모르겠고.◎ 박정호 > 아무도 책임지지 않고.◎ 김상욱 > 판사님이 무죄해도 모르겠고, 그게 국가의 불법행위라도 모르겠고 일단은 항소해야 돼. 왜냐하면, 왜냐면, 그다음 이유가 뭐죠? 그런 사람들이 무슨 검사장을 해요.◎ 박정호 > 예. 그래서 검사의 직분을 망각한 그런 검사들, 더 이상 안 된다라고 얘기를 하고 있는 것이고.◎ 김상욱 > 검사의 자격도 없는 겁니다. 검사장 욕심에 검사의 본분을 잃어버린 것이다. 그러니까 자리 욕심. 저는 세상에서 제일 좀 공직자가 가장 경계해야 되는 것이 자리 욕심이라고 생각하거든요. 정치인이든, 아니면 그냥 일반 공무원이든, 제일 경계해야 되는 게 자리 욕심이에요. 자리 욕심에 눈을 멀어서 자신의 본분을 잃어버리면 그건 국민께 죄를 짓는 겁니다.◎ 박정호 > 그렇네요. 그 지금 검사들의 이 집단행동, 검사장들의 이런 모습들, 여기에 대해서 뭐 어제 법무부 장관도, 어제 정성호 장관이 일단은 안정이 중요하다. 법무부도 그렇고 검찰도 그렇고 안정이 중요하다라고 얘기하고 있지만. 지금 상황이 상황인지라 이 사안을 어떻게든 정리해볼 것 같은데. 어떻게 될지 일단 지켜보고요. 지켜보고.◎ 김상욱 > 우리가 빨리 이거 해야 돼요.◎ 박정호 > 네. 그러니까 이렇게 또 얘기가 나오는 게 뭐냐면, 이재명 대통령이 지금 열심히 또 일을 하고 있습니다. 외교 최일선에 있는데, 이게 또 묻히면 안 되잖아요. 우리가 얘기를 해야 됩니다.◎ 김상욱 > 아 저 근데 시청자 여러분께 이 대목에서 꼭 드려야 될 말씀이 있습니다. 우리 기자님 진짜 프로세요. 진짜 프로세요. 막 혼란하게 막 이쪽저쪽 가는 것 같은데 그래도 또 돌아와.◎ 박정호 > 아 돌아오죠. 돌아와야죠.◎ 김상욱 > 또 진행을 매끄럽게 또다시 이렇게 할 것 다, 다 하세요.◎ 박정호 > 할 건 해야죠.◎ 김상욱 > 아. 존경합니다.◎ 박정호 > 아이고 별말씀을요. 제 일인데요.◎ 김상욱 > 아 제가 기자님을 이렇게 뵙게 돼서 너무너무 큰 행복이고 많이 배우고 있습니다. 아, 존경합니다.◎ 박정호 > 지금 힘들었던 그 마음을.◎ 김상욱 > 우리 박정호 기자님께 제가 치유받고 있습니다.◎ 박정호 > 치유 받고 있다.◎ 김상욱 > APEC 끝나자마자.◎ 박정호 > 자, APEC 이후에 또 G20. 7박 10일, 또 이제 강행군을 떠났습니다, 이재명 대통령.◎ 김상욱 > 모르는 사람은 좋겠네 하는데요.◎ 박정호 > 아 이거 힘들죠. 일하러 간 겁니다.◎ 김상욱 > 아 저 한번, 저 한번 국감, 해외 국감 가보니까요.◎ 박정호 > 아 예. 어떠셨어요?◎ 김상욱 > 힘들어요. 체력적으로 너무 힘들어.◎ 박정호 > 힘들죠. 이게 집 떠나는 것 자체가 힘들죠.◎ 김상욱 > 아니 그니까 이게 뭐 앉아서 뭐 보고 이런 시간이 전혀 없고 그냥 계속 옮겨 다니는데, 시차지 시간, 가면 바쁘거든요. 계속 바쁜데 시차 때문에 잠은 틀어졌지, 몸은 진짜 이건 안 좋지, 또 다 예민한 사안들이지, 이러면 힘들어요.◎ 박정호 > 힘들죠. 힘들고 다 일정이 짜여져 있습니다.◎ 김상욱 > 누구랑 비교돼. 누구는 놀러 다니는 게 명확했는데.◎ 박정호 > 하하하. 누구는 가서 이제 술 마시고.◎ 김상욱 > 근데 우리가 좀 이 부분에서 저는 너무나 자랑스럽게 생각하는 부분이 있었어요. 뭐냐면요.◎ 박정호 > 네. 아 이거 어제 동포간담회입니다. UAE, 아랍에미리트.◎ 김상욱 > 지금 우리가 국제사회에, 국제무대에 아젠다를 계속 던지고 있습니다. 어떤 아젠다를 던지고 있냐 하면 AI 대변혁 시대에 이 AI가 지속 가능한 발전이어야 한다. 그리고 국가 간 연대와 협력이 더욱 필요하다.◎ 박정호 > 그럼요.◎ 김상욱 > 당연한 말 같지만 당연한 게 아니에요. 미국 어떻게 하고 있죠? 국가 간 연대를 다 깨버리고 다자간 외교체 자체를 없애버리고 있어요. 그렇죠? 지속 가능한 발전이 아니라 일단 승리하는 발전으로만 집중하고 있습니다. 그런데 우리나라는 미국이 망가뜨린 다자간 외교 체제를 지키려고 애를 쓰고 있는 거예요. 유엔, G20, 전부 다 그런 거거든요. 다 지키려고 애를 쓰고 있고 또 AI 변화. 우리 AI 겁나지 않아요? 이 겁나는 AI에 대해서 통제 가능해야 돼요. 그게 지속 가능한 발전이거든요. 당연히 국가 간 연대 필요하죠. 그죠?◎ 박정호 > 그렇죠.◎ 김상욱 > 또 우리 지금 이 현생 인류가 번영하고 있는 것은 자유무역 덕분이잖아요. 이 자유무역 체제를 지키기 위해서도 다자간 무역 체제가 꼭 필요하거든요. 그러니까 힘에 의한 것이 아니라 규범에 의한 국제 질서를 지키려고 하는 메시지를 계속해서 APEC, 또 이번에 G20, 계속해서 같이 내고 있는 겁니다. 그 중심에 지금 대한민국이 있는 거예요. 생각해보면 다른 나라들은 눈치 보느라 멈칫멈칫하고 있는데 우리는 명확하게 메시지를 내고 있습니다. 변화하는 AI 시대에 지속 가능한 발전을 해야 한다. 또한 국가 간 연대와 자유무역이 필수적이다. 누가 보수입니까? 이재명 대통령님이 진짜 보수인 거예요.◎ 박정호 > 이재명 대통령이 정말 이 가치를 지키고 있는.◎ 김상욱 > 어, 보수의 가치를 얘기하는 거예요. 이게 보수의 가치잖아요.◎ 박정호 > 맞아요.◎ 김상욱 > 아 저는, 아 그냥 진짜 너무 잘하고 계시고.◎ 박정호 > 박수.◎ 김상욱 > 그리고 어제 아랍에미리트에서 비행기 띄웠잖아요.◎ 박정호 > 예. 아. 멋지더라고요.◎ 김상욱 > 비행기 띄웠는데. 아, 저는 아쉬웠어.◎ 박정호 > 아 왜요, 왜요, 왜요?◎ 김상욱 > KF21로 좀 저걸.◎ 박정호 > 아 우리 전투기가.◎ 김상욱 > 우리 게 더 나은데. F16보다 KF21이 더 나은데.◎ 박정호 > 아 그럼요.◎ 김상욱 > 좀 이번에 그 얘기 좀 나오면 빠르려나?◎ 박정호 > 그 얘기, 아 모르겠네요. 오늘 정상회담 할 때 KF21이 좋을 것 같습니다.◎ 김상욱 > 옆에 비행기 4대 딱 떠 있는데, 감사하다. 근데 우리 더 좋은 거 있다.◎ 박정호 > KF21. 더 좋은 거 있다. 아니 저희가 이거 드릴게요, 팔게요. 이렇게 하면서.◎ 김상욱 > 어. 아 우리 동맹하자 그냥, 이렇게. 아 동맹은 위험하다. 어쨌든.◎ 박정호 > 동맹은 위험하지만.◎ 김상욱 > 그 나라도 그 나라대로 또 복잡한 사정이 있기 때문에 협력을 강화하자. 이렇게 하면서.◎ 박정호 > 아 그렇죠. 강요할 수 없지만 협력 강화하자. 방산, 우리 K-방산 좋다. 거기서 그 얘기 해도 좋겠네요. 어유 이제 비행기 너무 감사하다 하면서 KF21이 있다.◎ 김상욱 > 책임지고 10% DC 되도록 노력하겠다, 이렇게 하면서. 애프터서비스 확실하고.◎ 박정호 > 하하하. 좀 초반에. 그러니까요. 기술 확실하다. 오 그것도 좀 좋은 하나의 또 모멘텀. 이재명 대통령이 원자력추진잠수함 그 얘기도 딱 꺼내지 않았습니까?◎ 김상욱 > 북한이 아침부터 그것 때문에 또 막 한마디 했던데요.◎ 박정호 > 뭐라고 한마디 하던데. 예.◎ 김상욱 > 아 무시하고 가면 돼요. 뭐 북한이, 지들이 먼저 했는데 뭘.◎ 박정호 > 가면 되고. 잠수함 얘기도 하고 오늘 또 비행기 말씀도 하시고. 아 이것도 괜찮네. 1호 영업사원이 누구냐, 이걸 확실히 보여주는 거 아니겠습니까? 윤석열이 하겠다고 했는데 술만 마시고.◎ 김상욱 > 그리고 지금 안 그래도 팩트시트 나오고 나서 국민의힘 쪽에서 이거 자꾸 조약, 조약 조약. 이거 비준해야 된다, 국회 비준해야 된다는 얘기를 하던데. 생각 어떻게 하세요?◎ 박정호 > 뭐요? 비준해야 된다고? 비준하면 우리가 발목 잡히는 거 아니에요?◎ 김상욱 > 그렇죠. 그게 상식적인 생각이지 않아요?◎ 박정호 > 그렇죠.◎ 김상욱 > 어 그리고 그 팩트시트에 보면요, 이거는 법적 구속력이 없다는 문장이 들어가 있어요. 그럼 조약이 아니라는 거죠. 법적 구속력이 없다는 게 들어가 있는데. 문제는 미국 믿을 수 있어요? 한 달 뒤에 또 다른 말 할 수 있어.◎ 박정호 > 트럼프가 또 어떤 얘기 할지 모르죠.◎ 김상욱 > 그리고 또 트럼프 정권도 사실은 10년, 20년 독재 정권 아니잖아요. 알 수 없어요. 그러면 우리 입장에서는 유연하게 여지를 열어놓고 국내법적으로 컨트롤 할 수 있게 하면 돼요. 그렇지 않습니까? 근데 팩트시트를 국회에서 비준해버리면 조약을 비준하는 것이 되니까 법적 효력이 생김과 동시에 대내적으로 대외적으로 우리가 다 그걸 반드시 지켜야 하게 돼요. 근데 특별법으로 만들면 어떠냐면 대내적으로는 법이니까 고치면 되고 대외적으로 구속력은 있다고 할 수는 없는 거거든요. 그러면 우리 입장에서는 어차피 팩트시트에 법적 구속력이 없다는 문장도 집어넣었으니. 그 문장도 집어넣었으니 굳이 국회에 비준을. 우리가 국회에 비준을 하나 특별법을 만드나 사실상 과정은 똑같잖아요. 필요한 국회의원 수도 비슷하고 사실 국회의원들끼리 논의하는 것도 똑같고. 다만 형식을 좀 더 우리나라가 차기에 좀 더 유연하게 대응을 할 수 있는 형식을 맞춰주자는 건데. 근데 국민의힘은 자꾸 국회 비준을 얘기하더라고요.◎ 박정호 > 왜 그럴까요? 왜 그런 얘기를 할까요?◎ 김상욱 > 나라를 좀 사랑했으면 좋겠어요.◎ 박정호 > 나라 사랑보다는 이재명 대통령 공격하려고 그런 겁니까? 깎아내리려고?◎ 김상욱 > 그러니까 이재명 대통령이 곤란에 처하고 나라가 곤란에 처하는 걸 너무 원하는 것 같은데.◎ 박정호 > 나라가 혼란스럽게 막 되고, 막.◎ 김상욱 > 어. 아니 좀 나라를 사랑했으면 좋겠어. 우리 국민을 좀 사랑해주세요, 제발. 우리 국민들이 잘 살 수 있게, 나라 운영이 정상적으로 될 수 있게 해주는 게 공직자의 기본 태도가 아닌가 싶은데 그거는 안 하고 내 저렇게 가서 법무부 장관 잘하고 있는데 내려오라는 소리만 하고 있고. 미국하고 어렵게 협상하고 왔는데 또 발목 잡히라고 자꾸 또 이상한 얘기하고 있고.◎ 박정호 > 그러게요. 아, 그러면 안 되는데요.◎ 김상욱 > 제가 외통위에 있으면서, 뭐 저도 배워 가면서 하고 있지만. 저는 늘 배운다는 심정으로 합니다. 그래서 제가 외통위에서 그 생각을 좀 많이 합니다. 정말 나라를 사랑하고 국민을 사랑하는 사람들이 정치를 해야 된다. 자기 정치적 욕심 때문에 막 어떻게든 이 땅에 갈등을 조성하고 혐오를 조성하고 전쟁 위협을 올리려는 사람들. 그리고 자기의 작은 욕심 때문에, 분명히 국가협상력을 떨어트리는 게 명백함에도 불구하고 자꾸 고집부리면서 선전선동 하는 모습들. 와, 그분들은 열심히 할수록 나라에 해가 되잖아요. 아, 그분들이 차라리 저기서 데모하고 있는 게 낫겠네.◎ 박정호 > 데모, 저쪽에 가서.◎ 김상욱 > 어, 저기서 그냥 집회하고 있는 게 나을 수도 있겠다.◎ 박정호 > 그럴 수도 있겠고. 참 여러 가지 생각을 하게 되는데.◎ 김상욱 > 열심히 할수록 해가 되네.◎ 박정호 > 이재명 대통령의 이런 외교적인 성과나 잘하고 있는 모습, 열심히 일하고 있는 모습들이 이런 장외집회나 아니면 그야말로 여러 가지 주장을 통해서 묻힌다는 게 너무 많은 분들께서 안타까워하시는 것 같아요. 외교적인 성과 자체, 여기에 대해서, 여기에 대한 토론을 해서 나라가 어떻게 잘 될까, 여기에 대해서 얘기를 해야 되는데 그게 안 된다. 이거 묻어버린다, 그냥.◎ 김상욱 > 저는 이 방송을 보고 계신 많은 시청자분들께 정말 다시 한번 그 말씀 드리고 싶습니다. 무엇이 보수인가? 그리고 보수의 적은 극우이다.◎ 박정호 > 보수의 적은 극우이다.◎ 김상욱 > 그리고 보수와 진보는 함께 가는 동지적 친구이다. 여기에 대해서 좀 더 저는, 이제 지나갔다고, 12·3 내란이 이제 1년이 다 돼가잖아요. 지난 일이라고 우리가 잊어버릴 것이 아니라 이 기회에 좀 우리가 깊이 있게 생각하고, 이 생각이 특히나 국민의힘 지지층 쪽으로 많이 퍼져나갔으면 좋겠어요. 그래서 국민의힘 지지층 중에서 합리적 보수 성향을 가지고 있는 분들은 아 이거 국민의힘 보수 아니네라는 걸 좀 깨닫고, 그래서 저렇게 좀 극단적 극우 성향을 띤 세력이 다수 국민들에게 침투하는 모습이 좀 없었으면 하는 생각이고. 나아가서 우리나라가 독일 바이마르 공화국이 겪었던 그런 말도 안 되는 나치의 경험을 해서는 안 되는 것이니 필요하다면 방어적 민주주의에 대해서 좀 더 적극적인 검토가 필요하다라는 생각도 더 하게 됩니다. 스스로 변하지 않으니까요.◎ 박정호 > 그래요. 스스로 변하지 않으니까. 우리 국민들께서 계속해서 우리 대한민국이 나아가야 될 길, 여기에 대해서 같이 고민하시고. 그다음에 이쪽 사람들의 얘기는 이거 잘못됐다, 이런 걸 또 바로 팩트체크를 해서 알아야 되고. 그 역할을 김상욱 의원님 오늘 하고 계신 거예요.◎ 김상욱 > 아 그리고 또 국민들께서 너희는 맨날 싸우고 일은 안 하고 이래서 되겠나, 맨날 싸우기만 하고 싸우기만 하고 하는데. 아니에요, 일 잘하고 있어요.◎ 박정호 > 민주당은 일 좀 열심히 하더라고요.◎ 김상욱 > 우리 지금 국민들 보고 계시지 않습니까? 코스피도 올라가고 경제도 나아졌고 무역도 나아졌고.◎ 박정호 > 관세 협상도 이제 해냈고.◎ 김상욱 > 또 외교적으로도 성과를 내고 있고. AI도 다시 살아나고 있고. 우리 열심히 일하고 있고요. 그래서 너희 정쟁한다고 일 안 하지 않느냐? 어, 저는 정쟁 싫어해요. 저는 정쟁 정말 싫어하고 열심히 일하고 있고 저뿐만 아니라 일하는 동료 의원들 정말 많으시고 우리 정부가 정말 열심히 일하고 있어요.◎ 박정호 > 열심히 일하고 있다.◎ 김상욱 > 그래서 일하는 거는 일하는 대로 하고 하지만 잘못된 건 잘못된 대로 정리를 해야 된다는 겁니다.◎ 박정호 > 그럼요. 정리를 해야 된다. 그래서 지금 보니까 이재명 대통령이 월례 회동, 한 달에 한 번씩 대기업 회장단과 정기 회동을 갖기로 했다.◎ 김상욱 > 어 보셨어요? 아 저 세 번 돌려봤어요.◎ 박정호 > 세 번 돌려보셨어요?◎ 김상욱 > 아 그렇게, 제가 대통령하고 대기업 총수들하고 이렇게 회담을 하는데, 아 얘기를 나누는데, 그렇게 화기애애한 장면은 잘 본 적이 없는데 너무 화기애애하고. 그 대기업 총수들이 사실은 제일 가진 자들이잖아. 그래서 나눠 쓰자 하면 싫어할 사람들이잖아요. 근데 총수들이 눈이 다 반짝반짝하면서 너무 좋아요, 감사해요, 이렇게 해야 돼요라고 총수들이 얘기를 하고 있어요. 근데 그게 대통령께서 상생의 방향성을 제시하고 실질적으로 실천적으로 길을 열어가기 때문이라고 생각해요. 대기업 보고 다 손해 봐라 하는 얘기가 아니잖아요. 너희도 이래야 산다라는 길을 만들고 있고 본인들도 동의를 하고 있으니까 적극적으로 동참하고 있고. 특히나 한화, 뭐 그 젊은 회장님이나 등등등 또 보면 윤석열 때랑 대통령을 대하는 태도가 완전 달라요. 온몸에 그냥 호의감이 막 넘쳐흐르잖아요.◎ 박정호 > 그렇네요.◎ 김상욱 > 그리고 거기서 우리가 집중적으로 요구했던 게 그겁니다. 뭐냐하면, 내용 보셔서 아시겠지만, 미국과의 협상 때문에 투자가 미국에 집중돼서 국내가 비어서는 안 된다.◎ 박정호 > 국내가 빌까 봐. 일자리 문제도 그렇고.◎ 김상욱 > 거기에 이제 노심초사하시는 거예요. 국내가 비어서는 안 된다.◎ 박정호 > 하, 그게 걱정이에요, 사실은.◎ 김상욱 > 네. 걱정했는데.◎ 박정호 > 일단은 대기업들은.◎ 김상욱 > 더 열심히 하겠다, 더 채워 넣겠다고 하는데.◎ 박정호 > 아니 서로 계속 부르더래요. 서로 더 하려고 투자를.◎ 김상욱 > 근데 이게, 아 좀 이게 말이 좀 길어져서 죄송한데. 좀 짧게만 말씀드리자면 지금 우리 정부가 지금 추진하고 있는 큰 거대 발전 계획이 있어요. 그중의 하나가 5극3특이라고 들어보셨죠?◎ 박정호 > 맞아요. 국가균형발전 5극3특.◎ 김상욱 > 이게 기업이랑 다 연결돼 있는 겁니다. 뭐냐면 지금 제가 서울 와봐서 알았어요. 왜 저출산인지. 서울에서 애를 낳을 수가 없어. 결혼을 할 수가 없어. 집값이 비싸고 생활비가 비싸고 뭘 할 수가 없어. 근데 지방은 다르거든요. 아파트값요, 한 2억만 주면 아파트 사요. 살 수 있어. 애 낳고 사는 데 문제없거든요. 자, 문제는 너무 집중돼 있는 거예요. 그래서 5극3특. 함께 발전해야 대한민국이 존속할 수 있다. 근데 여기에 5극3특이 기업이 지역으로 내려가고 또 지역의 인재가 또 내려갈 수 있고 삶의 터전이 만들어질 수 있고. 이걸 기업, 이번 총수들과 얘기 나누실 때도 또 기업들도 적극 동참하겠다.◎ 박정호 > 맞아요.◎ 김상욱 > 그래서 이제 많은 개혁을 해야 되지만. 사법개혁, 검찰개혁도 중요하고요, 지방 살리기 위한 5극3특도 필요하고요. 그러고 보니까 내년이 지방선거네요. 5극3특이 이루어질 수 있도록 지방선거가 집권여당이 이번에는 승리할 수 있도록 해야 5극3특 국가균형발전이 실현될 수 있습니다.◎ 박정호 > 네. 지방 정부 중요합니다. 누가 또 장이 되느냐 중요하고. 이재명 대통령이 이제 기업 총수들과 만나는 그 현장 모습 저희가 다시 한번 보여드리고 있는데. 아 이재명 대통령의 얼굴 보면, 아까 전광훈 목사, 전광훈 씨 목사 얼굴을 보다가 이재명 대통령 또 얼굴을 이렇게 또 보니까 확 다르죠? 다르기도 하고. 이게 기업 총수들의 표정 자체가 확 진짜 달라졌네요. 윤석열 때랑. 그때 막 떡볶이 먹고 어묵 먹고 뭐 그럴 때랑은 참 많이 달라졌습니다. 우리나라 국격이, 또 기업들의 이 모습이 달라진 그런 느낌이 듭니다.◎ 김상욱 > 산자부 장관께서 한미 관세 협상 팩트시트 발표 이후에 모 방송에 출연하셔서 인터뷰한 것을 봤는데요. 두 단어가, 두 말이 저한테도 남더라고요.◎ 박정호 > 두 말이. 어떤 말이요?◎ 김상욱 > 하나는 협상 과정에서 심장이 말라붙는 것 같은 순간이 있었다. 얼마나 힘든 과정이었고 애를 썼는지를 알 수 있는 대목이고요. 또 하나는 우리나라의 국력의 모자람을 느껴서 너무나 그게 참담하고 힘들었다. 또 이것도 냉혹한 현실인 겁니다. 그러면 정말 우리가 지금 나라 힘을 더 키워야 되고 더 행복한 나라, 더 살기 좋은 나라 만들어서 우리 후세들은 이런 미국의 이렇게 폭압에 억울하게 희생되지 않도록 좀 더 힘 있는 나라, 좀 더 행복한 나라, 좀 더 민주적이고 더 존경받는 나라 만들어야 되지 않겠어요?◎ 박정호 > 그러게 말입니다.◎ 김상욱 > 그게 지금을 살고 있는 우리의 의무인 것이고. 근데 반대로 어떻게든 나라에 해 끼치려 하고 자기 알량한 욕심 채우려고 국민들을 선동하고. 이건 좀 정말 후세들 보기에 부끄러운 일이에요. 우리가 역사가, 제가 정말 그런 생각이 드는데. 중국 가면, 악비 장군이 모함 때문에 죽었잖아요. 그 악비 장군을 모함한 사람 동상을 하나 만들어놓고. 잘난 사람만 동상 만든 게 아니야. 나쁜 사람 동상을 만들어서 지나가는 중국 사람들이 다 침 뱉고 딱 때리고 간다 하더라고요. 수백 년간 그렇게 때리게 하고 있대. 우리도 좀 정말 악독한 사람들은 그냥 발로 찰 수 있도록 동상을 만들어가지고, 좀 우리가 기억해서 역사의 무서움을 좀 알게 했으면 하는 생각도 들어요.◎ 박정호 > 아 진짜.◎ 김상욱 > 자기 개인적 욕심에 나라 팔아먹는 사람은 더 없었으면 좋겠어요.◎ 박정호 > 그러면 더 이상 안 되죠. 그러면, 그런 일이 있어서는 안 되고. 그렇기 때문에 이재명 대통령이 지금 그야말로 국익을 위해서 한미 관세 협상도 해내고 안보까지 다 책임지는 이런 상황. 근데 장동혁 대표는 여기에 대해서 백지시트다. 팩트시트가 아니고 백지시트다. 이런 말도 하던데.◎ 김상욱 > 아, 자기가 하면 더 잘했나?◎ 박정호 > 윤석열이 했다고 만약 상상해본다 그러면, 막 장동혁이 했다고 상상해본다 그러면 아 이거는 어떻게 됐을까? 다 그냥 갖다줄 수도 있고요.◎ 김상욱 > 아마 그 그러게요. 아유 참, 아 상상도 하기 싫어요.◎ 박정호 > 상상도 하기 싫다.◎ 김상욱 > 상상도 하기 싫어요.◎ 박정호 > 상상도 하기 싫다.◎ 김상욱 > 정말 상상도 하기 싫고. 정말 다행인 것 같아요, 어떻게 보면 윤석열이 말도 안 되는 행동을 해서 천만다행.◎ 박정호 > 오히려.◎ 김상욱 > 빨리 바뀌어서, 빨리 바뀌어서 미국을 대응을 하고 우리가 AI 혁명에서 너무 뒤처지지 않을 수 있었고 사회의 갈등과 혐오가 더 많이 자라지 않을 수 있었고. 또 극단적인 극우, 마치 신나치를 연상케 하는 이런 극단적 극우가 일단은 아직까지는 우리가 통제 가능한 범위잖아요. 참 그게 다행이다는 생각도 한 번씩 들어요. 더 늦어졌으면 어떡할 뻔했어요.◎ 박정호 > 다행이다. 천만다행이다라는 얘기가 나올 수밖에 없고요. 지금 보니까 이제 내란 특검, 뭐 이제 여러 3대 특검이 계속 진행되고 있지만, 김선교 의원은 이제 양평 특혜 의혹 관련해서 21일 피의자 신분 소환한다. 이런 얘기가 좀 나오고 있습니다. 양평 특혜 의혹, 이것과 관련해서는 뭐 김건희 오빠 영장 청구되고 이런 상황이기도 하고. 최은순은 뭐 치매 진단서까지 내고 하면서 건강이 안 좋다, 이런 얘기도 했다고 하던데. 어쨌든 오빠만 영장을 청구한 상황인데. 국민의힘 현역 의원, 김선교 의원이 또 소환돼서 관심을 좀 모으고 있습니다.◎ 김상욱 > 김선교 의원은 양평군수 하시다가 국회의원이 됐잖아요.◎ 박정호 > 그렇습니다.◎ 김상욱 > 양평군수 할 때에 연관이 있으시고.◎ 박정호 > 연관이 있다라고 의혹을 지금 특검이 품고 있는 거예요.◎ 김상욱 > 그래서 그냥 우리 상식적으로 생각할 때 양평 의혹과.◎ 박정호 > 양평 의혹. 공흥지구 특혜 의혹. 그리고 더 나아가서는 양평 고속도로가 왜 휘었냐.◎ 김상욱 > 그것과 국회의원이 된 것 사이에 뭔가 대가 관계가 있지 않을까라는 그냥 상상을 한번 해봤어요.◎ 박정호 > 상상이 된다.◎ 김상욱 > 상상을 한번 해봤어요.◎ 박정호 > 예.◎ 김상욱 > 근데 뭐 정확하게 조사를 해야죠. 왜냐면 비상식적인 변경이 있었잖아요. 그리고 그 비상식적 변경 뒤에 김건희 일가가 있었고. 그래서 이 부분에 대해서 한번 정확하게 뭐 벌 받아야 할 건 받아야 된다고 생각합니다. 국회의원이라는 신분으로 뒤에 숨어서는 안 되는 일이죠.◎ 박정호 > 더 이상 숨지 마라. 여기에 대해서 하나하나 밝혀야 된다. 이거. 이거는 잊지 말아야 된다는 거고요. 양평 의혹도 그렇고 이제 김건희 관련된 여러 가지 의혹들이 지금 나오고 있지만.◎ 김상욱 > 아니 그렇게 뭐 정해놓은 원칙을, 정해놓은 원칙을 특정인에게 경제적 이익을 주기 위해서 함부로 바꾸는 건, 이건 부패지 보수의 모습이 아니잖아요. 제가 그래서 계속 그 말씀을 드리는 겁니다. 국민의힘을 지지하시는 분들 중에 스스로 건강한 보수라고 생각하시면 저 김상욱과 함께 무엇이 보수인지에 대한 진지한 고민을 한 번 더 하시고. 또 제가 고민했던 고민과 선택의 과정을 한 번쯤 같이 한번 나눠보는 것도 좋지 않을까. 그래서 그런 고민으로 제가 이번에 책을 썼습니다.◎ 박정호 > 아, 또 이렇게 연결되네요. 책 광고로. 하하하. 아 방송 잘하세요.◎ 김상욱 > 하하하. 11월 말에 나올 예정이고요.◎ 박정호 > 네. 어떤 책이에요? 책 이름이.◎ 김상욱 > 김상욱, 123일간의 기록. 12월 3일부터 4월 4일까지 그냥, 그냥 편하게 썼어요. 어떤 목적 안 가지고 하고 싶은 말을 그냥 쭉 썼는데.◎ 박정호 > 그래요?◎ 김상욱 > 네.◎ 박정호 > 김상욱. 지금 이제 표지가 나와 있습니까?◎ 김상욱 > 어 지금 디자인 중인데요. 지금 저는 뭐 그냥 이렇게 그림으로 그려달라. 출판사에서는 아니다, 사진을 넣을 거다. 아니다, 자꾸 얼굴 팔리는 거 싫다. 그림을 넣어달라 하고 있는 중이에요. 하하하. 11월 말에 어쨌든 나올 겁니다.◎ 박정호 > 줄다리기 중이고 11월 말에.◎ 김상욱 > 근데 제가 질 것 같아요. 저한테 그러더라고요. 그러면 책이 안 팔려요, 이래서. 하하하.◎ 박정호 > 책 나오면 꼭 한번 보여주시고.◎ 김상욱 > 산다는 소리 끝내 안 하셔요.◎ 박정호 > 아이, 사겠습니다.◎ 김상욱 > 아 네. 감사합니다. 하하하.◎ 박정호 > 하하하. 네. 많은 분들이 관심을 가지실 거라고 생각을 합니다. 자, 박정호의 핫스팟, 오늘 아침에 전광훈의 등장 때문에 많이들 놀라셨던 분들. 김상욱 의원 얼굴 보시고 마음의 안정을 찾았을 것 같아요.◎ 김상욱 > 아, 저는 오늘 전광훈 때문에 놀란 가슴 박정호 기자님 덕분에 치유되었습니다. 감사합니다.◎ 박정호 > 그런가요. 서로서로 치유를 할 수 있는 이 상황.◎ 김상욱 > 아 근데 기자님, 기자님 어떻게 그렇게 너무 잘하시는지 모르겠어요. 아우 진짜 너무 좋아요.◎ 박정호 > 왜 그러세요. 책 꼭 사야겠네. 하하하.◎ 김상욱 > 두 권? 하하하.◎ 박정호 > 두 권까지.◎ 김상욱 > 감사합니다.◎ 박정호 > 예. 이재명 대통령의 UAE 방문 통해서, G20 정상회의, 그니까 4개국 순방이 예정돼 있는 거 아니겠습니까? 이번 외교. 이재명 대통령의 순방을 통해서 우리가 기대할 수 있는 것들과 또 우리가 이재명 대통령을 향해서 이런 또 응원을 해줘야 된다. 이걸 좀 듣고 마지막으로 듣고 마무리하겠습니다, 의원님.◎ 김상욱 > 첫 번째는 대한민국이 다자외교의 중심 국가로 거듭나고 있는 현장이다. 이렇게 이해를 해주시면 좋겠습니다. APEC 의장국에 이어서 G20 참석하면서 주요 된, 그런. 지금 아까 말씀드렸던 AI 변화 시대의 지속 가능한 발전과 국가 간 협력과 연대에 대한 아젠다를 계속해서 던지고 있고. 또 G20 다음 의장국이 또 우리잖아요.◎ 박정호 > 그렇죠.◎ 김상욱 > 이어가는 그런 부분이 있고요.◎ 박정호 > 아 그런 또 의미가 있고.◎ 김상욱 > 지금 세계적으로, 말씀드렸던 것처럼 다자외교의 중심적 역할을 하는 국가들이 거의 눈에 보이지 않아요. 대한민국이 거의 그 역할을 하고 있습니다. 자랑스러운 부분이고요. 또 하나는, 우리가 이번에도 느꼈지만 우리의, 우리는 무역 중심 국가입니다. 일본이 GDP에서 무역의존도가 35%밖에 되지 않지만 우리나라는 무역의존도가 70%입니다. 중국도 30%밖에 안 되는데 우리는 70%에요. 우리나라는 무역이 매우 중요한 나라입니다. 또 지정학적 위치 때문에 대외 외교 관계가 매우 중요한 나라입니다. 그런데 우리가 미국과 중국에만 너무 치중되어 있으면 이건 경제적으로도 불안하고 또 안보적으로도 불안하죠. 근데 이렇게 다자외교를 통해서 탄탄하게 국제사회에서 우리의 역할과 영향력을 만들어간다는 것, 우리 안보에도 도움이 되고 경제에도 도움이 됩니다. 특히나 이번에 아프리카 쪽, 또 중동 쪽, 튀르키예까지 다 이렇게 아우르면서 새로운 시장에 큰 활력이 될 것이다. 그런 생각이 들고요. 우리 수출이 다변화되는 그런 이유가 되었으면 좋겠습니다. 그래서 미국에서 우리 자동차에 관세를 부과하더라도 남아메리카나 남아시아나 중동이나 아프리카, 유럽에 더 많이 팔아서 너 마음대로 해라 할 수 있는 그 정도 힘을 갖추는 초석이 되었으면 좋겠습니다.◎ 박정호 > 아주 일목요연하게 정리를 해주셨습니다. 그래서 이재명 대통령의 지금 진행되고 있는 순방 뉴스도 저희가 챙겨야 되고 어떤 내용들이 나오고 있는지도 계속해서 집중을 해야 될 것 같아요.◎ 김상욱 > 아 이 얘기 해야 되는데 까먹었다. 제가 어제 우리 외교부 예산소위에서 예산 심사가 있었는데요. ODA라 그러죠. 우리나라가 이렇게 개발도상국에 경제적 지원을 하는 ODA를 우리가 이번에 많이 줄였어요.◎ 박정호 > 줄였다. ODA 하면 캄보디아 생각이 또 나가지고.◎ 김상욱 > 근데 보통 ODA를 많이 줄이면 우리나라의 영향력이 약해지잖아요. 근데 윤석열 때는 어땠냐면 ODA는 엄청나게 뿌리는데 영향력은 같이 약해져요. 돈은 쓰는데 영향력이 더 약해져.◎ 박정호 > 왜 그럴까.◎ 김상욱 > 근데 이번에는 ODA는 거의 반절로 줄였지만 영향력은 더 커지고 있어요. 왜냐면 필요할 때 필요한 만큼 쓰기 때문에. 소중한 국민의 혈세라서.◎ 박정호 > 그렇군요. 소중한 혈세 잘 써야 된다. 그것도 중요합니다. 일하는 국회의원. 정말 이 보수의 가치를 지키는 국회의원. 김상욱 의원과 함께 말씀을 나눠봤습니다.◎ 김상욱 > 훌륭하신 선배 동료 의원님들과 함께 열심히 일을 하겠습니다. 제가 많이 배우는 요즘입니다. 선배 동료 의원님들께 감사를 드리면서, 또 함께해주신 우리 지지자분들과 또 시청자분들께 깊은 존경과 감사를 드리며, 전광훈은 기억하지 마시고 우리 박정호 기자님만 기억하시면서 행복한 하루 되시기 바랍니다.◎ 박정호 > 고맙습니다. 감사합니다. 김상욱 민주당 의원과 말씀을 나눠봤습니다.